Việt Nam nhập khẩu điện tử từ Trung Quốc gần gấp 3 lần xuất khẩu

Điện tử và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch lớn trong thương mại Việt Nam – Trung Quốc

Điện tử chiếm hơn một phần ba kim ngạch thương mại hai chiều

Theo số liệu Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 23,2 tỉ USD, trong khi nhập khẩu cùng nhóm hàng đạt 69,7 tỉ USD, cao gần 3 lần.

Nhóm hàng này chiếm khoảng 35,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, đạt 65,8 tỉ USD. Ở chiều nhập khẩu, điện tử và linh kiện chiếm khoảng 37,2% tổng kim ngạch 187,3 tỉ USD. Chênh lệch giữa hai chiều thương mại của riêng nhóm hàng này lên tới khoảng 46,5 tỉ USD.

Nhập siêu hơn 121 tỉ USD, máy móc cũng chiếm tỉ trọng lớn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 121,5 tỉ USD, khi kim ngạch nhập khẩu đạt 187,3 tỉ USD, cao hơn nhiều so với mức xuất khẩu 65,8 tỉ USD.

Ngoài điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác cũng là nhóm hàng nhập khẩu lớn, đạt 34,9 tỉ USD. Ở chiều xuất khẩu, điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,3 tỉ USD, trong khi hàng rau quả đạt khoảng 4,7 tỉ USD.

Cơ cấu này cho thấy chênh lệch thương mại tập trung đáng kể ở nhóm điện tử và máy móc, trong khi một số mặt hàng như điện thoại và linh kiện vẫn có kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc cao. Vì vậy, cần xem xét từng nhóm hàng để có cái nhìn đầy đủ hơn về cán cân thương mại giữa hai nước.

MẠNH LÊ