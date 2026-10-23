Giá dầu chạm mốc 114 USD/thùng

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, giá dầu Brent có thời điểm chạm 114 USD/thùng. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, giá dầu Brent có thời điểm chạm 114 USD/thùng. Đến trưa ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,5%, lên 113,75 USD/thùng, còn dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,7%, lên 100,13 USD/thùng. Trước đó, trong phiên 22/10, giá Brent tăng khoảng 4%, chốt phiên ở mức 113,17 USD/thùng - cao nhất kể từ đầu tháng 5. Đà tăng xuất phát từ lo ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia (Arập Xêút) có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông. Chi phí vận chuyển dầu cũng tăng mạnh, càng làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng.

Giá năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu tác động từ những hoài nghi về hiệu quả của làn sóng đầu tư AI. Trong phiên 22/10 tại Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, còn Nasdaq Composite mất 2,6%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 7. Cổ phiếu Meta Platforms giảm khoảng 7%, Nvidia mất 4,4% và Tesla giảm 3,1%. Công ty điện toán đám mây CoreWeave, vốn vay nợ để mua chip AI và cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán, giảm 10,1% do lo ngại về gánh nặng nợ.

* Tại châu Á ngày 23/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,7%, Kospi của Hàn Quốc mất 2,4% và Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,3%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không gồm Nhật Bản) giảm 0,3%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Giới đầu tư lo ngại chi phí vay vốn để xây dựng trung tâm dữ liệu và mua chip AI ngày càng lớn, trong khi mức định giá cao của nhiều cổ phiếu công nghệ có thể không tương xứng với triển vọng lợi nhuận.

Trong phiên 22/10 tại Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, còn Nasdaq Composite mất 2,6%. Ảnh tư liệu, minh họa: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, sức ép nợ công và lạm phát vẫn hiện hữu. Các nhà đầu tư cũng theo dõi số liệu hoạt động kinh doanh tại Mỹ, Anh và Khu vực sử dụng đồng euro để đánh giá tác động của giá năng lượng và chi phí vay vốn cao đối với triển vọng tăng trưởng.

Diễn biến trái chiều giữa giá dầu, cổ phiếu công nghệ và trái phiếu cho thấy thị trường toàn cầu đang cùng lúc chịu sức ép từ rủi ro địa chính trị, chi phí năng lượng và sự bất định về quy mô đầu tư vào AI.