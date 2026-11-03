Việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang Kinh tế tuần hoàn đang là bài toán chiến lược nhằm đảm bảo an ninh tài nguyên và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Thực tế Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý, thể chế hóa kinh tế tuần hoàn, như cơ chế thực thi Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất EPR, cùng chính sách tài chính xanh.

Tuy nhiên, thực tiễn từ các ngành công nghiệp nặng như thép, luyện kim, khoáng sản, hóa chất cho đến các ngành công nghiệp nhẹ dệt may, giấy, bao bì nhựa hay khu vực thương mại điện tử đang vướng phải không ít "điểm nghẽn" về định danh chất thải, hướng dẫn kỹ thuật,hạ tầng tái chế hay cơ chế tài chính thúc đẩy…

Để làm rõ thực trạng, tháo gỡ vướng mắc và đề xuất giải pháp đồng bộ, Tạp chí Công Thương tổ chức Tọa đàm với chủ đề: "Gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tái chế, tái sử dụng và tuần hoàn chất thải trong sản xuất công nghiệp để sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường"

Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự Chương trình:

- ThS. Trương Việt Trường - Chuyên viên chính Phòng Môi trường Công Thương - Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương

- Ông Lê Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSSTEEL

- ThS. Nguyễn Thi - Giảng viên chính Bộ môn pháp luật - Trường Đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- TS.Lương Chí Hiếu - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển VPPA, kiêm Chánh văn phòng Hiệp Hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham dự Tọa đàm.

Trước khi bắt đầu thảo luận, xin mời quý vị theo dõi một phóng sự do Tạp chí Công Thương tổng hợp.

Hình ảnh tại tọa đàm

BTV Huyền My: Trở lại với trường quay của Tạp chí Công Thương câu hỏi đầu tiên tôi xin được gửi tới ông Nguyễn Thi.

Thưa ông, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã thể chế hóa kinh tế tuần hoàn với nhiều hệ thống văn bản hướng dẫn đã được ban hành. Vậy theo ông, những chính sách này đã thúc đẩy phát triển các hoạt động tái chế, tái sử dụng, tuần hoàn chất thải, dự án xanh và tuần hoàn như thế nào? Hay nói cách khác những hoạt động này đã mở ra những cơ hội gì trong việc giảm thiểu rác thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với tuân thủ các quy định pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp, thưa ông?

Ông Nguyễn Thi: Luật Bảo vệ môi trường của chúng ta đã được ban hành với rất nhiều đột phá. Trong đấy là ứng dụng các công cụ kinh tế và tài chính vào để quản lý môi trường. Và riêng đối với quản lý chất thải, chúng ta đã chuyển hẳn từ việc quản lý đầu cuối đường ống sang quản lý theo toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Tức là chúng ta quản lý chất thải chuyển từ khi nó trở thành chất thải đến sang một quan điểm mới hơn là quản lý cả vòng đời, tức là ngăn chặn chất thải ngay từ giai đoạn mà nó chưa hình thành. Ví dụ như là thiết kế, sử dụng vật liệu, sản xuất sạch hơn, kéo dài vòng đời sản phẩm và hạn chế tính tác động đến môi trường của các loại chất thải hoặc là sản phẩm bao bì. Đồng thời chúng ta khép kín vòng đời sản phẩm vòng đời vật liệu với việc đẩy mạnh thu gom tái chế. Hay là việc chúng ta ứng dụng công cụ kinh tế như trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, yêu cầu nhà sản xuất phải thu gom tái chế một lượng sản phẩm bao bì nhất định khi đưa ra thị trường. Theo đó thúc đẩy các nhà sản xuất thiết kế lại sản phẩm để có thể giảm thiểu sử dụng vật liệu, tăng cường thu gom tái chế. Đồng thời có được một khoản quỹ để quay trở lại xã hội, tăng cường hệ thống thu gom tái chế lên.

Đồng thời với đó chúng ta cũng có quy định về kinh tế tuần hoàn đưa ra thế nào là các tiêu chí của kinh tế tuần hoàn, đưa ra các mô hình khuyến nghị, các doanh nghiệp rồi khu công nghiệp liên kết để thực hiện việc tuần hoàn tài nguyên. Cùng với đó chúng ta có các chế độ chính sách để ưu đãi hỗ trợ. Ví dụ ưu đãi hỗ trợ về các hoạt động bảo vệ môi trường như là thuế, phí, lệ phí và tiếp cận đất đai, hay là quy định về tài chính xanh, rồi tín dụng xanh.

Đấy là những hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp và đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp một mặt là chủ động trong sản xuất, ít phụ thuộc vào các nguyên liệu sơ cấp thông qua việc tái chế, nhưng đồng thời cũng sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận các nguồn tài chính đa dạng hơn. Đồng thời chúng ta sẽ tiếp cận dần với các xu hướng quản lý môi trường cũng như vật chất, chất thải phù hợp với thế giới hơn. Lúc đó thì sẽ đảm bảo cho các hàng hóa của chúng ta tự tin đi ra và xâm nhập vào các thị trường lớn như EU và Mỹ.

Ông Nguyễn Thi - Giảng viên chính Bộ môn pháp luật - Trường Đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Bộ Nông nghiệp và Môi trường

BTV Huyền My: Vâng, đúng như là ông vừa mới chia sẻ, hành lang pháp lý từng bước hình thành đã mở ra cơ hội cho doanh nghiệp để đẩy mạnh tái chế, tuần hoàn chất thải.

Câu hỏi tiếp theo xin được gửi tới ông Trương Việt Trường. Thưa ông, ông có thể chia sẻ rõ hơn về việc thực thi các quy định pháp luật liên quan đến tái chế, tái sử dụng, tuần hoàn chất thải tại các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện nay, từ công nghiệp nặng như là nhiệt điện, thép, khoáng sản, hóa chất cho đến công nghiệp nhẹ như là giấy và dệt may?

Ông Trương Việt Trường: Vâng, việc thực thi các quy định và chính sách pháp luật về tái chế, tái sử dụng, tuần hoàn chất thải trong các doanh nghiệp công nghiệp trong thời gian qua đã đạt được những điểm tích cực, thông qua việc nhận thức chuyển biến của các doanh nghiệp đã rõ nét. Việc thực thi các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, các nghị định hướng dẫn như tại Nghị định số 08/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025 của Chính phủ cũng đã đi vào nền nếp.

Tại khối công nghiệp nặng, các ngành nhiệt điện, hóa chất, phân bón trong thời gian qua đã đạt được những bước tiến lớn trong lĩnh vực xử lý, tiêu thụ các sản phẩm tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp. Nhiều nhà máy thép đã áp dụng các công nghệ tiên tiến để thu hồi bụi lò và tuần hoàn nước thải sản xuất đạt tỷ lệ xấp xỉ 100%. Đối với khối các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ như dệt may, giấy thì cũng đã tích cực chuyển đổi việc sử dụng nồi hơi từ đốt nhiên liệu hóa thạch sang thành nồi hơi đốt sinh khối (biomass) và cũng tăng cường việc tuần hoàn nước thải.

Song song với những mặt tích cực đã đạt được thì còn tồn tại một số hạn chế và cũng sẽ cần phải được tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như sau: Thứ nhất là cái tỷ lệ tái chế, tái sử dụng toàn ngành nói chung là vẫn chưa đạt được cái kỳ vọng. Việc chuyển đổi mô hình từ xử lý cuối đường ống lên thành kinh tế tuần hoàn ngay tại dây chuyền gặp nhiều rào cản.

Mặc dù các doanh nghiệp đã tích cực thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất thông qua việc đóng góp kinh phí vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, tuy nhiên hiện các cơ chế và các quy chế thực hiện của Quỹ còn chưa thực sự hoàn thiện, dẫn tới việc nguồn lực to lớn này chưa được sử dụng phù hợp vào việc nâng cấp các hạ tầng tái chế cũng như là hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải. Một điểm nghẽn nữa liên quan đến việc chuỗi giá trị từ các đơn vị phát thải các chất thải đến cái đơn vị xử lý, rồi sản xuất chế biến nguyên liệu sản xuất còn lỏng lẻo và hạ tầng logistics thì cũng chưa thống nhất, đồng bộ.

Ông Trương Việt Trường - Chuyên viên chính Phòng Môi trường Công Thương - Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương.

BTV Huyền My: Thưa ông, từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước ông đánh giá như thế nào về những tiềm năng kinh tế và môi trường từ các dòng thải công nghiệp như là tro xỉ nhiệt điện, xỉ lò luyện kim, thạch cao, bùn thải vẫn còn chưa được tận dụng và phát huy hiệu quả? Chúng ta có thể coi các nguồn chất thải này là một dạng tài nguyên chiến lược hay không?

Ông Trương Việt Trường: Cần phải khẳng định rằng là tiềm năng về mặt môi trường và kinh tế của các dòng thải này là rất lớn. Và phải coi tài những chất thải mà có khả năng tái chế là tài nguyên. Mỗi năm trong ngành năng lượng, ngành luyện kim, ngành hóa chất thì phát sinh ra hàng chục triệu tấn tro xỉ, xỉ thép, rồi thạch cao FGD, thạch cao PG, với khối lượng khủng khiếp như vậy mà không được xử lý, tái chế thì sẽ chiếm dụng diện tích hàng ngàn cái héc-ta đất để làm bãi chứa. Đồng thời doanh nghiệp phải mất một chi phí lớn cũng như là gây áp lực, rủi ro về sự cố môi trường. Để đẩy mạnh các hoạt động tái chế và khơi thông giá trị của chuỗi này cần phải quy định cụ thể đối với những chất thải công nghiệp khi đã đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm vật liệu, nguyên liệu sản xuất thì phải được quy định là hàng hóa, và để tự do lưu thông buôn bán trên thị trường.

Theo quy định của pháp luật hiện nay tại khoản 2 Điều 65 Nghị định 08/2022 của Chính phủ đã quy định cho xỉ, thạch cao và các chất thải công nghiệp thông thường khác khi mà đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để làm nguyên liệu sản xuất các vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng thì được quản lý như là hàng hóa vật liệu xây dựng. Khi mà đáp ứng được các điều kiện này thì sản phẩm tro bay của nhà máy nhiệt điện có thể được sử dụng trong làm sản xuất bê tông, xi măng và vữa xây. Xỉ đáy của nhà máy nhiệt điện, xỉ của phốt pho từ nhà máy hóa chất là có thể sản xuất ra vật liệu san lấp và làm móng của đường giao thông... Việc tăng cường tái chế các dòng thải công nghiệp này không chỉ có ý nghĩa giúp cho việc giảm các lượng chất thải phát sinh, giảm diện tích đất để làm bãi chứa, giảm chi phí của doanh nghiệp và các rủi ro về sự cố môi trường mà còn mở ra một thị trường rất rộng lớn cho nguồn nguyên liệu thứ cấp đi vào nền kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng. Và theo tôi thì đây chính là một cái chìa khóa để giúp Việt Nam tăng trưởng hai con số theo định hướng giảm phát thải và hướng đến Net Zero vào năm 2050.

BTV Huyền My: Xin cảm ơn ông. Và kính thưa quý vị, hôm nay tham dự tọa đàm có đại diện của một doanh nghiệp luôn chủ động đầu tư nhiều giải pháp bảo vệ môi trường như là sử dụng thép phế liệu làm nguyên liệu cho công nghệ lò điện hồ quang, tiết kiệm năng lượng đến kiểm soát bụi và tuần hoàn nước. Xin trân trọng giới thiệu đó là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thép Miền Nam - VNSTEEL.

Thưa ông Lê Việt, được biết công ty đã đầu tư khoảng 42 tỷ đồng cho hệ thống lọc bụi túi vải và hệ thống xử lý nước công suất 950 m³/ngày cùng với dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại do Danieli (Italy) thiết kế, chế tạo và lắp đặt. Đặc biệt Thép Miền Nam cũng đã đặt công tác bảo vệ môi trường không chỉ là khâu xử lý cuối của dây chuyền mà đã trở thành một phần trong công nghệ và hoạt động sản xuất.

Thưa ông Lê Việt, ông có thể chia sẻ thêm về thực tế hiện nay của Thép Miền Nam trong việc đáp ứng các quy định pháp luật về môi trường và các tiêu chuẩn xanh, đặc biệt là trong xuất khẩu? Và các giải pháp tuần hoàn chất thải trong sản xuất được doanh nghiệp áp dụng như thế nào và hiệu quả thực tế mang lại ra sao?

Ông Lê Việt: Vâng, xin cảm ơn MC có những câu hỏi rất là thiết thực đối với hoạt động của doanh nghiệp thép như Thép Miền Nam chúng tôi. Thép Miền Nam, chúng tôi cũng là một trong những đơn vị tiên phong lựa chọn và sử dụng công nghệ luyện thép tiên tiến trên thế giới. Thưa quý vị, đối với sản xuất thép trên thế giới có một số công nghệ luyện chủ yếu, ví dụ như là công nghệ lò cao sẽ sử dụng quặng và than cốc (để luyện thép). Như vậy trong quá trình để sản xuất ra các sản phẩm sẽ phải sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo, đó cũng một trong những điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Còn đối với Thép Miền Nam chúng tôi thì ngay từ lúc hình thành Thép Miền Nam đã lựa chọn công nghệ tiên tiến của Châu Âu và với quan điểm vận dụng kinh tế tuần hoàn chúng tôi đã sử dụng công nghệ lò điện hồ quang EAF. Đây là công nghệ mà Châu Âu và các nước phát triển cũng đã sử dụng để lựa chọn ứng dụng nền kinh tế tuần hoàn. Và nguyên liệu đầu vào chính là các thép vụn, phế. Thì như quý vị đã biết trong quá trình phát triển kinh tế tất cả các sản phẩm sẽ phải được tái sử dụng. Đối với các sản phẩm thép, với các công trình công nghiệp, xây dựng sau 5 - 7 chục năm các sản phẩm đó sẽ phải được thay thế. Như vậy những thép vụn, phế nó sẽ đi đâu? không thể loại bỏ và gây tác hại cho môi trường.

Công nghệ lò điện EAF sẽ sử dụng thép phế, phế liệu tuần hoàn trong luyện thép. Đây là công nghệ cốt lõi mà thứ nhất là sử dụng lại toàn bộ các thép vụn phế trong xã hội, tiếp tục tái chế sản xuất ra các sản phẩm thép chất lượng cao, tiếp tục một vòng đời mới, sứ mạng của sản phẩm thép trong quá trình kiến tạo đất nước.

Các tham chiếu cho thấy đối với công nghệ lò cao thì phát thải khí CO2 (theo các tính toán của các nhà khoa học) để sản xuất ra 1 tấn thép sẽ phải thải ra môi trường trung bình khoảng là 1,8 tấn CO2. Còn đối với công nghệ lò điện EAF như Thép Miền Nam (sử dụng của Danieli, Italia) sản xuất ra 1 tấn thép thành phẩm sẽ phát thải ra môi trường khoảng 0,5 tấn CO2. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy về góc độ lý thuyết phát thải khí CO2 ở công nghệ này đã có vượt trội hơn. Tuy nhiên phát thải khí CO2 ra môi trường còn sẽ phụ thuộc vào cả vận hành của từng doanh nghiệp, nguyên liệu đầu vào cũng như là liên quan đến các vấn đề sử dụng năng lượng (như điện, ga, khí) trong quá trình sản xuất.

Thép Miền Nam chúng tôi cũng đã đầu tư đồng bộ từ công nghệ và đối với các hoạt động xử lý các chất thải, chúng tôi cũng đã mạnh dạn đầu tư về hệ thống xử lý khói bụi (khói bụi trong ngành luyện thép, trước đây có thể sẽ là một vấn nạn thải ra môi trường). Riêng với khói bụi, tới thời điểm hiện tại chúng tôi đã đầu tư khoảng trên 42 tỷ đồng để sử dụng công nghệ thu hồi bụi lò của công nghệ luyện thép với lò điện. Bụi lò này, thứ nhất khi thu hồi sẽ giảm phát thải bụi ra môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bên cạnh đó là các giá trị kinh tế, bởi bụi của luyện thép có giá trị kinh tế rất là cao. Chúng tôi cũng thu hồi bụi và tuần hoàn làm nguyên liệu đầu vào cho các đơn vị chế biến, xử lý bụi, từ đó thu hồi lại các kim loại quý ở trong bụi. Cụ thể trong bụi này sẽ có là khoảng 30 đến khoảng 35% là kim loại kẽm (kim loại kẽm sẽ được thu hồi và sử dụng trong các ngành công nghiệp). Rồi bên cạnh đó thì trong bụi này sẽ có lưu huỳnh, phốt phó sẽ được thu hồi, tái chế để phục vụ cho cho đầu vào làm phân bón, đáp ứng cho nhu cầu phát triển của nông nghiệp.

Đối với ngành thép thì không có cái gì gọi là bỏ cả, không có gì là không có thể sử dụng tuần hoàn được. Ngoài khói bụi, chúng tôi cũng triển khai đầu tư vào việc tuần hoàn và tái chế, cụ thể như đối với xỉ lò. thì chúng tôi nghiên cứu sử dụng để thu hồi xỉ lò điện dùng làm nguyên liệu đầu vào cho một ngành công nghiệp cũng rất là quan trọng gắn với ngành thép chúng tôi trong quá trình kiến tạo đất nước, đó là xi măng. Ngành xi măng thì cũng cần có xỉ lò để có thể là tái chế tuần hoàn, phối trộn trong cái clinker để sản xuất xi măng. Bên cạnh đó xỉ lò cũng sẽ tiếp tục được tinh luyện, tái chế để sử dụng cho các mục đích như là sử dụng làm bê tông nhẹ. Việc áp ứng là nguyên liệu đầu vào, thì ngành bê tông sẽ không phải khai thác các tài nguyên đất sét từ đó giảm sự ảnh hưởng đến môi trường. Đặc biệt đối với bê tông nhẹ thì rõ ràng là sẽ không cần phải tốn năng lượng để nung giống như các bê tông truyền thống là gạch chịu lửa. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những giải pháp mà Thép Miền Nam chúng tôi cũng đã góp một phần, thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai là tham gia vào quá trình tái chế, tuần hoàn, đưa các sản phẩm đầu ra của mình trở thành đầu vào cho các ngành nghề trong nền kinh tế.

Ông Lê Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSSTEEL

BTV Huyền My: Vâng, thưa ông, vậy trong quá trình triển khai những giải pháp này Thép Miền Nam có gặp những thuận lợi hay khó khăn, vướng mắc gì không?

Ông Lê Việt: Trong quá trình triển khai cũng có những thuận lợi. Ngành thép chúng tôi cũng luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, có những quy định về hướng dẫn cũng như là những chính sách để hỗ trợ cho ngành thép, ngành công nghiệp nặng... Đặc biệt là các chính sách về bảo vệ môi trường cũng là một trong những động lực để cho ngành thép trong đó Thép Miền Nam có những đổi mới công nghệ, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và đặc biệt là bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên thì rõ ràng là hiện nay trong quá trình vận hành thì chúng tôi cũng gặp một số những khó khăn trong việc làm sao tái chế, tái sử dụng và tuần hoàn hiệu quả hơn và bảo vệ môi trường. Cụ thể khó khăn hiện nay là sự thiếu một sự đồng bộ. Ở đâu đó sẽ có sự chưa đồng bộ về các quy định, quy chuẩn giữa các bộ, ban, ngành về quản lý đối với cái sản phẩm. Cái chẳng hạn, ví dụ như là đối với ngành thép của chúng tôi thì sử dụng công nghệ lò điện EAF, thì nguyên liệu đầu vào của chúng tôi là thép vụn, thép phế. Với thép vụn phế chúng tôi cũng sẽ phải sử dụng thu gom tại nội địa. Tuy nhiên tại thị trường nội địa thì chúng ta cũng không thể thu gom đủ lượng cho sản xuất, một phần lớn sẽ phải nhập khẩu từ nước ngoài, từ các nước phát triển, ví dụ phải nhập khẩu thép phế từ Nhật Bản, từ Singapore, từ Úc, từ Mỹ; những cái bất cập chưa theo các thông lệ quốc tế về các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm thép vụn nhập khẩu và những quy định về quản lý các tạp chất ở trong các sản phẩm. Đâu đó có nhiều tiêu chuẩn chưa phù hợp với các thông lệ quốc tế. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp thép nhập khẩu. Bởi khi nhập khẩu thì chúng ta sẽ đặt ra những tiêu chuẩn riêng của mình, khác với tiêu chuẩn của quốc tế, như vậy thì giá thành sẽ phải cao hơn, như vậy phần nào sẽ triệt tiêu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường.

Trong xuất khẩu các yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn như là Mỹ, như là Châu Âu, cũng như các nước phát triển không chỉ yêu cầu về thép chất lượng cao, mà còn yêu cầu về mặt môi trường, về phát thải. Và đặc biệt là hiện tại Châu Âu cũng đã áp dụng các tiêu chuẩn về CBAM sẽ tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Đó là những yêu cầu cấp thiết và doanh nghiệp như Thép Miền Nam chúng tôi cũng phải tiếp tục đầu tư các công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, quản trị dữ liệu, nâng cao khả năng truy xuất sản phẩm của mình và giảm phát thải khí carbon, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Châu Âu. Như vậy chúng tôi mới có khả năng đứng vững trên thị trường nội địa Việt Nam và xuất khẩu đi các nước, đặc biệt là các thị trường lớn như Châu Âu.

BTV Huyền My: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và như câu chuyện vừa rồi của Thép Miền Nam thì cũng đã gợi ra một vấn đề là để đưa chất thải trở lại phục vụ sản xuất thì bên cạnh các giải pháp công nghệ, doanh nghiệp cũng còn cần phải tháo gỡ nhiều những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Vậy với ngành giấy thì sao? Thưa ông Lương Trí Hiếu, vấn đề tái sử dụng, tuần hoàn chất thải hiện đang diễn ra như thế nào trong ngành giấy hiện nay? Và theo ông đâu là những điểm nghẽn cốt lõi khiến cho doanh nghiệp khó ứng xử với các nguồn chất thải như là tài nguyên?

Ông Lương Trí Hiếu: Vâng. Đầu tiên chúng tôi cũng xin khẳng định là ngành giấy là một trong những ngành điển hình trong kinh tế tuần hoàn. Một năm ngành giấy sẽ sử dụng khoảng gần 7 triệu tấn nguyên liệu giấy tái chế (giấy phế liệu) để phục vụ sản xuất, nhiều nhất là sản phẩm giấy bao bì để phục vụ cho đóng gói, bao bọc hàng hóa. Ví dụ như ngành ngành dệt may cũng cần phải có giấy bao bì, ngành da giày, ngành thủy sản, rồi những kể cả những ngành công nghệ cao như điện, điện tử đều phải cần dùng đến bao bì ngành giấy. Và dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học và thực tiễn cả trên thế giới lẫn trong nước cho thấy ngành giấy nếu làm công nghệ tốt như hiện nay thì gần như không bỏ đi bất kỳ một nguyên vật liệu nào cả.

Tuy nhiên ngành giấy cũng có những điểm nghẽn, những khó khăn riêng. Giống như một số các khách mời đã chia sẻ, ví dụ như vấn đề về tro xỉ chẳng hạn, trong ngành giấy, các nhà máy giấy đều có một cái nồi hơi. Và khi mà đốt, kể cả từ nguyên liệu hóa thạch là than hoặc là từ nguyên liệu biomass để sinh hơi, làm ra giấy thì cũng có một lượng tro xỉ nhất định. Tuy nhiên hiện chúng tôi đang đang gặp khó khăn trong vấn đề đưa nguồn tro xỉ này để tái sử dụng thay vì xử lý theo phương pháp là chất thải công nghiệp để giao cho bên thứ ba xứ lý, rất là lãng phí, làm giảm cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp giấy Việt Nam so với khu vực và quốc tế. Như vậy chúng tôi cũng đang cần những hướng dẫn thật là cụ thể, liên ngành làm sao để tro xỉ đưa được đi làm vật liệu như diễn giả phía trước có nói là làm vật liệu san lấp hay là vật liệu xây dựng hay làm phụ gia cho các ngành công nghiệp khác.

Thứ hai là vấn đề trong sử dụng nguyên liệu tái chế cho sản xuất, ngành giấy hiện đang phải nhập khẩu khoảng độ 50% nguyên liệu sản xuất là giấy bao bì (còn gọi giấy phế liệu) từ nước ngoài. Tuy nhiên chúng tôi đang gặp khó khăn trong vấn đề liên quan đến quy định ký quỹ, dù hiện chúng tôi chưa chính thức nhận được một thông tin nào về việc doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu giấy phải sử dụng cái tiền ký quỹ đó (do bị phạt). Và hiện mức ký quỹ đang là từ 15, 18, 20% giá trị cái lô hàng nhập khẩu. Tuy nhiên lượng tiền đó lại đang bị đóng băng và cũng chưa sử dụng đến vậy tại sao chúng ta phải giữ nguồn tiền đó làm gì, thay vì chúng ta tạo điều kiện cho doanh nghiệp thay đổi mức ký quỹ đó xuống chỉ khoảng 0 đến 5% thôi thì tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp, giúp cho doanh nghiệp (đang rất cần những nguồn tài chính) để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Đấy là tôi đưa ra hai ví dụ điển hình và cũng cần nhắc lại là cần phải có những hướng dẫn thật là cụ thể của các bộ, ngành hoặc các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các doanh nghiệp để có một hướng dẫn thực thi thực hiện được trong vấn đề tái chế, tái sử dụng, tháo gỡ những điểm nghẽn như trên. Xin cảm ơn.

Ông Lương Chí Hiếu - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển VPPA, kiêm Chánh văn phòng Hiệp Hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

BTV Huyền My: Vâng, thưa ông, gần đây một số quy chuẩn mới trong bảo vệ môi trường đã được ban hành như là QCVN 19:2024 về khí thải công nghiệp hay là QCVN số 40:2025 về nước thải công nghiệp, trong đó siết chặt các giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm.

Vậy thưa ông, những quy định này đặt ra yêu cầu như thế nào đối với doanh nghiệp? Và với các doanh nghiệp ngành giấy vốn sử dụng lượng tương đối lớn tài nguyên nước, năng lượng trong sản xuất sẽ chuẩn bị những giải pháp gì để có thể đáp ứng hiệu quả các quy định này?

Ông Lương Trí Hiếu: Vâng, rất cảm ơn câu hỏi rất hay từ phía bạn MC. Thực ra bản thân các doanh nghiệp ngành giấy bây giờ cũng rất khác so với trước đây. Trước đây, một doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ, có thể từ 5, 10, 15 người thôi, chạy một dây chuyền rất là nhỏ, tốc độ có thể là 70 đến 100 m/phút thôi. Tuy nhiên một dây chuyền sản xuất hiện đại hiện nay thì có mức độ tự động hóa rất là cao, sản lượng có thể đạt gấp 50 - 70 lần sản lượng những dây chuyền nhỏ trước đây. Nhưng lượng người sử dụng có khi chỉ gấp khoảng độ 10 lần thôi. Như vậy cho thấy sự khác biệt về trình độ công nghệ của các nhà máy giấy rất khác xưa. Và như bạn nói đấy ông nghệ thì sẽ liên quan đến những xử lý về môi trường như bạn nói là QCVN 19 và QCVN 40.

Hiện tại các doanh nghiệp ngành giấy cũng đang nghiêm chỉnh chấp hành theo các QCVN này. Tuy nhiên để bài bản và tăng được khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp đương nhiên phải đầu tư thiết bị để xử lý các chất thải, khí thải đó. Và như vậy cũng cần lượng vốn đáng kể để đầu tư, và thứ hai nữa là liên quan đến kinh phí để vận hành thiết bị đó cũng là lĩnh vực doanh nghiệp phải đầu tư và kéo theo gia tăng chi phí. Tuy nhiên tôi xin khẳng định lại là nếu với những công nghệ sản xuất hiện nay, các nhà máy giấy được đầu tư bài bản thì hoàn toàn đáp ứng được cái QCVN 19 và QCVN 40. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng phải bỏ thêm những chi phí để xử lý, tuân thủ.

Một cái nữa như tôi lấy ví dụ cụ thể hơn như là trước đây thì để sản xuất ra 1 tấn giấy bao bì có thể phải dùng đến 10 đến 15 m³ nước. Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì cũng đã nâng cấp công nghệ và có thể chỉ sử dụng từ 3 đến 6 m³/tấn giấy. Như vậy bản thân doanh nghiệp cũng đã tự mình giảm thiểu những phát thải rồi, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu, quy định của Nhà nước.

BTV Huyền My: Vâng, xin cảm ơn ông, và có thể thấy là việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường đồng thời là tăng cường sử dụng các tài nguyên đang đặt ra nhiều bài toán cho doanh nghiệp. Trong đó thì một vấn đề cần làm rõ là dòng thải phải đáp ứng những điều kiện nào để có thể tiếp tục được sử dụng trong sản xuất.

Câu hỏi tiếp theo tôi xin được gửi tới ông Nguyễn Thi, theo ông đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để công nhận một dòng thải như là xỉ thép hay là nước thải sau xử lý trở thành một sản phẩm phụ công nghiệp đạt chuẩn có thể đưa vào tuần hoàn?

Ông Nguyễn Thi: Luật Bảo vệ môi trường của chúng ta từ lâu cũng đã tạo điều kiện, tức là cũng có các quy định để cho phép các phế liệu rồi chất thải chuyển thành hàng hóa có thể trao đổi, là nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất, như chúng ta thấy là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chẳng hạn. Rồi các phế liệu trong công nghiệp có thể được chuyển giao để làm vật liệu ở trong sản xuất. Như anh Việt, anh Hiếu cũng đã có ý kiến, chúng ta thấy còn rất nhiều các loại chất thải khác mà chúng ta chưa có các quy chuẩn để biến nó từ chất thải trở thành hàng hóa.

Điểm nghẽn lớn nhất của chúng ta là chưa có quy định để chấm dứt cái gọi là vai trò, sứ mệnh của chất thải (tức là chưa có các quy định để có thể chấm dứt tính chất là chất thải) chuyển nó hẳn sang vấn đề là hàng hóa. Ở các nước Châu Âu đã có các quy định này, tuy nhiên kèm theo đó cũng có một số điều kiện để chuyển đổi. Thứ nhất là phải có được mục tiêu sử dụng, tức là ai sử dụng, thị trường tiêu thụ, đích đến đấy là cái yêu cầu thứ nhất. Thứ hai là các vật chất này phải đảm bảo được tính an toàn trong sử dụng, tức là phải có các quy chuẩn, để thực hiện việc chuyển đổi đó. Thứ ba nữa là phải có một quy trình pháp lý, minh bạch rõ ràng, đơn giản hóa để người sở hữu các loại vật chất đó được quyền hay là được thực hiện hay được chứng nhận và không gặp khó khăn trong việc giao dịch cũng như các trách nhiệm về môi trường. Điểm nghẽn lớn nhất của chúng ta chính là chưa có các quy định về chấm dứt vai trò là chất thải để chuyển thành hàng hóa.

Trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường cũng như Nghị định thì tôi cũng chưa thấy có cái quy định này. Mà mới chỉ quy định là được sử dụng làm hàng hóa và phải đáp ứng các quy chuẩn, cũng có thể hiểu đây là các quy định để chuyển một loại chất thải trở thành hàng hóa, đây là một điểm nghẽn.

Còn điểm nghẽn thứ hai nữa là liên quan đến mã HS (mã HS cho hàng hóa là bắt buộc), chúng ta hiện nay chưa có các quy định nào để có thể gán mã HS cho một loại chất thải sau khi chuyển thành hàng hóa. Nhưng nếu không có mã HS thì loại vật chất này không thể giao dịch được, nhất là không thể nào xuất khẩu được.

Với hai điểm nghẽn này tôi thấy là chúng ta cần phải giải quyết để giúp tháo gỡ cho doanh nghiệp trong việc tuần hoàn các tài nguyên. Đặc biệt là những loại chất thải mà nguy hại như là tro xỉ, rồi tro bay... Đấy là những vật chất có giá trị rất lớn, nhưng nó vẫn có sự tác động đến môi trường. Quy định của chúng ta là cấm sử dụng các loại chất thải nguy hại để làm các vật liệu như san lấp, san nền hoặc là vật liệu xây dựng. Vì thế chúng ta phải xây dựng quy chuẩn như thế nào đó để đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Liên quan đến vấn đề này theo tôi các doanh nghiệp nên chủ động nghiên cứu và đề xuất. Vì chúng ta cũng có các quỹ nghiên cứu phát triển, thì doanh nghiệp nên có sự chủ động đưa ra những tiêu chuẩn rồi đề nghị nhà nước xem xét để có thể sử dụng nó, xây dựng lên thành quy chuẩn, giúp tháo gỡ dần dần, tức là chuyển từ việc nhà nước sang xã hội hóa các quá trình này. Theo đó nhà nước và doanh nghiệp cùng làm sẽ tháo gỡ nhanh hơn các điểm vướng mắc, nút thắt này cho doanh nghiệp.

BTV Huyền My: Được biết thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được hoàn thiện để trình ban hành thì hy vọng là sẽ có nhiều giải pháp để xử lý hiệu quả.

Liên quan đến vấn đề này thì theo ông, ông có khuyến nghị gì với cơ quan quản lý nhằm khơi thông dòng tuần hoàn tài nguyên chất thải để có thể tháo gỡ những điểm nghẽn, đặc biệt là liên quan đến thể chế thúc đẩy tái chế, tái sử dụng cũng như là tuần hoàn chất thải hiệu quả ?

Ông Nguyễn Thi: Trong dự thảo Luật cũng như là Nghị định lần này thì Chính phủ đã mạnh dạn, tức là đã tiến thêm một bước rất là dài trong quản lý môi trường. Đó là quản lý theo cái hướng hiện đại, xã hội hóa, hậu kiểm, ứng dụng công nghệ để và để cho doanh nghiệp chủ động trong cái thực hiện bảo vệ môi trường và thực hiện chủ động trong việc sản xuất của mình, rồi quản lý theo cả vòng đời. Đây là những chủ trương rất lớn và đã được cụ thể hóa trong Luật cũng như Nghị định. Tuy nhiên để có thể tháo gỡ được những vướng mắc cho doanh nghiệp cũng như thúc đẩy được kinh tế tuần hoàn, thì theo tôi trong Luật hay là Nghị định cũng đều phải có một quy định thống nhất về tháp ưu tiên trong quản lý chất thải. Chúng ta đã có các quy chung về quản lý chất thải, trong đó quy định là tái sử dụng, tái chế, thu hồi vật liệu, thu hồi năng lượng rồi mới đến tiêu hủy, nhưng mà nó chưa rõ, cần phải được quy định thống nhất và tiệm cận với thế giới.

Ví dụ chúng ta hướng đến là một là từ chối phát sinh chất thải, giảm thiểu chất thải, rồi đến thực hiện việc tái sử dụng chất thải, rồi tái chế, rồi compost, rồi thu hồi vật liệu, năng lượng, sau đó thì mới là thiêu đốt rồi xử lý cố định và chôn lấp. Tức là mức độ ưu tiên giảm dần đi. Với các quy định như thế ở tất cả các loại chất thải, từ chất thải công nghiệp nguy hại đến chất thải công nghiệp thông thường, đến nước thải, khí thải, đến chất thải rắn sinh hoạt thì đều theo một tháp như thế, để chúng ta có một chiến lược, theo đó doanh nghiệp cũng có chiến lược, chính sách đầu tư phát triển của mình.

Chứ nếu mà chúng ta không thống nhất về cái tháp ưu tiên trong quản lý chất thải thì có thể dẫn đến tình trạng ví dụ địa phương hiện nay là đang thúc đẩy việc là đốt rác phát điện. Nếu đốt rác phát điện được thúc đẩy thì làm sao chúng ta có thể thúc đẩy được tuần hoàn tái chế vật chất khi các chất thải có thể tái chế lại được tiếp tục đưa vào thiêu đốt để đốt rác phát điện. Và có thể nếu mà phát triển quá mạnh thì còn không đủ rác để mà đốt rác phát điện nữa, và lại thiếu nguồn nguyên liệu cho quá trình sản xuất của chúng ta. Đấy là về quản lý chất thải.

Cái thứ hai nữa là chính sách, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất EPR. Thế thì EPR ra đời là để thúc đẩy trách nhiệm của nhà sản xuất đối với các sản phẩm đưa ra thị trường, rồi nội hóa chi phí môi trường vào trong giá thành sản phẩm, giảm bớt gánh nặng của nhà nước trong việc xử lý chất thải sinh hoạt. Ngoài ra mục tiêu của nó là giúp các doanh nghiệp phải thiết kế lại sản phẩm, giảm bớt chất thải, kéo dài vòng đời sản phẩm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Nhưng mục tiêu của nó cũng là để phát triển ngành công nghiệp môi trường, bao gồm công nghiệp tái chế với việc phát triển hệ thống thu gom và tái chế. Thế thì lúc này trung tâm của EPR là PRO, (PRO, là các đơn vị mà sẽ tổ chức tái chế, rồi nhận ủy nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện trách nhiệm EPR). Với vị trí trung tâm đó PRO sẽ phải kiểm soát cả dòng vật liệu, dòng tiền và dòng thông tin của toàn bộ hệ thống thu gom tái chế, giúp cho nhà nước có được một đầu mối để quản lý chất thải. Với quy định này thì Luật Bảo vệ môi trường cũng như Nghị định cần phải đưa PRO vào làm trung tâm để giúp cho nhà nước một mặt xã hội hóa được quản lý chất thải, một mặt có thể kiểm soát được các dòng chảy của vật liệu.

Cái thứ ba nữa là chúng ta phải nhận thấy là hệ thống thu gom (phi chính thức) của chúng ta đang hoạt động rất hiệu quả. Chúng ta không thể gạt bỏ hệ thống này ra trong quá trình phát triển hệ thống thu gom tái chế được. Nếu việc thu gom tái chế càng hiện đại thì hệ thống này càng bị gạt ra, tức là bị mất đi việc làm. Tức là đồng nghĩa với chúng ta đang quan tâm đến chuyển đổi xanh, nhưng chưa quan tâm đến chuyển đổi công bằng. Thế thì chuyển đổi xanh ở đây là kinh tế tuần hoàn, thì chúng ta phải quan tâm đến cái việc chuyển đổi công bằng nữa, tức là phải làm sao tích hợp được hệ thống thu gom phi chính thức này vào trong EPR cũng như quản lý chất thải rắn để có thể chuyên nghiệp hóa họ lên, đưa họ vào một tổ chức, giúp họ có được cái thu nhập cao hơn, có được các an sinh xã hội... Từ đó sẽ có được nhiều nguồn lực, sự hỗ trợ từ xã hội trong việc phát triển kinh tế tuần hoàn.

Một điểm nữa là chúng ta đang quan tâm đến việc thúc đẩy thu gom tái chế, tức là cung nguồn vật liệu, nhưng chúng ta lại chưa quan tâm đến cái gọi là cầu vật liệu, tức là tiêu dùng vật liệu đó. Trong dự thảo Nghị định hiện nay cũng đã quy định về tỷ lệ tái chế bắt buộc trong các sản phẩm hàng hóa bao gồm nhựa và giấy. Nhựa là khoảng 10%, giấy là 20%. (Tỷ lệ này khởi đầu là Nghị định giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tùy theo điều kiện cụ thể mà có thể tăng lên). Tuy nhiên khởi điểm này rất là thấp so với thực tế (tại EU hiện nay, PPWR - Quy định mới về bao bì và chất thải bao bì của EU đã quy định đối với PET là năm 2030 là phải 30%, rồi đến năm 2040 là người ta lên 65% tỷ lệ tái chế bắt buộc). Nếu chúng ta không đưa ra một tỷ lệ ban đầu phù hợp thì chúng ta sẽ đi sau rất nhiều. Lúc đó hàng hóa ở Việt Nam sẽ rất khó có thể đáp ứng được các quy định của EU nếu muốn xâm nhập vào EU, hoặc là tự nhiên biến Việt Nam thành một nơi mà các sản phẩm có tỷ lệ tái chế thấp xâm nhập (được gọi là hiện tượng bảo hộ ngược). Cho nên tôi đề nghị là cũng phải tăng tỷ lệ sử dụng, tỷ lệ tái chế bắt buộc về nhựa, về giấy và một số loại vật liệu khác nữa để có thể giúp kích cầu cho các vật liệu hơn, lúc đó chúng ta mới hoàn thiện được một thể chế thị trường trong quản lý chất thải rắn.

Còn một điều nữa tôi vẫn muốn nhắc lại, đấy là chúng ta phải bổ sung các thiết chế hàng hóa cho các chất thải, bao gồm các quy chuẩn ( có thể giao hẳn cho một đơn vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc là các Bộ chuyên ngành) ban hành các quy chuẩn đối với việc chuyển đổi từ rác thải sang hàng hóa và đồng thời cấp cho loại vật chất này một cái mã HS để có thể lưu chuyển thành hàng hóa. Đây là một số các quy định mà chúng tôi ban đầu có ý kiến để có thể hoàn thiện được Luật cũng như là dự thảo Nghị định.

BTV Huyền My: Vâng, xin cảm ơn ông, như chúng ta đã biết thì tháng 9 năm 2025 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1894 phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030.

Vậy thì câu hỏi này xin gửi tới ông Trương Việt Trường, xin ông chia sẻ thêm về những điểm nổi bật trong Chương trình nhằm tháo gỡ những khó khăn cũng như là hỗ trợ cho doanh nghiệp? Và liên quan đến lĩnh vực thúc đẩy tái chế, tiêu thụ tro xỉ và chất thải công nghiệp thì để hiện thực hóa Chương trình trên, Bộ Công Thương sẽ triển khai những giải pháp hay là cơ chế ưu tiên căn cơ nào?

Ông Trương Việt Trường: Trước hết thì tôi rất là đồng tình với nhận định về việc ngành công nghiệp môi trường là một ngành kinh tế. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã định nghĩa là ngành kinh tế để cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm phục vụ yêu cầu về bảo vệ môi trường, và được kỳ vọng là một ngành để giúp các doanh nghiệp và nền kinh tế có được các nguyên liệu thứ sinh và cũng như là cung cấp các giải pháp, công nghệ để phục vụ cho hoạt động tái chế, tuần hoàn, kinh tế tuần hoàn được hiệu quả hơn.

Mặc dù các chính sách về môi trường có thể là nghiêm ngặt, ví dụ như các chính sách về EPR, các quy chuẩn quốc gia về môi trường hiện nay thì cũng đã tiệm cận với quốc tế như quy chuẩn về nước thải công nghiệp 40:2025 của Bộ Tài nguyên Môi trường, quy chuẩn 19:2024 của Bộ Tài nguyên Môi trường về khí thải công nghiệp, đó là những quy chuẩn rất là nghiêm ngặt. Mặc dù vậy, nếu mà để thực thi trong thực tế có hiệu quả thì vẫn không thể thiếu được các năng lực về kỹ thuật cũng như là các đáp ứng về hạ tầng công nghệ. Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1894 ngày 04/9/2025, trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp tổ chức triển khai. Đây có lẽ đây chính là cái bệ đỡ về năng lực cũng như là cung cấp các công nghệ để giải các bài toán đặt ra cho doanh nghiệp.

Với các nhóm giải pháp đột phá thì Chương trình tập trung vào việc nâng cao năng lực sản xuất trong nước của các dây chuyền, thiết bị, công nghệ môi trường, công nghệ chế biến, tái chế chất thải cho các nhóm ngành khác nhau, trong đó có các lĩnh vực về tro xỉ và thạch cao mà chúng ta đề cập trong tọa đàm hôm nay. Chương trình này giúp cung cấp các công nghệ rồi các giải pháp cũng như là các dịch vụ công nghiệp môi trường chuyên sâu, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với các giải pháp tuần hoàn một cách minh bạch nhất, với cái chi phí hợp lý nhất để tạo ra một một động lực tăng trưởng cũng như sự cạnh tranh, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai.

Chính vì vậy mà tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã xác định phát triển công nghiệp môi trường thành ngành kinh tế chiến lược. Vậy để triển khai Chương trình của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1894, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3637 ngày 15/12/2025, theo đó Bộ Công Thương sẽ tập trung vào các cái nhóm nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất là thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học công nghệ, những chương trình khoa học công nghệ trọng điểm để làm chủ được công nghệ và các giải pháp để tăng tính tuần hoàn, giải pháp để xử lý các vấn đề môi trường trọng điểm của các nhóm ngành nói chung và trong đó có ngành liên quan đến tro xỉ, thạch cao nói riêng.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai liên quan đến việc hoàn thiện danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm chuyên ngành để Nhà nước làm cơ sở ưu đãi, hỗ trợ việc phát triển các công nghệ, thiết bị, sản phẩm. Như các quý vị đã biết thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 980 ngày 22/8/2023 ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm. Trong thời gian tới Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp để tiếp tục bổ sung các công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ chế biến chất thải, công nghệ tái chế và một số các công nghệ mới như là công nghệ vật liệu xanh, nhựa sinh học, công nghệ đốt rác phát điện… vào trong Danh mục tại Quyết định 980 của Thủ tướng để hoàn thiện hơn nữa Danh mục này, tạo cơ sở cho sự phát triển của ngành tái chế.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba đấy là khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cộng sinh công nghiệp. Như quý vị đã biết thì hoạt động cộng sinh công nghiệp đã được quy định bởi Nghị định của Chính phủ (Nghị định 35/2022) trong đó khuyến khích các đơn vị phát thải ví dụ như tro xỉ có thể liên kết được với các đơn vị chế biến như là các nhà máy xi măng hay trạm trộn bê tông trong cùng phạm vi, hoặc trong phạm vi các khu, cụm công nghiệp.

Giải pháp thứ tư là phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để ban hành các chính sách để khơi thông nguồn lực cũng như là tài chính xanh, nắm bắt được theo các cái quy định mới hiện hành như là các cơ chế về thử nghiệm có kiểm soát sandbox trong các lĩnh vực tái chế và tận dụng các quy định về dự án xanh như tại Quyết định 46/2026 của Thủ tướng Chính phủ vừa rồi ạ.

BTV Huyền My: Vâng, xin cảm ơn ông. Và quay trở lại với doanh nghiệp Thép Miền Nam ạ, thưa ông Lê Việt. Nguyên nhân nào tạo nên những hạn chế về công nghệ hiện nay trong sản xuất thép cũng như là những tồn tại hiện nay của lĩnh vực tái chế phi chính thức?

Ông Lê Việt: Khi đánh giá về công nghệ sản xuất thép thì chúng ta cần phải có những sự phân biệt về phương pháp luyện thép, và mỗi một công nghệ sẽ có một đặc thù riêng về nguyên liệu đầu vào, năng lượng, phát thải. Và hai hướng công nghệ đáng chú ý thì như tôi cũng đã chia sẻ là về công nghệ lò cao và công nghệ lò điện hồ quang EAF. Thì mỗi công nghệ nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên thì với góc nhìn mà về kinh tế tuần hoàn và về sử dụng tái chế, thì rõ ràng là hiện tại công nghệ lò điện hồ quang EAF đang là một ưu tiên lựa chọn, và không chỉ tại Việt Nam mà hiện tại các nước như là Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Châu Âu cũng đã dần chuyển sang sử dụng công nghệ lò điện hồ quang EAF để sử dụng các nguyên liệu đầu vào là thép vụn để tái chế.

Với công nghệ lò điện tạo điều kiện đưa các sản phẩm thép đã trải qua quá trình sử dụng có vòng đời trong cái xã hội vài chục năm được quay trở lại tái chế, được biến hình trở lại những thanh thép để tiếp tục định hình và xây dựng kiến tạo đất nước. Dù vậy công nghệ tại các nhà máy nó chỉ là một cái phần của một cái chuỗi tuần hoàn thôi. Khâu thu gom mà như các chuyên gia cũng đề cập, thì khâu thu gom phân loại và cung ứng thép phế cũng là một vai trò rất là quan trọng. Ở Việt Nam các cơ sở thu gom nhỏ lẻ như chúng ta thường nghe ví dụ như là các cơ sở đồng nát, thì thực ra hiện góc nhìn về hoạt động thu gom các vật liệu đã qua sử dụng để tái sử dụng cũng chưa có góc nhìn đầy đủ và tích cực. Vì thế thê muốn cho xã hội, nền kinh tế tuần hoàn thì rõ ràng sẽ phải thu gom từ tận gốc, phân loại rác thải ngay từ tại gia đình, cái nào là sử dụng, tái chế được, cái nào là nhựa, cái nào là kim loại thì, phải phân loại ngay từ đầu nguồn. Rồi sau đó thì đến những cái anh chị đồng nát thu gom sắt vụn, thép vụn rồi nhựa,.. đây là cái khâu, một mắt xích quan trọng, sau đó mới chuyển về các điểm tập kết để phân loại, tái chế, xử lý các cái chất độc hại và chuyển tiếp qua một công đoạn nữa là chuyển đến các nhà máy luyện thép như là Thép Miền Nam chúng tôi.

Thì hạn chế là các hoạt động thu gom, phân loại, tái chế thì chưa được tổ chức thành một hệ thống đồng bộ và có khả năng kiểm soát thống nhất về chất lượng nguyên liệu, công nghệ xử lý và yêu cầu của môi trường. Theo tôi nguyên nhân quan trọng đó là cơ chế quản lý các nguồn nguyên liệu tái chế chưa thật sự có sự thống nhất. Và khi thép vụn chỉ nhìn nhận nó như là một chất thải nguy hại thì các chính sách thường tập trung vào kiểm soát cái nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn về các giá trị tài nguyên, ở đây không có cái gì là thải cả, vì thế cần phải nhìn dòng chảy vật liệu với góc nhìn là các tài nguyên giá trị, đầu ra của cái sản phẩm này ngành công nghiệp này sẽ là đầu vào của ngành công nghiệp khác.

Tôi cũng nghĩ rằng đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng, giống như là các chuyên gia cũng đã đề cập là chúng ta cần phải định danh cho nó, bởi nếu chúng ta chưa đặt tên, chưa cho nó mã HS thì làm sao chúng ta có thể công nhận nó là một cái sản phẩm trong quy trình sản xuất, trong quy trình tái chế. Tôi nghĩ rằng đây là một điểm mà không chỉ là doanh nghiệp, không chỉ là người dân và không chỉ là tất cả các cộng đồng doanh nghiệp ngành nghề, mà cũng cần có sự hướng dẫn của các cơ quan ban ngành để định hướng cho doanh nghiệp cũng như là các tổ chức để chúng ta cùng phối hợp với nhau tạo thành các mắt xích trong chuỗi sinh thái trong quá trình tái chế, với mục tiêu là chúng ta tận dụng các tài nguyên của xã hội và bảo vệ môi trường.

BTV Huyền My: Vâng, xin cảm ơn ông. Và đó là những nhận định của doanh nghiệp ngành thép. Vậy thì đối với doanh nghiệp ngành giấy thì sao ạ, thưa ông Lương Trí Hiếu? Hiện nay với những chính sách gần đây về xác nhận dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, xin ông cho biết là các doanh nghiệp trong ngành giấy đã tận dụng được gì từ những dự án liên quan đến tái chế?

Từ kinh nghiệm tại các nước cũng như là thực tiễn của Việt Nam, theo ông chúng ta cần thêm những bệ đỡ giải pháp chính sách nào để có thể thúc đẩy lĩnh vực tái chế, tái sử dụng và tuần hoàn chất thải trong sản xuất, đặc biệt là trong việc tiếp cận hiệu quả nguồn tín dụng xanh, trái phiếu xanh đầu tư cho các dự án công nghệ tái chế hiện đại có hiệu suất cao?

Ông Lương Trí Hiếu: Vâng, cảm ơn câu hỏi của MC và cũng tiếp theo ý kiến của chỗ anh Việt nói, thì đúng là ngành giấy hiện nay cũng đang có những cái khó khăn nhất định trong việc thu gom, phân loại và như anh Việt nói là xây dựng một hệ thống từ việc thu gom, phân loại đến tái sử dụng, tái chế một cách chuyên nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng là cũng có cần có những chính sách để làm việc này.

Cụ thể như là như ngành giấy chúng tôi thì bên thu gom giấy vụn, gọi là các chị đồng nát đấy, là các chị phải đến từng nhà hay đến siêu thị để mua giấy, mua nhựa, mua thép chẳng hạn, mua mua những cái phế liệu. Sau đấy thì họ lại gửi bán cho cái nhà thu gom cấp 1, cấp 2, cấp 3… và đưa lên các nhà máy để tái chế. Tuy nhiên bản thân các chị đồng nát đấy khi làm các thủ tục để mua bán giao lại hàng hóa cho các bên tiếp theo cũng gặp những vấn đề khó khăn trong các thủ tục, ví dụ như là phải làm bảng kê, rồi là hóa đơn… rất là phức tạp. Và thậm chí là một số doanh nghiệp còn phản ánh là có có thể bị cơ quan quản lý kiểm tra, thậm chí.. khả năng bị hình sự hóa. Như vậy những quy định này đang tạo ra một cái áp lực, không khuyến khích được việc tăng cường tái chế, tái sử dụng và thu gom các nguyên vật liệu.

Tiếp theo ý mà MC có đề cập ấy là qua hai quyết định và thông tư ấy, cũng rất là cảm ơn vừa cũng có những chính sách về phân loại những cái dự án xanh. Ngành giấy chúng tôi có những điển hình liên quan đến dự án xanh, dự án tuần hoàn, cụ thể như trong phát triển các dự án điện mái nhà, nhiều doanh nghiệp trong Ngành đã đầu tư (trước đây mái chỉ để che nắng che mưa bình thường, bây giờ tận dụng các chính sách này nhiều doanh nghiệp đã củng cố và lắp đặt những hệ thống điện mái nhà vào phục vụ cho cái sản xuất. Theo các báo cáo thì việc đầu tư này làm giảm được chi phí so với tiêu hao năng lượng so với trước đây từ 5 đến 15%.

Thứ hai là trong lĩnh vực của ngành giấy chúng tôi bao giờ cũng phải có nồi hơi, nhiều doanh nghiệp trong Ngành cũng đã tận dụng được chính sách này để đầu tư nâng cấp nồi hơi của mình, cụ thể là tối ưu hóa các tỷ lệ phối trộn giữa các nguyên liệu, than hay là vỏ cây hay là các đầu mẩu gỗ...với tỷ lệ không khí chẳng hạn, để tối ưu nghiên cứu và tối ưu vận hành lò. Hai là tối ưu hóa độ khô của các nhiên liệu cũng rất là tốt... Và nhiều đơn vị cũng đã có những dự án đầu tư thay thế, mua mới nồi hơi có hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại là cũng chưa nhiều các doanh nghiệp ngành Giấy tiếp cận được những dự án xanh này, số lượng hiện rất là ít thôi còn đa số các doanh nghiệp gần như là phải tự chủ động để thực hiện việc này hoặc là cùng với đối tác - bên cung cấp thiết bị máy móc cùng đầu tư. Thế thì tôi nghĩ rằng chính sách xanh hóa thời gian qua đã cụ thể nhưng cần phải cụ thể hóa hơn nữa để các doanh nghiệp biết được đâu có nguồn dự án xanh phù hợp với ngành nghề mình (như ngành chúng tôi là ngành ngành giấy, như ngành anh Việt ngành thép chẳng hạn), đây cũng là khó khăn thách thức. Có thể là có rất nhiều các dự án xanh nhưng mà lại phù hợp với cả quy mô to hơn hay nhỏ hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay là phù hợp với ngành giấy nhưng lại chưa chắc đã phù hợp với ngành nhựa hay ngành khác hoặc ngược lại. Vì thế cần phải phải cụ thể hơn để doanh nghiệp có những KPI, lượng hóa được, xác định được là doanh nghiệp mình phù hợp hay không và thủ tục, cách tiếp cận phải được đơn giản hóa nhất có thể, từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp đồng hành cùng những cái dự án như vậy...

BTV Huyền My: Vâng, xin cảm ơn ông, và Việt Nam đang trong giai đoạn tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm thúc đẩy các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải để tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Thưa ông Nguyễn Thi, ông có khuyến nghị gì với các bên liên quan về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư để biến chất thải công nghiệp thành tài nguyên thật sự?

Ông Nguyễn Thi: Trong mô hình kinh tế tuần hoàn thì tới đây Nghị định sửa đổi sẽ chuyển từ mô hình khuyến khích sang thành các hình thức là các dự án cụ thể để nhà nước căn cứ vào đó hỗ trợ. Đấy là từ phía nhà nước. Còn về kinh tế tuần hoàn thì các doanh nghiệp cần chủ động để tự mình liên kết với nhau. Bản thân kinh tế tuần hoàn thì theo tôi là nó có 4 cấp. Cấp cơ sở là cấp doanh nghiệp tự tuần hoàn, sử dụng các nguyên, nhiên liệu có thể tái chế được, rồi tái sử dụng và sử dụng nguyên liệu nhiên liệu tái tạo. Cấp thứ hai là các doanh nghiệp có thể tự liên kết được với nhau để sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp này là đầu vào của doanh nghiệp kia và cung ứng ra thị trường. Cấp thứ ba là cấp liên ngành, cấp ở mức toàn quốc, trong đó cần phải có sự liên kết giữa các nhà thu gom, tái chế, các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, ở đây là nói đến một cái hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn. Do đó ở đây các doanh nghiệp cần phải chủ động liên kết với nhau. Tất nhiên nhà nước cũng phải đưa ra được những các thiết chế để thông qua đó các doanh nghiệp liên kết với nhau, ví dụ thông qua công nghệ thông tin, thông qua việc cung ứng các nhu cầu, thông báo các nhu cầu để các doanh nghiệp có thể liên kết.

Tiếp theo nữa là chúng ta chủ động để hướng ra thế giới, bởi vì kinh tế tuần hoàn không chỉ đóng khung ở trong một quốc gia hay trong một ngành nào cả, mà là hướng đến sự liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc cung ứng nguyên vật liệu hay là tái sử dụng, tái chế, thậm chí là thực hiện ở mức cao hơn đấy là cùng nhau đầu tư để mở ra một thị trường phù hợp với thị trường mình cần đến, khi thị trường ở trong nước có vẻ đã bão hòa thì chúng ta hướng ra thị trường nước ngoài. Thì đấy là những cái mà doanh nghiệp cần phải chủ động để thực hiện. Nhưng bên cạnh đó thì nhà nước với vai trò kiến tạo của mình ấy, để thúc đẩy được mục tiêu phát triển hai con số chẳng hạn, thì nhà nước cũng phải đồng hành với doanh nghiệp, tức là nhà nước phải có đầu tư mồi, chẳng hạn như cho các hoạt động tái chế.

Bây giờ các doanh... các địa phương rất khó khăn trong việc xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt, thì liệu nhà nước có thể đứng ra làm nhà đầu tư mồi để thu hút cái sự đầu tư từ nước ngoài vào để xử lý rồi tái chế rồi phát triển công nghiệp tái chế ở Việt Nam hay không, hay là phát triển các hệ thống thu gom tái chế ở Việt Nam theo hướng quy mô và công nghiệp và hiện đại hay không, để chúng ta đáp ứng được những nguồn nguyên liệu. Đấy là tất cả những điều mà cả nhà nước và doanh nghiệp cùng nhau thực hiện. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta phải nâng cao nhận thức cộng đồng nữa về các hoạt động phân loại rác tại nguồn, cũng như cách nhìn nhận đối với cái lực lượng thu gom phi chính thức, khách quan, công bằng hơn đối với họ để có thể tạo điều kiện, chính thức họ, chuyển đổi công bằng trong chuyển đổi xanh. Đấy là những cái mà toàn xã hội của chúng ta đều phải quan tâm. Như vậy là kinh tế tuần hoàn không chỉ là ở một phía là doanh nghiệp hay nhà nước mà là cả xã hội, trong đó các cơ quan nhà nước là hoàn thiện thể chế, các doanh nghiệp là trong chủ động thực thi và trong cái nâng cao nhận thức.

BTV Huyền My: Vâng, xin cảm ơn ông. Có thể thấy rằng là các cơ chế hỗ trợ thì sẽ phát huy hiệu quả khi đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp, và với hoạt động tái chế thì nhu cầu đó gắn với cả chi phí đầu tư, vận hành và khả năng tiêu thụ sản phẩm sau tái chế.

Vậy thì câu hỏi tiếp theo xin được gửi tới ông Lê Việt. Thưa ông, thì để nâng cao mức độ thu hồi, tái sử dụng, tái chế tuần hoàn chất thải bài bản, hiệu quả thì doanh nghiệp có đề xuất gì với các bên liên quan về chính sách ưu đãi về thuế, cơ chế chính sách trong đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về môi trường? Và ông có ý kiến gì liên quan đến tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái chế để tạo ra thị trường đầu ra bình đẳng cho sản phẩm tái chế tuần hoàn ?

Ông Lê Việt: Từ thực tiễn của doanh nghiệp thì tôi cho rằng để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thì điều quan trọng trước nhất chưa hẳn là cái hỗ trợ về mặt tài chính. Tài chính là rất quan trọng cho việc kiến tạo kinh tế tuần hoàn, tuy nhiên tôi nghĩ rằng trước tiên phải có cách nhìn đúng đắn và phải xây dựng hành lang pháp lý phù hợp, điểm đó quan trọng hơn. Doanh nghiệp thì rõ ràng là cần vốn, công nghệ và ưu đãi về thuế, lãi suất để đầu tư sản xuất xanh, tuy nhiên thì nếu cơ chế quản lý chưa rõ ràng, chưa tạo điều kiện để đưa nguyên liệu tái chế vào lại sản xuất thì sự hỗ trợ tài chính cũng khó mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Thứ nhất thì theo tôi cần phải hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về kinh tế tuần hoàn, phân biệt chất thải phải xử lý với vật liệu sau khi sử dụng có thể đáp ứng các điều kiện trở thành nguyên liệu sản xuất cho đầu vào của ngành tiếp theo, và thép phế là một ví dụ điển hình. Khi có tiêu chuẩn về mặt chất lượng, tỷ lệ tạp chất kiểm định phù hợp với các thông lệ quốc tế thì rõ ràng là doanh nghiệp cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc thu mua, tận dụng các nguồn phế liệu tại nội địa từ các cơ sở, từ các tỉnh thành và đặc biệt là nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu nó sẽ phù hợp.

Điểm thứ hai, theo tôi là cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tái chế, thu hồi và sử dụng các nguyên liệu thứ cấp. Về chính sách thuế thì cần phải có những cái chính sách thuế ưu đãi cho các doanh nghiệp; và tín dụng xanh, lãi suất ưu đãi thì nên dựa trên các hiệu quả thực tế, hiệu quả môi trường mà doanh nghiệp mang lại và phải được cân đong đo đếm được thông qua các chỉ số tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, phát thải khí CO2 cụ thể.

Như hiện tại bây giờ là Châu Âu người ta quan tâm đến phát thải khí CO2 trên 1 tấn sản phẩm, không chỉ là thép mà tất cả các sản phẩm khi các nước đặc biệt là Việt Nam chúng ta xuất khẩu sang Châu Âu thì người ta quan tâm đến phát thải trong quá trình sản xuất, 1 tấn sản phẩm đấy sẽ phát thải ra bao nhiêu tấn CO2. Đó chính là thước đo để cho các doanh nghiệp chúng ta phải thực hiện, cũng chính là hiệu quả kinh tế mà doanh nghiệp sẽ đem lại. Với phát thải thấp thì các tín chỉ carbon rồi tiền mà phải trả cho các thị trường Châu Âu sẽ thấp đi, đây chính là gắn hiệu quả thiết thực của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và như vậy sẽ tạo ra động lực để cho doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, đầu tư mạnh hơn cho vấn đề bảo vệ môi trường. Còn nếu chúng ta chỉ nói rằng là đầu tư cho môi trường một cách rất là chung chung mà nó không mang lại hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, thì tôi nghĩ rằng xu hướng đầu tư đó sẽ khó có thể bền vững cho dù là các tổ chức tín dụng sẽ cấp các ưu đãi về mặt tín dụng cho các đổi mới.

Và cái điểm thứ ba theo tôi thì cần nghiên cứu cơ chế ghi nhận về cái kết quả thu hồi, tái chế (mà các chuyên gia cũng đã đề cập ở đây), chuyển giao vật liệu cho các ngành nghề khác, từ đặt tên cho các sản phẩm, nhận định lại sản phẩm đầu ra, định danh các vật chất này không phải là chất thải, mà là một cái sản phẩm đầu ra của một ngành, theo đó cần phải đặt tên chính là gắn cho vật chất đó mã HS, sẽ là đầu vào cho ngành, lĩnh vực khác. Thì ví dụ như với xỉ lò điện của Thép Miền Nam thì chúng tôi đầu ra lúc đầu có thể chất thải rắn, nhưng sau đó chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với các cái đơn vị mà thu gom, xử lý, và như vậy sau khi xử lý, tái chế thì các vật liệu này chuyển thành nguyên liệu đầu vào cho ngành ngành xi măng để phối trộn trong clinker, đó là một ví dụ giống như các chuyên gia cũng nói về ngành giấy, thì nó cũng sẽ là cái đầu vào cho những cái ngành tiếp theo.

Việc ghi nhận định danh cho dòng vật liệu phải được dựa trên đo lường, chứ không thể nói chung chung được, và phải xác minh được minh bạch, mình phải truy được gốc của sản phẩm thông qua áp dụng các công nghệ thông tin, mã QR để mình truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Đây chính là điều kiện tiên quyết để cho các sản phẩm của Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường thế giới. (Chúng ta không thể nói rằng là chúng ta đáp ứng được các yêu cầu về môi trường, yêu cầu về tái chế, bằng chứng nó ở đâu, truy xuất nguồn gốc nó ở đâu?). Tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn này rõ ràng là việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm rất là quan trọng và những số liệu sẽ chứng minh cho việc doanh nghiệp, ngành nghề sẽ tham gia về tái chế và bảo vệ môi trường minh bạch, tránh tình trạng trùng lắp các lợi ích môi trường giữa các ngành nghề.

Tôi nghĩ điều này không có nghĩa là doanh nghiệp được miễn các nghĩa vụ về xử lý, hai cái đó khác nhau. Có quan điểm là nếu mà đặt ra vấn đề nó là sản phẩm thì các doanh nghiệp lại sẽ không đầu tư về bảo vệ môi trường nữa, thì đầu vào các anh phải xử lý. Theo tôi cái này không có nghĩa là doanh nghiệp đã được miễn nghĩa vụ về xử lý chất thải hay trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định, mà mình vẫn phải tuân thủ các quy định về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Với tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái chế bắt buộc thì theo tôi thì cần phải có nghiên cứu áp dụng dựa trên các căn cứ đặc thù của từng ngành nghề, đặc thù của công nghệ. Mỗi một công nghệ thì sẽ có đặc thù khác nhau, mình cũng không thể áp dụng cứng nó là như thế nào được, và khả năng cung ứng nguyên liệu đạt chuẩn và điều kiện thực tế cho từng nhóm sản phẩm, tránh quy định cứng gây khó khăn trong quá trình sản xuất thực tiễn của doanh nghiệp.

Và điều chúng tôi mong muốn là chính sách ghi nhận đúng lợi thế của công nghệ lò điện EAF xu hướng của thế giới các nước tiên tiến người ta đã và đang tích cực để đầu tư. Thì thứ nhất là sản xuất ra các sản phẩm như ngành nghề chúng tôi là sản xuất thép để kiến tạo đất nước nền tảng cho tương lai vững bền, ngoài việc đó thì rõ ràng là cần phải có trách nhiệm đối với xã hội, có trách nhiệm đối với môi trường thông qua các hoạt động thực tế về tái chế từ các nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra. Và chúng ta sẽ từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực, các tài nguyên của xã hội, góp phần đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

BTV Huyền My: Vâng, xin cảm ơn ông. Và câu hỏi cuối cùng thì xin được gửi tới đại diện cơ quan quản lý nhà nước, thưa ông Trương Việt Trường, chúng ta cần có những giải pháp chính sách như thế nào để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là nhà đầu tư để biến chất thải công nghiệp trở thành tài nguyên thực sự ?

Ông Trương Việt Trường: Đầu tiên cũng chính là điều cốt lõi nhất là thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn, nhìn nhận chất thải công nghiệp không phải là gánh nặng về xử lý, chi phí xử lý nữa mà trở thành nguồn tài nguyên dự trữ cho chuỗi sản xuất trong tương lai. Các doanh nghiệp đầu tư mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực tuần hoàn, kinh tế tuần hoàn, lĩnh vực cộng sinh công nghiệp thì chính là tạo ra một hộ chiếu xanh cho tương lai để nâng cái tầm của doanh nghiệp cũng như là tăng tính cạnh tranh.

Đối với một số giải pháp đề nghị các doanh nghiệp thực hiện, thì đầu tiên là giải pháp liên quan đến việc rà soát và kết cấu lại, thiết kế lại cái quá trình sản xuất bằng thông qua việc khuyến khích đầu tư vào sản xuất sạch hơn, đổi mới cái thiết kế của sản phẩm theo hướng có thể dễ dàng tái chế được. Thực tế Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã triển khai nhiều năm trước đây, cũng đã có tạo nền tảng và đã tạo được nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp.

Nội dung thứ hai là doanh nghiệp phải tăng cường các liên kết về chuỗi giá trị. Cái này cũng đã có các bài học từ việc tiêu thụ tro xỉ thạch cao. Đối với các nhà máy nhiệt điện (đã phải lập đề án xử lý tiêu thụ tro xỉ thạch cao, thì trong đó cũng đã xác định được các sản phẩm của mình có những nhóm sản phẩm gì và có thể tiêu thụ ở đâu, ví dụ như nhà máy xi măng, trạm trộn bê tông hay là làm vật liệu san lấp..), thì từ đó mà doanh nghiệp có thể có chủ động được các phương án của mình để kết nối với cả các đơn vị tiêu thụ. Đối với tro xỉ như vậy đã tạo ra bài học kinh nghiệm tham khảo quý giá cho các cái ngành lĩnh vực khác.

Và cái thứ ba là đón đầu các cơ chế hỗ trợ tài chính. Như đã nêu thì các doanh nghiệp cần tận dụng các cơ chế thử nghiệm sandbox. Hiện nay Bộ Công Thương cũng như là Bộ Nông nghiệp Môi trường và các bộ, ngành đang dự thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Đối với Bộ Công Thương dự kiến sẽ triển khai các nội dung liên quan đến để tạo ra các công nghệ, sản phẩm tái chế mới. Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng cần đón đầu thông qua việc thực hiện Quyết định 46/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có cái nội dung là sẽ giảm 2% lãi suất đối với việc vay vốn thông qua các quỹ ngân sách ngoài nhà nước, cái này Bộ Tài chính cũng đang triển khai. Với các nguồn tài chính như vậy thì doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư vào đổi mới công nghệ môi trường, đây chính là cái giải pháp căn cơ.

BTV Huyền My: Vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa quý vị và các bạn, qua các thảo luận của các vị khách mời tại tọa đàm ngày hôm nay thì có thể thấy thúc đẩy tái chế và tuần hoàn chất thải công nghiệp không chỉ là câu chuyện xử lý môi trường mà còn là cuộc tái cấu trúc chuỗi giá trị sản xuất.

Lời giải cho những điểm nghẽn nằm ở sự đồng bộ hóa chính sách từ việc minh bạch ranh giới pháp lý giữa chất thải và sản phẩm phụ, ban hành các quy định hướng dẫn kỹ thuật, chuẩn hóa hạ tầng tín dụng xanh theo danh mục phân loại xanh, cho đến việc kiên quyết chuyển đổi các làng nghề tái chế ô nhiễm và thúc đẩy thị trường cho các sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế.

Sự đồng hành, hướng dẫn chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước, sự chủ động của các doanh nghiệp sản xuất trong tiếp cận và đổi mới công nghệ theo hướng xanh hóa sẽ là những động lực then chốt để khai thông nguồn tài nguyên chất thải, thúc đẩy tuần hoàn, tái chế và tái sử dụng hiệu quả, góp phần đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Và một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời đã tới tham dự tọa đàm ngày hôm nay của Tạp chí Công Thương.

Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.

Xin kính chào và hẹn gặp lại!