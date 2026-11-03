Lợi nhuận liên doanh tăng mạnh, Gemadept lãi hơn 2.500 tỷ đồng sau 9 tháng

Một góc cảng Nam Đình Vũ của Gemadept. Ảnh: Trọng Tùng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) thu về gần 2.210 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu (tăng 69% YoY), khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng khoảng 5% YoY, lên gần 702 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 43% của quý 3/2025 xuống gần 32%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 87 tỷ đồng, tăng 77% YoY; trong khi chi phí tài chính giảm 32% YoY, còn hơn 51 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 153 tỷ đồng và 234 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 26% và 18% YoY.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, công ty báo lãi sau thuế 586 tỷ đồng, giảm 54% so với quý liền trước, song tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận 5.424 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% YoY. Lợi nhuận gộp đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 16% YoY.

Một trong những điểm nhấn của kỳ này là doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến, từ 141 tỷ đồng lên hơn 837 tỷ đồng. Trong đó, lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư dài hạn đạt gần 612 tỷ đồng, lãi tiền gửi ngân hàng đạt 219 tỷ đồng.

Gemadept đã ghi nhận khoản lãi chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH CJ Logistics Holdings Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holdings), CTCP Liên hợp Thực phẩm và CTCP Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam.

Bên cạnh doanh thu tài chính, phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết cũng tăng từ khoảng 767 tỷ đồng lên hơn 1.043 tỷ đồng, tương ứng tăng 36%.

Ở chiều chi phí, chi phí tài chính 9 tháng đạt gần 138 tỷ đồng, tăng 8% YoY. Trong đó, chi phí đi vay tăng từ 74 tỷ đồng lên 133 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh từ 53 tỷ đồng xuống còn gần 5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của Gemadept đạt gần 2.977 tỷ đồng, tăng 68% YoY; lợi nhuận sau thuế ở mức 2.525 tỷ đồng, tăng 61% YoY.

Năm nay, Gemadept đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.800 tỷ đồng theo kế hoạch đăng ký. Với kế hoạch phấn đấu, doanh nghiệp hướng tới doanh thu 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 83% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà kịch bản đăng ký đã đề ra.

Nắm gần 5.300 tỷ đồng tiền mặt

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt 22.370 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 30%, từ gần 1.624 tỷ đồng đầu năm xuống còn 1.139 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 48%, lên gần 4.192 tỷ đồng. Phần lớn khoản mục này là tiền gửi có kỳ hạn, với giá trị gộp hơn 4.142 tỷ đồng, tăng khoảng 1.363 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính chung hai khoản tiền và tiền gửi , GMD có khoảng 5.281 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026.

Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng đáng kể, từ hơn 1.303 tỷ đồng lên gần 2.173 tỷ đồng. Trong đó, trả trước ngắn hạn cho người bán tăng gấp 3 lần, từ 197 tỷ đồng lên 614 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, số dư trả trước cuối kỳ có khoản hơn 370 tỷ đồng liên quan đến CTCP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ. Đây là khoản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số tiền trả trước cho nhà cung cấp.

Ngoài ra, phải thu ngắn hạn khác tăng từ 472 tỷ đồng lên 696 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là các khoản ký quỹ, đặt cọc ngắn hạn với 353 tỷ đồng; khoản tạm ứng cũng tăng từ 181 tỷ đồng lên 254 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt gần 6.028 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1.390 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các dự án trồng cao su của Pacific Pride (582 tỷ đồng), Pacific Pearl (218 tỷ đồng), Pacific Lotus (116 tỷ đồng) và dự án Cảng Nam Đình Vũ (290 tỷ đồng).

Giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 5.073 tỷ đồng. Hai khoản đầu tư lớn gồm CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link với giá trị 3.767 tỷ đồng và CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn với 775 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp là 6.062 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.636 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay tại VietinBank, BIDV và ngân hàng Shinhan Việt Nam.