Lãnh đạo TP Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp Ngành Công Thương

Thông tin tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng Đỗ Thị Quỳnh Trâm cho biết: Trong 10 tháng đầu năm 2026, các lĩnh vực của Ngành Công Thương TP tiếp tục duy trì tăng trưởng khá: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 141 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9%; kim ngạch xuất khẩu hàng hoisa đạt 4,25 tỷ USD, tăng hơn 12%; 6/7 vị trí khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã có chủ đầu tư; 5 khu công nghiệp được khởi công mới, v.v… Chương trình khuyến công tiếp tục được tăng cường thông qua việc hỗ trợ 39 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 7,4 tỷ đồng để đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến; trên 50 doanh nghiệp được tư vấn, đào tạo về chuyển đổi số, sản xuất thông minh…

Quang cảnh Hội nghị đối thoại.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP đã tổ chức hơn 20 sự kiện kết nối cung cầu và hàng chục hội chợ, triển lãm, điễn đàn, v.v… nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và quảng bá cho doanh nghiệp. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản khởi sắc với việc đấu giá thành công 7 khu vực khoáng sản, giải quyết 30 hồ sơ thủ tục về khai thác, thu hồi khoáng sản; đồng thời, tập trung rà soát danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chuẩn bị bổ sung nguồn cung lớn gồm 25,67 triệu m3 đá xây dựng, 9,71 triệu m3 cát và 21,64 triệu m3 đất san lấp nhằm giải quyết “điểm nghẽn” về nguồn cung VLXD, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trên địa bàn TP…

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình và Giám đốc Sở Công Thương TP Lê Thị Kim Phương đồng chủ trì Hội nghị đối thoại.

Về tình hình tiếp nhận những phản ánh về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp, Giám đốc Sở Công Thương TP Lê Thị Kim Phương cho biết, tính đến ngày 2-11-2026, Sở đã tiếp nhận ý kiến của 52 đơn vị, trong đó, khối xã, phường có 6 đơn vị; khối doanh nghiệp, hộ kinh doanh có 46 đơn vị. Các nhóm kiến nghi trọng tâm của doanh nghiệp tập trung vào các vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư (21 kiến nghị); các vấn đề về nguồn vốn, tính dụng và chính sách thuế (14 kiến nghị); các vấn đề về nguồn nhân lực, lao động (7 kiến nghị); các vấn đề về hỗ trợ xúc tiến thương mại, khuyến công (8 kiến nghị).

Đại diện Công ty CP An Thịnh Quảng Nam phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại Hội nghị đối thoại.

Tại Hội nghi đã có thêm nhiều doanh nghiệp trực tiếp phản ánh những khó khăn, vướng mắc. Đơn cử, Công ty CP An Thịnh Quảng Nam – Chủ đầu tư Dự án KCN Đông Quế Sơn, phản ánh có 39,6ha đất tại khu công nghiệp này đang bị chồng lấn với đất của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam nhưng chưa được cấp thẩm quyền xử lý, để vụ việc kéo dài khiến cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy vẫn chưa triển khai được. Hay như Chi nhánh Công ty Vicosimex Miền Trung đã xây dựng nhà máy tại KCN Hậu cần cảng Tam Hiệp và đi vào hoạt động từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa ký được hợp đồng thuê đất… Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương TP và các các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã chia sẻ, trao đổi, hồi đáp các vấn đề liên quan đến các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trao đổi, hồi đáp những vấn đề doanh nghiệp phản ánh tại Hội nghị đối thoại.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình đã đánh giá cao sự nỗ lực, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP nói chung, Ngành Công Thương TP nói riêng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tiếp tục đầu tư, mở rộng SXKD, XNK, v.v… đóng góp tích cực vào kết quả phát triển KT-XH của TP thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh mục đích của cuộc Hội nghị đối thoại là để chính quyền và doanh nghiệp cùng chia sẻ, trao đổi thẳng thắn để tìm cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tế. Với ý nghĩa đó, đồng chí Phan Thái Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trao đổi, trả lời đúng trọng tâm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc trả lời chung chung.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối thoại.

Với những vấn đề cần thêm thời gian xem xét, cơ quan có trách nhiệm phải sớm trả lời bằng văn bản, tránh để doanh nghiệp nhiều lần gửi kiến nghị mà vẫn chờ hồi âm. Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý thời gian là nguồn lực của doanh nghiệp. Do đó, ngay sau hội nghị này, Sở Công Thương TP và Văn phòng UBND TP có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ ý kiến, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu ban hành thông báo kết luận. Với từng kiến nghị, thông báo phải nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lộ trình xử lý và thời hạn hoàn thành để lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo…

PHÚ NAM