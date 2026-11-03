Thiết bị điện GELEX tăng 54%, lãi của cổ đông công ty mẹ giảm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX), lập ngày 27/10/2026, ghi nhận doanh thu thuần 13.956,6 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 882,4 tỷ đồng, tăng 12,95%.

Phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ lại giảm từ 621,9 tỷ đồng xuống 245,9 tỷ đồng. Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát tăng từ 159,3 tỷ đồng lên 636,4 tỷ đồng, chiếm 72,1% tổng lợi nhuận sau thuế. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý III còn 188 đồng, cùng kỳ năm trước đạt 437 đồng.

Mảng thiết bị điện gánh tăng trưởng, biên lãi gộp thu hẹp

GELEX hoạt động trong hai lĩnh vực cốt lõi là sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Mảng sản xuất công nghiệp gồm dây cáp điện, máy biến áp, động cơ điện, công tơ điện và thiết bị đo điện, nhóm phần cứng nền của lưới điện, dây chuyền tự động hóa và hạ tầng số.

Doanh thu thuần từ lĩnh vực thiết bị điện quý III đạt 9.609,3 tỷ đồng, tăng 53,7% và chiếm 68,9% doanh thu toàn tập đoàn. Giá vốn mảng tương ứng 8.168,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.440,8 tỷ đồng. Biên lãi gộp mảng thiết bị điện ghi nhận khoảng 15%, thấp hơn mức 16,6% của quý III/2025.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của GELEX ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 245,9 tỷ đồng, so với 621,9 tỷ đồng cùng kỳ. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của GELEX

Phải thu khách hàng thuộc mảng thiết bị điện tăng từ 1.241,8 tỷ đồng đầu năm lên 2.104,8 tỷ đồng, tức tăng 69,5%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu. Riêng khoản phải thu Công ty cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC tăng từ 37,5 tỷ đồng lên 213,1 tỷ đồng. Thuyết minh bên liên quan ghi GEIC là bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc tính đến ngày 30/9/2025.

Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa ngắn hạn tăng từ 52,8 tỷ đồng đầu năm lên 90 tỷ đồng, tương đương mức tăng 70,6%.

Công ty TNHH GELEX Technology, đơn vị phát triển sản phẩm công nghệ cao do GELEX Electric nắm 51%, là công ty con duy nhất có ngành nghề ghi “phát triển sản phẩm công nghệ cao” trong cấu trúc tập đoàn.

Chi phí tài chính gấp 2,4 lần, dòng tiền rẽ sang hạ tầng và bất động sản

Chi phí tài chính hợp nhất quý III lên 1.024 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Chi phí lãi vay đạt 588,6 tỷ đồng, tăng 81,9%. Lỗ kinh doanh chứng khoán tăng từ 13,9 tỷ đồng lên 242,1 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư trích thêm 135,6 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay và thuê tài chính tăng từ 28.741,2 tỷ đồng đầu năm lên 33.426,4 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm 56,2%, từ 8.617,1 tỷ đồng xuống 3.774,5 tỷ đồng, dù dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng dương 3.464,3 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, tập đoàn chi 16.127,8 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác. Giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng từ 2.947,2 tỷ đồng lên 17.831,1 tỷ đồng, gấp 6,1 lần.

Giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của GELEX tăng từ 2.947,2 tỷ đồng lên 17.831,1 tỷ đồng sau chín tháng, trong đó Hạ tầng Hàng không Masterise chiếm 8.088,5 tỷ đồng. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của GELEX

Khoản lớn nhất là Công ty cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise với 8.088,5 tỷ đồng, kế đến Công ty TNHH FIH Việt Nam 3.325,9 tỷ đồng, Bất động sản Citynest 1.729,4 tỷ đồng và Bất động sản Landora 735,7 tỷ đồng. Thuyết minh cho biết Hạ tầng GELEX đã chuyển nhượng 51% vốn FIH Việt Nam nên đơn vị chuyển từ công ty con sang công ty liên kết.

So với 16.127,8 tỷ đồng góp vốn, nguyên giá phần mềm máy tính toàn tập đoàn chỉ tăng thêm 12,5 tỷ đồng trong chín tháng. Số dư Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cũng giảm từ 364,7 tỷ đồng xuống 212,9 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ GELEX ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III 13,3 tỷ đồng, so với 1.439 tỷ đồng cùng kỳ. Số dư công ty mẹ cho các bên liên quan vay cuối quý đạt 5.842,4 tỷ đồng, trong đó Hạ tầng GELEX nhận 3.322 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư GELEX nhận 2.303,1 tỷ đồng.

Một cách lý giải là nguồn vốn vay ở cấp công ty mẹ có thể liên quan đến các thương vụ góp vốn của khối hạ tầng trong kỳ. Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát tăng mạnh có thể liên quan đến tỷ lệ sở hữu của GELEX tại các công ty con, như 75,96% tại GELEX Electric và 70,21% tại Hạ tầng GELEX.

Quý III, mảng thiết bị điện mang về 1.440,8 tỷ đồng lợi nhuận gộp, trong khi tập đoàn trả 588,6 tỷ đồng lãi vay và rót 16.127,8 tỷ đồng góp vốn trong 9 tháng. Với một tập đoàn sở hữu chuỗi công tơ điện, máy biến áp và cáp truyền tải, phần lớn khoản góp vốn mới ghi nhận trong năm 2026 nằm ở các đơn vị hạ tầng và bất động sản.