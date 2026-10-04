'Gần dân nhất' bằng những việc làm thiết thực

Căng mình trong lũ dữ để bảo đảm an toàn cho nhân dân

Trưa 20/8/2026, mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày đã khiến nước lũ từ thượng nguồn sông Lam đổ về cuồn cuộn, cuốn trôi chiếc cầu tạm bắc qua khe Hội Nguyện thuộc địa phận bản Trung Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Đây là cây cầu được dựng lên sau đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10/2025, phục vụ đi lại cho khoảng 300 hộ dân bản Cốc Tạt và bản Trung Thắng, xã Yên Hòa. Việc chiếc cầu tạm duy nhất bị lũ cuốn đã khiến hơn 1.400 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Thiếu tá Vi Phúc Hữu, Trưởng Công an xã Yên Hòa cho biết, sự cố đứt gãy cầu tạm ngay trước thềm năm học mới khiến con đường đến trường của hàng trăm em học sinh trong các bản bị chia cắt. Để các em không bị lỡ ngày khai giảng cũng như gián đoạn việc học đầu năm mới, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, từ ngày 5/9 đến nay, Công an xã Yên Hòa đã tăng cường lực lượng tổ chức hỗ trợ đưa các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo qua khu vực bị chia cắt bằng thuyền và dây thừng.

Nhiều xã ở miền Tây tỉnh Nghệ An bị mưa lũ chia cắt nên lực lượng chức năng phải dầm mình làm cầu tạm bắc qua suối

“Khu vực qua sông nước chảy xiết, nằm gần ngã ba dòng chảy nên tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, chúng tôi đã dùng dây thừng căng qua hai bờ, sau đó di chuyển men theo sợi dây để không bị nước cuốn trôi. Từ hơn một tháng nay, luôn có cán bộ công an xã túc trực hai bên bờ để hỗ trợ người dân mỗi lần có nhu cầu qua bên kia bờ”, Thiếu tá Vi Phúc Hữu cho biết thêm. Khoảng hơn 10 ngày nay, cán bộ Công an xã Yên Hòa đã được Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An “chia lửa” khi hỗ trợ một chiếc phà nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và bảo đảm an toàn cho các hộ dân.

Cũng dịp này, mưa lớn đã khiến nước lũ dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực cầu tràn Văng Ống, bản Cốc Tạt. Công an xã Yên Hòa đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thuyền dân sinh phục vụ việc đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm cho cán bộ và nhân dân bản Cốc Tạt qua khu vực khe nước tại cầu tràn Văng Ống.

Yên Na cũng là xã miền núi khó khăn ở miền Tây xứ Nghệ, địa hình chủ yếu là đồi núi, sông suối nên tiềm ẩn nguy cơ rất lớn trong mùa mưa bão hằng năm. Thực tế cho thấy, đợt mưa lũ đầu tháng 9/2026 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt hoàn toàn nhiều tuyến đường, cô lập các bản làng. Nghiêm trọng nhất là vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/9, một lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ sạt xuống khu vực phía ngoài bản Huồi Pai, vùi lấp tuyến độc đạo kết nối bản Huồi Pai và bản Cha Lúm với trung tâm bên ngoài, hai bản làng với khoảng 309 hộ dân, hơn 1.200 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Gần 1 tháng nay, Công an xã Yên Hòa dùng thuyền chở học sinh qua sông đến trường

Công an xã Yên Na đã trực tiếp xuống địa bàn cơ sở, nắm tình hình các điểm nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, cảnh báo nguy hiểm và lập chốt barie bảo đảm an toàn cho nhân dân, đồng thời di dời một số hộ dân gần đó đến địa điểm an toàn. Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhân dân lên rừng chặt cây, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực suối để làm cầu tạm. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, trong nhiều ngày liên tục, công an xã đã lắp đặt cầu tạm, tạo lối đi an toàn qua suối trong điều kiện giao thông bị chia cắt.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”

Việc làm cầu tạm không chỉ giúp phụ huynh thuận lợi đưa đón học sinh đến trường mà còn tạo điều kiện để người dân qua lại khi có công việc cần thiết, góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống do mưa lũ gây ra. Hình ảnh những chiến sĩ công an khoác trên mình sắc xanh màu lá mạ dầm mình giữa dòng nước lũ, cần mẫn lắp cầu tạm bắc qua suối để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con đã trở thành ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, khẳng định phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an ngày càng thực chất, gần gũi và trở thành điểm tựa vững vàng cho nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Trong thiên tai, hoạn nạn, lực lượng CAND đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích tuyến đầu, luôn có mặt kịp thời để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự. Đối với các địa bàn miền núi, biên giới, khu vực đặc biệt khó khăn về kinh tế xã hội và tập trung chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như miền Tây Nghệ An, lực lượng Công an cơ sở luôn là tuyến đầu sát cánh với nhân dân, đồng hành và là điểm tựa vững chắc cho bà con trong gian khó.

Công an xã Tam Thái nửa đêm vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với việc địa bàn được mở rộng, giáp với biên giới Việt - Lào nên công tác quản lý về mặt nhà nước cũng có những khó khăn, thách thức lớn hơn. Song, với Thiếu tá Viêng Văn Tú, Phó trưởng Công an xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An thì dấu ấn đậm nét nhất trong suốt thời gian qua có lẽ là những lần băng rừng, lội suối, vượt lũ đưa công dân trên địa bàn ra khỏi vùng thiên tai, lũ dữ.

Khoảng 19h ngày 15/9/2026, Công an xã Tam Thái nhận được tin báo đề nghị hỗ trợ từ gia đình chị Vi Thị Sa (sinh năm 1988), trú tại bản Phồng, xã Tam Thái bị đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa cấp, cần được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất. Tại thời điểm này, trên địa bàn xã Tam Thái đang có mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây ngập 3 cầu tràn trên tuyến tỉnh lộ độc đạo nối bản Phồng với trung tâm xã với chiều dài khoảng 20 km, 7 bản trên toàn xã đang bị chia cắt, việc đi lại hết sức khó khăn, nguy hiểm.

Lực lượng Công an cơ sở bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong thiên tai

Trong điều kiện mưa lũ, giữa đêm tối, nước chảy xiết, các lực lượng chức năng vẫn xây dựng phương án đưa chị Sa đi cấp cứu. Đến khoảng 21h20 cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Thái cùng các lực lượng đã căng dây, hỗ trợ đưa chị Vi Thị Sa vượt qua 3 cầu tràn đang ngập sâu để đưa đến Trung tâm Y tế Tương Dương cấp cứu kịp thời. Từ đầu tháng 9 đến nay, Công an xã Tam Thái đã vượt thiên tai, lũ dữ để đưa 4 người dân trên địa bàn đến các cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.

Ngày 17/9, sau khi kịp thời hỗ trợ chị Lô Thị Xinh (sinh năm 1979), trú tại bản Xốp Nặm, xã Tam Thái vượt qua các khu vực bị cô lập, chia cắt, đến bệnh viện cấp cứu an toàn, Công an xã Tam Thái tiếp tục hỗ trợ anh Lữ Văn Bin (sinh năm 1986), hiện đang làm việc tại thủy điện bản Xoóng Con. Trong quá trình đi lại, anh Bin bị rết độc cắn, Công an xã đã giúp anh đến Trung tâm Y tế Tương Dương kịp thời. Mới đây nhất, Công an xã Tam Thái đã dùng xuồng máy kết hợp xe chuyên dụng để hỗ trợ cháu bé ở bản Huồi Sơn trong cơn nguy kịch, vượt lũ dữ, đến cơ sở y tế kịp thời nên đã giữ lại được tính mạng.

Trên đây chỉ là những câu chuyện rất đỗi đời thường, diễn ra trong thời gian cụ thể được ghi lại rất chân thực, trong vô vàn những việc làm thiết thực của lực lượng Công an cơ sở tại các xã miền Tây xứ Nghệ nói riêng và của lực lượng Công an xã trên địa bàn cả nước nói chung. Lực lượng Công an cơ sở đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” bằng những hành động cụ thể, ý nghĩa và kịp thời, qua đó khẳng định vai trò tuyến đầu, xung kích "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".