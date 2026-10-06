Ngổn ngang xử lý sạt lở trên đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt

Đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt (Khánh Hòa và Lâm Đồng) trên Quốc lộ 27C có địa hình đèo dốc, quanh co, một bên ta luy dương cao, bên còn lại là vực sâu khiến nhiều người dân, du khách lo lắng mỗi khi lưu thông, đặc biệt là vào mùa mưa.

Sau các đợt mưa lũ, nhiều vị trí trên tuyến bị sạt lở, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Địa hình đèo Khánh Lê rất hiểm trở, dốc cao dựng đứng và những điểm sạt lở ở đây cũng trở nên rất khó khăn trong việc khắc phục.

Một điểm sạt lở lớn trên đèo Khánh Lê đã được dọn dẹp tuy nhiên đồi núi ở đây rất cao khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục khi mưa lớn đến vẫn có thể xảy ra.

Tại khúc cua tay áo này từng hai lần sạt lở nghiêm trọng vào các năm 2024 và 2025, gây chia cắt tuyến đèo, đất đá đã được thu dọn. Thế nhưng, các công trình taluy vẫn còn dang dở.

Anh Nguyễn Văn Toàn - tài xế chở rau, hoa từ Đà Lạt xuống Nha Trang, cho biết hiện tại mỗi ngày anh đều đặn lên xuống con đèo này 2 lần. "Mỗi lần qua đèo vào sáng sớm và chiều tối, tôi rất khó quan sát vì sương mù nhiều. Có những đoạn bị sạt lở lớn nhưng chưa khắc phục xong, đi qua là thấy sợ vì không biết nó sạt lúc nào”, anh Toàn nói.

Thống kê có 9 vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê đang được các đơn vị chức năng xử lý. Nhiều điểm sạt lở như tại Km44+500, Km44+920... nhà thầu đang hốt dọn, thanh thải mái ta luy; khoan tạo lỗ, lắp đặt đinh neo gia cố mái ta luy và triển khai hệ thống chống đá rơi.

Tại điểm sạt lở taluy âm gần chân đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, nhà thầu thi công tường chắn bêtông cốt thép trên hệ cọc khoan nhồi đường kính một mét. Đến nay, 26 trong tổng số 48 cọc đã hoàn thành, phần móng và thân tường chắn đang tiếp tục được triển khai.

Những cọc sắt được khoan vào vách đá để cố định các tảng đá lại với nhau.

Công trình xây dựng bờ taluy dương tại 1 điểm sạt lở trên đèo bị dang dở. Đất đá nằm ngổn ngang trên sườn núi.

Theo đánh giá, công tác khắc phục sạt lở trên tuyến vẫn chưa được tăng cường cao độ. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công trình sửa chữa Quốc lộ 27C có tổng mức đầu tư gần 125 tỉ đồng, giá trị hợp đồng thi công hơn 105,5 tỉ đồng, thực hiện từ ngày 8/6 đến 5/10/2026. 9 điểm đang được gia cố gồm Km26+320, Km43+300, Km44+500, Km44+920, Km53+900, Km55+000, Km55+150, Km61+300 và Km61+700, tiến độ hiện đạt 40-50% khối lượng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tập trung thi công các vị trí trọng điểm trên đèo Khánh Lê. Hiện trường cũng được rà soát để điều chỉnh giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tiến độ nhưng không đánh đổi an toàn thi công lẫn an toàn giao thông.

Người dân lưu thông trên tuyến mong các điểm xử lý sạt lở sớm hoàn thành, đảm bảo giao thông mùa mưa lũ cận kề.