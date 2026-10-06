Nhiều hoạt động mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer

Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long thăm, tặng quà Chùa Âng-Kol nhân dịp lễ Sene Dolta. Ảnh: Sa Rây

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Văn Triều trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chư tăng, Ban quản trị cùng toàn thể bà con phật tử. Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Triều trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự gắn bó trách nhiệm của đồng bào Khmer trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ chủ quyền biên giới biển.

Đại tá Nguyễn Văn Triều mong muốn các vị chư tăng và bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, luôn là “cánh tay nối dài” cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển.

Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long thăm, tặng quà Chùa Bông Sen nhân dịp Lễ Sene Dolta. Ảnh: Sa Rây

Thượng tọa Thạch Cường, Trụ trì chùa Bông Sen chia sẻ, bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thượng tọa Thạch Cường cho biết, qua theo dõi, được biết thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã không quản ngại khó khăn, luôn quan tâm, giúp đỡ giữ gìn an ninh, trật tự cho nhân dân trên địa bàn, trong đó có các nhà chùa trong các ngày lễ lớn. Bộ đội Biên phòng tỉnh còn chăm lo sức khỏe cho nhân dân, giúp các cháu học sinh khó khăn có cơ hội đến trường. Tình cảm này là chỗ dựa vững chắc cho bà con yên tâm làm ăn, bảo vệ quê hương.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Long Vĩnh đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa để các vị chư tăng, Ban quản trị chùa và các gia đình đón lễ Sene Dolta vui tươi, ấm áp và hạnh phúc.

Đông đảo bà con đồng bào Khmer trên địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến dự chương trình. Ảnh: Văn Nhòa

Chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Goiang cũng đã tổ chức chương trình “Biên cương nghĩa tình - Ấm tình quân dân”, tặng 100 suất quà (gạo, mì gói, nhu yếu phẩm), mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2026. Nguồn kinh phí được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc Hà Tiên phối hợp chính quyền địa phương vận động từ các mạnh thường quân.

Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trao tặng quà cho người dân. Ảnh: Văn Nhòa

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên hỗ trợ người già nhận quà. Ảnh: Văn Nhòa

Dịp này, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc Hà Tiên kết hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (6/10/1975 - 6/10/2026).

Sene Dolta là lễ hội truyền thống, nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Khmer, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/10/2026.