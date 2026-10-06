Quảng Ngãi: Xử phạt tài xế xe khách lấn làn, vượt ẩu trên Quốc lộ 24

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa mời tài xế điều khiển xe khách biển kiểm soát 77B-024.XX đến làm việc để làm rõ hành vi lấn làn, vượt xe không đảm bảo an toàn trên Quốc lộ 24.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận đoạn video do người dân ghi lại, thể hiện một xe khách có dấu hiệu vượt xe trong tình huống không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện đi ngược chiều.

Hình ảnh tài xế xe khách vượt ẩu trên Quốc lộ 24. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển xe khách là anh N.T.H. (SN 1976, trú tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Làm việc với cơ quan Công an, anh H. thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo đó, vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi. Tài xế H. điều khiển xe khách lấn sang làn đường ngược chiều để vượt phương tiện chạy phía trước, trong khi chiều đối diện có phương tiện đang lưu thông.

Tài xế H. bị lập biên bản, xử lý hành chính. Ảnh: CACC

Hành vi này vi phạm quy định về các trường hợp không được phép vượt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Tổ Khu vực 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. về lỗi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.