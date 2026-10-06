Bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng ứng phó mưa lũ ở khu vực Trung Bộ. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Bộ Xây dựng có Văn bản số: 15811/BXD-VT&ATGT gửi các Cục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, và triển khai thực hiện Công văn số 56/BCĐ-BNNMT ngày 5/10/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để kịp thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Các cơ quan, đơn vị cũng bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại các công trình đang thi công, đặc biệt là các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt trượt, các công trình ở miền núi hay có lũ ống, lũ quét đột xuất.

Theo cập nhật vào thời điểm 16 giờ ngày 6/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.