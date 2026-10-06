Ninh Bình: Mưa lũ gây thiệt hại trên 94 tỉ đồng

Đợt mưa lũ gần cuối tháng 9 đã khiến 6.953 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bị ngập nước

Theo Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 1.10.2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về tình hình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn, trong đợt mưa lũ gần cuối tháng 9 rất may không có thiệt hại về người.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, mưa lũ khiến 3 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 1 ngôi nhà bị thiệt hại nặng, 6.953 ngôi nhà bị ngập nước, 53 nhà phải di dời khẩn cấp.

Bên cạnh đó, 12 điểm trường bị ảnh hưởng, 3 phòng học hoặc phòng chức năng công vụ bị thiệt hại một phần, 67 phòng học hoặc phòng chức năng công vụ bị ngập nước.

Ngoài ra, 2.366ha lúa, 40ha mạ, 1.084ha hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 12 cây cảnh các loại, 26ha cây trồng lâu năm, 33ha cây trồng hàng năm, 17ha cây ăn quả tập trung, 5ha diện tích ruộng muối bị hư hỏng, thiệt hại; 24 con gia súc, 4.165 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trong đợt này, 9.519ha diện tích nuôi cá truyền thống, 150ha diện tích nuôi cá da trơn, 178ha nuôi tôm và 76ha các loại thuỷ, hải sản khác bị thiệt hại.

Đồng thời, 160m đê cấp III trở lên bị ảnh hưởng, 3.194m đê cấp IV trở xuống cùng 173m kênh và 1 trạm bơm bị hư hỏng; 30m đường giao thông quốc lộ, 500m đường giao thông địa phương và 1 cống bị hư hỏng.

Theo ước tính, tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 94,588 tỉ đồng.