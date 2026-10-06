Điện Biên: Trường THCS tại 10 xã được trao tặng thùng rác thân thiện môi trường

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên trao thùng đựng rác thân thiện môi trường cho Trường THCS Mường Mùn, xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên. (ẢNH: BÍCH HẠNH)

Hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời nâng cao nhận thức, hình thành thói quen cho các em học sinh bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững.

Cụ thể, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã trao tặng, bàn giao 156 thùng rác (tương đương 52 bộ) cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn 10 xã, gồm: Sín Chải, Tủa Chùa, Sáng Nhè, Tủa Thàng, Sính Phình, Quài Tở, Pú Nhung, Mường Mùn, Chiềng Sinh, Tuần Giáo.

Mỗi bộ thùng rác được trao đến các trường gồm 3 thùng; trong đó 1 thùng rác tái chế màu xanh, 1 thùng rác hữu cơ màu vàng, 1 thùng rác vô cơ màu cam.

Cùng với việc trao thùng rác, hướng dẫn cách sử dụng đến học sinh các trường, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên còn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh cách phân loại rác trước khi bỏ vào thùng; tuyên truyền về ý nghĩa bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp đến các em học sinh.