Gác việc riêng, chọn quân ngũ

Nhiều thanh niên dù đang có công việc ổn định hoặc theo học đại học, cao đẳng vẫn sẵn sàng gác lại lợi ích cá nhân, tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Linh Sơn hướng dẫn công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tuyên truyền tạo đồng thuận, thanh niên chủ động nhập ngũ

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027 tại phường Linh Sơn diễn ra khẩn trương. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thanh niên, nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Tại trụ sở UBND phường và nhà văn hóa các tổ dân phố, những buổi tuyên truyền, hướng dẫn về Luật NVQS được tổ chức thường xuyên. Nội dung tuyên truyền được cán bộ Ban CHQS phường cụ thể hóa bằng những ví dụ sinh động, tập trung vào quyền lợi, chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và khi xuất ngũ; trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc hiểu rõ quyền lợi, chế độ, chính sách giúp thanh niên yên tâm và chủ động xác định trách nhiệm của mình. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền cũng thể hiện qua số lượng đơn tình nguyện nhập ngũ gửi về Hội đồng NVQS phường Linh Sơn ngày càng tăng qua các đợt vận động.

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, Ban CHQS phường Linh Sơn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.

Một minh chứng tiêu biểu là trường hợp em Nông Văn Thuận, ở tổ dân phố 23, phường Linh Sơn. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thuận làm công nhân tại một xưởng sản xuất ở địa phương với thu nhập ổn định khoảng 12 triệu đồng/tháng. Dù công việc đang thuận lợi, Thuận vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chia sẻ về quyết định của mình, Thuận cho biết: Em nhận thấy thực hiện NVQS là cơ hội để rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Em mong muốn khi nhập ngũ sẽ được tôi luyện tính kỷ luật, bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người lính.

Quyết định của Thuận nhận được sự ủng hộ của gia đình. Bố mẹ em hiểu rằng hai năm trong quân ngũ có thể tạm gián đoạn công việc hiện tại, nhưng đổi lại, con trai sẽ được rèn luyện trong môi trường chính quy, trưởng thành về nhân cách, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Điểm tựa gia đình, hậu phương tiếp sức

Xác định công tác tuyển quân là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều cách làm phù hợp.

Trong đó, việc đến tận nhà động viên, biểu dương kịp thời những thanh niên tiêu biểu góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Trung Thành thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên tình nguyện nhập ngũ.

Tại tổ dân phố Thượng, phường Trung Thành, gia đình thanh niên Lê Văn Dũng những ngày này luôn rộn rã tiếng cười. Ngay khi biết Dũng tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia NVQS đợt này, đại diện Ban CHQS phường cùng cán bộ tổ dân phố đã đến tận nhà tặng quà, biểu dương tinh thần xung kích của em.

Sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương là nguồn động viên đối với Dũng, đồng thời mang lại niềm vui, tự hào cho gia đình, dòng họ. Nhìn cháu nội chững chạc bên các cán bộ quân sự, ông Lê Hải Phương, ông nội của Dũng, không giấu được sự xúc động.

“Gia đình rất đồng tình và ủng hộ khi biết cháu viết đơn tình nguyện. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống gia đình và mong muốn cháu được phục vụ lâu dài trong quân đội”, ông Lê Hải Phương chia sẻ.

Sự thấu hiểu, cổ vũ của gia đình cùng sự quan tâm của hệ thống chính trị cơ sở tạo điểm tựa tinh thần để thanh niên thêm tin tưởng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình trước ngày lên đường.

Khảo sát tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, nhiều thanh niên có việc làm, thu nhập ổn định vẫn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những lá đơn mộc mạc thể hiện nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sự chủ động của thanh niên góp phần giúp các địa phương quản lý tốt nguồn tuyển, nâng cao chất lượng tuyển quân, chú trọng các tiêu chí về trình độ văn hóa, sức khỏe và nhận thức chính trị.

Mỗi lá đơn tình nguyện được viết sớm là sự lựa chọn tự nguyện, thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc, niềm tự hào của gia đình và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thái Nguyên, đồng thời góp phần tạo sự đồng thuận trong gia đình và cộng đồng.