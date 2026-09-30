Tiếp tục phát huy kết quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Đại tá Nguyễn Thanh Phong và đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra tại Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Hòa. Ảnh: Văn Chung

Trong buổi kiểm tra, Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương từ đầu năm đến nay. Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố đề nghị, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục phát huy kết quả, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt trong dịp này do biến đổi của thời tiết, khí hậu, lực lượng Ban CHQS luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong động viên nữ dân quân đang làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Hòa. Ảnh: Văn Chung

*Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thanh Phong và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Cộng đồng Hồi giáo Islam tại xã Xuân Hòa nhân kỷ niệm 96 năm ngày Truyền thống công tác dân vận (15-10-1930- 15-10-2026).

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà Cộng đồng Hồi giáo Islam. Ảnh: Văn Chung

Đại tá Nguyễn Thanh Phong đánh giá cao công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang thành phố và Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam trong việc chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội, hỗ trợ đồng bào tôn giáo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chính ủy Bộ CHQS thành phố cho biết, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cộng đồng Hồi giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để các tín đồ nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực như: giao lưu văn hóa, khám chữa bệnh, thăm hỏi và tặng quà động viên thanh niên tích cực lên đường bảo vệ Tổ quốc... nhằm củng cố sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng vũ trang thành phố với nhân dân địa phương nói chung, cộng đồng Hồi giáo Islam nói riêng. Qua đó tạo sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh.