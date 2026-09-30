Thái Nguyên: Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Tại Trường THPT Gang Thép, giờ học giáo dục QPAN diễn ra sôi nổi trên thao trường. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh trực tiếp thực hành các động tác đội ngũ, rèn luyện tác phong, nền nếp và làm quen với những yêu cầu về kỷ luật của môi trường quân ngũ. Mỗi động tác được thực hiện đúng nhịp, đúng khẩu lệnh; mỗi cá nhân phải biết điều chỉnh mình để hòa vào đội hình chung.

Giờ học bắn súng của học sinh THPT Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên.

Em Trương Yến Nhi, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Gang Thép chia sẻ: “Ban đầu, em nghĩ môn học này chủ yếu là những bài lý thuyết khá khô khan, hay những bài tập dưới trời nắng khiến mệt mỏi. Nhưng sau khi được trải nghiệm thực tế, em nhận thấy môn học này giúp em rèn luyện rất nhiều về tính kỷ luật, ý thức tập thể và tác phong của bản thân”.

Khi kiến thức được chuyển hóa thành trải nghiệm, những yêu cầu về kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần tập thể trở nên gần gũi, thiết thực hơn. Vì vậy, giáo dục QPAN không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà cần giúp các em tiếp thu và biết vận dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến, việc đổi mới phương pháp được thực hiện theo hướng tăng tính trực quan, thực hành và trải nghiệm. Các nội dung về đường lối QPAN của Đảng, lịch sử, nghệ thuật quân sự Việt Nam hay những vấn đề an ninh phi truyền thống được hỗ trợ bằng sơ đồ tư duy, video tư liệu, bài tập tương tác và học liệu số. Giáo viên chủ động xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng hình ảnh, video, mô phỏng trực quan đối với các nội dung lịch sử, kỹ thuật quân sự, sơ cấp cứu, tháo lắp súng... Nhờ đó, những kiến thức vốn có phần trừu tượng trở nên dễ tiếp cận hơn với học sinh.

Học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến chăm chú nghe giảng các nội dung từ thực hành đến lý thuyết của môn giáo dục QPAN.

Thầy Triệu Văn Lâm, giáo viên Tổ Ngoại ngữ - QPAN, Trường THPT Lương Ngọc Quyến cho biết: “Dựa trên nền tảng học liệu số, chúng tôi xây dựng những bài giảng khoa học, trực quan để học sinh dễ tiếp thu nội dung, đồng thời gắn kiến thức với các nội dung thực hành ngoài thao trường, bãi tập, qua đó nâng cao chất lượng học tập”.

Đổi mới phương pháp không chỉ tạo hứng thú học tập mà còn giúp học sinh chủ động tiếp nhận, vận dụng kiến thức. Qua các nội dung về truyền thống dựng nước, giữ nước, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, từ đó hình thành ý thức, trách nhiệm trong học tập và cuộc sống.

Các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục QPAN cho học sinh.

Để nâng cao chất lượng giáo dục QPAN, các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng thời đổi mới phương pháp, tăng cường thực hành và trải nghiệm. Qua đó, giúp học sinh hình thành kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.