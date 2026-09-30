'Ngày hội bóng đá vui' tạo sân chơi bình đẳng cho học sinh
Ngày 30/9, tại Trường tiểu học Đồng Thuận, phường Đồng Hới, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Ngày hội bóng đá vui”, thuộc dự án “Bóng đá phong trào không cạnh tranh trong trường học” năm 2026. Chương trình hướng đến tạo sân chơi thể thao an toàn, thân thiện, khuyến khích tất cả học sinh tham gia, giao lưu và rèn luyện kỹ năng sống.
Ngày hội được triển khai theo nguyên tắc bóng đá cộng đồng của Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) và dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) trên tinh thần “Đếm nụ cười, không đếm bàn thắng”.
Các hoạt động không đặt nặng tính cạnh tranh, không loại trực tiếp, không trao giải nhất, nhì, ba; học sinh nam và nữ đều có cơ hội tham gia các nội dung như nhau.
Bên cạnh các hoạt động bóng đá, ngày hội còn lồng ghép nhiều nội dung về kỹ năng sống, bình đẳng giới, quyền trẻ em, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết và ứng xử văn minh.
Học sinh được giao lưu, làm việc nhóm, rèn luyện tinh thần tôn trọng và thấu cảm thông qua các trò chơi, hoạt động trải nghiệm và các trạm vận động.
Thông qua ngày hội nhằm góp phần lan tỏa mô hình bóng đá phong trào trong trường học, tạo môi trường để học sinh được vận động, vui chơi và phát triển các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202609/ngay-hoi-bong-da-vui-tao-san-choi-binh-dang-cho-hoc-sinh-94a1502/