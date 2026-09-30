Dở dang hay dở giang: Đâu là từ viết đúng chính tả tiếng Việt?

Trong tiếng Việt, có những cặp từ khiến nhiều người băn khoăn về cách viết và sử dụng, bởi nó chỉ khác nhau 1 âm tiết nhưng có thể có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, điển hình là "dở dang" và" "dở giang".

"Dở dang" hay "dở giang" là câu hỏi chính tả phổ biến thường gặp. Ảnh: AI

Theo từ điển tiếng Việt, "dở dang" là cách viết đúng chính tả. Tính từ này chỉ trạng thái một công việc, một sự việc, một mối quan hệ hoặc một quá trình nào đó chưa hoàn thành, còn đang ở giữa chừng, chưa đi đến kết thúc.

"Dở dang" là một từ được cấu tạo từ hai yếu tố: "dở" và "dang":

- "Dở": Mang nghĩa là chưa xong, chưa hoàn tất, còn thiếu sót, ví dụ: "bữa cơm dở", "cuốn sách dở".

- "Dang": Không phải là một từ độc lập mang nghĩa rõ ràng trong tiếng Việt, mà thường xuất hiện trong các từ ghép như "dang dở", "dở dang"... Nó gợi lên một trạng thái đang diễn ra, chưa kết thúc.

Khi kết hợp lại, "dở dang" diễn tả một trạng thái không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, bị ngắt quãng hoặc bỏ lửng. Nó thường đi kèm với cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng hoặc sự chưa thỏa mãn.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng "dở dang", chúng ta hãy cùng xem xét một số ví dụ cụ thể:

- Dự án còn dở dang nên chúng tôi phải làm việc tăng ca liên tục. - Công việc chưa hoàn thành.

- Mối tình đầu của anh ấy kết thúc dở dang, để lại nhiều tiếc nuối. - Mối quan hệ không trọn vẹn.

- Bữa tiệc đang vui thì trời đổ mưa lớn, mọi người đành phải ra về trong sự dở dang. - Sự kiện bị gián đoạn.

- Cuốn tiểu thuyết này tôi đã đọc dở dang từ lâu nhưng chưa có dịp đọc hết. - Hành động đọc chưa hoàn tất.

- Ước mơ du học của cô ấy vẫn còn dở dang vì chưa đủ điều kiện tài chính. - Kế hoạch, mục tiêu chưa thực hiện được.

Từ "dở dang" thường được dùng để mô tả những điều chưa đạt đến đích cuối cùng, còn thiếu sót hoặc bị bỏ lửng giữa chừng, mang một sắc thái khá tiêu cực hoặc tiếc nuối.

Ngược lại với "dở dang", "dở giang" là một cách viết hoàn toàn sai chính tả trong tiếng Việt. Từ này không hề tồn tại trong các từ điển tiếng Việt và không mang bất kỳ ý nghĩa nào được công nhận.

Sự nhầm lẫn giữa "dở dang" và "dở giang” chủ yếu là do sự nhầm lẫn trong cách phát âm và thói quen viết theo cảm tính. Trong nhiều phương ngữ, âm "d" và "gi" có thể được phát âm khá giống nhau hoặc thậm chí đồng nhất. Điều này dẫn đến việc người nghe dễ dàng nhầm lẫn giữa "dở dang" và "dở giang" khi nghe nói và từ đó, sai sót này được chuyển vào văn viết.

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng và chính xác về cách viết và sử dụng từ dở dang hay dở giang là đúng chính tả. Đừng quên chia sẻ bài viết cho bạn bè, người thân và theo dõi chúng tôi để cập nhật những lỗi chính tả thường gặp.