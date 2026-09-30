Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận, quản lý tiền hỗ trợ

Ban đại diện nhóm, lớp gồm 3-5 thành viên

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành và có hiệu lực từ 15/11/2026.

Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định rõ nhiệm vụ, quyền và những việc không được làm (Ảnh minh hoạ).

Thông tư thay đổi cách thức bảo đảm hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo quy định mới, khi cần hỗ trợ để thực hiện một hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban và đã được xác định trong kế hoạch, Ban phải thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh có thể tự nguyện lựa chọn cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán cho tổ chức, cá nhân cung cấp. Ban đại diện không đứng ra thu, tiếp nhận hoặc quản lý khoản tiền này.

Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp được thành lập tại mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp học thuộc cơ sở giáo dục. Ban do Hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp bầu vào đầu năm học, gồm 3-5 thành viên, trong đó có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các thành viên. Số lượng cụ thể do Hội nghị quyết định, phù hợp với quy mô nhóm, lớp.

Nhiệm kỳ kéo dài một năm học và kết thúc khi Ban đại diện của năm học tiếp theo được bầu. Với nhóm, lớp cuối cấp, nhiệm kỳ kết thúc khi năm học kết thúc.

Ban có nhiệm vụ tập hợp, đại diện và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; phối hợp với giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh.

Đồng thời, Ban hỗ trợ trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với giáo viên và cơ sở giáo dục; phối hợp thực hiện các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ học sinh theo kế hoạch giáo dục của cơ sở. Kết quả hoạt động được báo cáo tại Hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

Theo Điều lệ mới, ban được cung cấp những thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Ban được tham gia ý kiến về nội dung phối hợp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh trong nhóm, lớp; phản ánh, kiến nghị với giáo viên phụ trách nhóm, lớp, giáo viên chủ nhiệm hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Ban.

Khi cần thiết, ban có thể đề nghị giáo viên hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức trao đổi về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh trong nhóm, lớp.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc

Điều lệ mới quy định, Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên Ban không được can thiệp vào việc tổ chức, quản lý, điều hành hay hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Phạm vi này bao gồm việc can thiệp vào thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh; tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Ban cũng không được lợi dụng danh nghĩa để thực hiện hành vi trái pháp luật, trái Điều lệ; cản trở hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, Ban không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ. Việc ép buộc hoặc gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong hỗ trợ hoạt động của Ban cũng không được phép.

Bên cạnh đó, ban cũng không được sử dụng danh nghĩa để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Đối với khoản hỗ trợ hoạt động của chính ban, tổ chức này không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ phải được sử dụng đúng mục đích. Ban không được lợi dụng hoạt động để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Điều lệ đồng thời cấm phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện.

Ban không được thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái quy định của pháp luật thông tin, dữ liệu cá nhân, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh và cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Ban đại diện cũng không được tổ chức sai quy định, lập Ban đại diện cha mẹ học sinh liên trường, ở cấp hành chính hoặc các tổ chức, đầu mối đại diện khác ngoài phạm vi Điều lệ cho phép.

Ngoài ra, Ban đại diện và thành viên cũng phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật về những hành vi bị nghiêm cấm.