Tập huấn giáo dục năng lượng sạch cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

TS Nguyễn Thị Hương Lan - Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục là giảng viên của buổi tập huấn.

Ngày 30/9, tại Quảng Trị, Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn về giáo dục năng lượng sạch và năng lượng tái tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Khóa tập huấn được triển khai từ ngày 29/9, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức giáo dục về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đồng thời lấy ý kiến từ thực tiễn cơ sở để tiếp tục hoàn thiện Khung đánh giá hiểu biết, nhận thức về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Gắn giáo dục năng lượng với thực tiễn

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Thị Hạnh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, giáo dục về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo có ý nghĩa thiết thực trong hình thành hiểu biết, kỹ năng và trách nhiệm của người học.

Theo bà Vũ Thị Hạnh, để kiến thức trở thành hành động trong cuộc sống, cán bộ quản lý và giáo viên giữ vai trò quan trọng, từ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học đến tạo môi trường để học sinh, học viên thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Chương trình tập huấn tập trung trao đổi những vấn đề cơ bản về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tìm hiểu mục đích, cấu trúc và cách sử dụng Khung đánh giá hiểu biết, nhận thức về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thực hành xây dựng ý tưởng lồng ghép nội dung vào dạy học, hoạt động giáo dục hoặc đào tạo nghề.

Bà Vũ Thị Hạnh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục phát biểu tại chương trình.

Các thầy cô cũng được khuyến khích xây dựng sản phẩm thực hành có khả năng vận dụng sau tập huấn, như ý tưởng cho bài học, hoạt động trải nghiệm hoặc nhiệm vụ học tập giúp người học tìm hiểu, đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong môi trường học tập.

Một nội dung được Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục chú trọng là tiếp nhận ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên để tiếp tục hoàn thiện và thích ứng Khung đánh giá với thực tiễn. Những phản hồi từ cơ sở sẽ góp phần nhận diện nội dung phù hợp, nội dung cần điều chỉnh, khó khăn khi áp dụng và nhu cầu hỗ trợ của các đơn vị.

Theo bà Vũ Thị Hạnh, đối với cán bộ quản lý, Khung và tài liệu hướng dẫn cần hỗ trợ việc rà soát thực trạng, xác định ưu tiên cải thiện và tổ chức thực hiện phù hợp với nguồn lực. Với giáo viên, tài liệu cần trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực trong lựa chọn nội dung, phương pháp và tình huống học tập.

Việc vận dụng giáo dục năng lượng cần gắn với kế hoạch giáo dục hiện có, bảo đảm tính khả thi và tạo cơ hội để học sinh, học viên tham gia chủ động. Hiệu quả lâu dài được kỳ vọng thể hiện qua việc giáo viên có thêm năng lực tổ chức giáo dục về năng lượng; người học biết liên hệ kiến thức với đời sống; nhà trường từng bước hình thành môi trường học tập có trách nhiệm với tài nguyên và môi trường.

Học sinh trải nghiệm các mô hình gắn với thực tiễn.

Phát huy lợi thế địa phương

Bà Lê Thị Mỹ Thu - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Quảng Trị - cho rằng giáo dục năng lượng sạch và năng lượng tái tạo phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời có sự gắn kết với thực tiễn địa phương, nơi có tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời.

Theo bà Lê Thị Mỹ Thu, đây là chất liệu gần gũi để kết nối bài học với đời sống, giúp học sinh, học viên tìm hiểu môi trường xung quanh và mở rộng nhận thức về định hướng nghề nghiệp.

Trong quá trình triển khai, giáo viên giữ vai trò trực tiếp trong lựa chọn kiến thức, thiết kế câu hỏi, tình huống và nhiệm vụ học tập; hướng dẫn người học quan sát, phân tích và đề xuất giải pháp.

Từ việc sử dụng điện trong lớp học, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh nhận diện những điểm chưa hợp lý và đề xuất cách cải thiện. Với mô hình điện gió, điện mặt trời, học sinh có thể tìm hiểu nguyên lý, lợi ích và điều kiện áp dụng.

Cùng với giáo viên, cán bộ quản lý có vai trò tạo điều kiện để các hoạt động giáo dục năng lượng được duy trì thông qua kế hoạch giáo dục, sinh hoạt chuyên môn, bố trí nguồn lực và khuyến khích sáng kiến của giáo viên, học sinh.

Bà Lê Thị Mỹ Thu phát biểu tại chương trình.

Bà Lê Thị Mỹ Thu đánh giá chương trình tập huấn có sự kết hợp giữa cung cấp kiến thức, hướng dẫn sử dụng Khung đánh giá, thực hành lồng ghép nội dung giáo dục năng lượng và tiếp nhận phản hồi từ cơ sở. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ giáo viên phát triển chuyên môn và đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào quá trình hoàn thiện tài liệu.

Sau tập huấn, các đơn vị có thể lựa chọn những nội dung phù hợp để vận dụng, chia sẻ trong tổ chuyên môn và từng bước mở rộng trên cơ sở kết quả thực tế. Qua đó, giáo dục năng lượng sạch và năng lượng tái tạo từng bước được gắn với hoạt động dạy học, giáo dục và đào tạo nghề, góp phần hình thành cho người học kiến thức, kỹ năng và thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Chương trình tập huấn về giáo dục năng lượng sạch và năng lượng tái tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên diễn ra thành công tốt đẹp.

Năm 2024, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, đã phối hợp với UNICEF triển khai hoạt động tập huấn tại hai tỉnh Ninh Thuận và Sóc Trăng. Chương trình có sự tham gia của gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên cùng khoảng 250 học sinh của bốn trường THCS: Trường Thực hành Sư phạm, Trường THCS Mỹ Xuyên tại Sóc Trăng và Trường THCS Trương Định, Trường THCS Lê Đình Chinh tại Ninh Thuận.