Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương: Tập trung rà soát, hoàn thiện xây dựng Đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2

Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cùng lãnh đạo các khoa, phòng báo cáo tiến độ xây dựng Đề án; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, cơ sở vật chất của trường hiện còn thiếu một số phòng chức năng; trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cần tiếp tục được đầu tư, bổ sung theo hướng đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng được quan tâm; hoạt động nghiên cứu khoa học từng bước được triển khai thông qua các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu…

Tiến sĩ Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp báo cáo tiến độ xây dựng Đề án.

Đề án được xây dựng với lộ trình gồm 3 giai đoạn, hướng đến hoàn thành 6 nhóm tiêu chí Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2. Cụ thể, giai đoạn 1 (2026 - 2027) phấn đấu hoàn thành khoảng 46% các chỉ tiêu; giai đoạn 2 (2027 - 2028) phấn đấu đạt khoảng 80%; giai đoạn 3 (2028 - 2030) hoàn thành 100% các tiêu chí theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Trường Chính trị tỉnh trong xây dựng Đề án; đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục rà soát toàn diện nội dung xây dựng Đề án, bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi và phù hợp với các quy định hiện hành, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2 theo lộ trình đề ra.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương lưu ý, Đề án cần xác định rõ thẩm quyền; rà soát, điều chỉnh cơ sở pháp lý, cách diễn đạt, ngôn ngữ và các nội dung liên quan đến thẩm quyền thực hiện. Đối với 6 nhóm tiêu chí, cần cụ thể hóa tiến độ thực hiện từng tiêu chí, xác định rõ nhiệm vụ và nguồn lực bảo đảm, tránh tình trạng xây dựng lộ trình chung chung, khó đánh giá kết quả.

Về nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, đồng chí đề nghị nhà trường rà soát nhu cầu, xác định rõ nguồn lực và cơ chế thực hiện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ. Đồng thời, đơn vị cần xây dựng lộ trình phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.

Đối với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nhà trường căn cứ vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định hiện hành để rà soát, xây dựng phương án và đề xuất bổ sung phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giảng viên và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...