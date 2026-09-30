Yên Bình triển khai tuyển quân năm 2027, phấn đấu hoàn thành 33 chỉ tiêu giao quân

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã và trưởng các thôn trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Bình công bố quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã năm 2027; báo cáo khái quát kết quả công tác tuyển quân năm trước; đồng thời quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ thị của cấp trên và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo kế hoạch, năm 2027 xã Yên Bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn 33 công dân nhập ngũ, trong đó 26 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 7 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã dự hội nghị.

Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng, hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhất là thanh niên đi làm ăn xa; nâng cao chất lượng sơ tuyển sức khỏe; rà soát, phân loại chính xác các trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý đối với trường hợp cố tình trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã nhấn mạnh, công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ trì hội nghị.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các thôn khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; lập danh sách, phân loại đối tượng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, không để bỏ sót nguồn.

Trạm Y tế xã được giao phối hợp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sơ tuyển sức khỏe cho nam công dân theo đúng quy trình.

Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cùng các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và gia đình.

Xã Yên Bình đặt mục tiêu tổ chức chặt chẽ, đồng bộ các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành đủ 33 chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng và đúng quy định.