Fulham 1-1 Man Utd: Cunha gỡ hòa phút 89

Đêm 20/9, Man Utd hòa Fulham 1-1 trên sân Craven Cottage (London, Anh) ở vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Đội khách gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Phải nhờ tới bàn thắng có phần may mắn của Matheus Cunha ở phút 89, Man Utd mới cầm hòa được Fulham.

●Ngoại hạng Anh

Fulham

1-1

Man Utd

Martinez (PL) 64’

KẾT THÚC

Cunha 89’

Thống kê trận đấu

43%Kiểm soát bóng57%

12Sút29

6Sút trúng đích6

3Phạt góc13

3Thẻ vàng0

0Thẻ đỏ0

Man Utd chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng ngay từ hiệp một, nhưng Fulham mới là đội tạo ra những cơ hội có chất lượng tốt hơn. Chủ nhà đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,44 trong nửa đầu trận đấu, cao hơn mức 1,03 của Man Utd. Fulham có 4 cú sút trúng đích, gấp đôi đội khách dù chỉ kiểm soát bóng 44%.

Man Utd vẫn tạo được sức ép đáng kể với 17 pha dứt điểm trong hiệp đầu. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 25 khi Bruno Fernandes băng vào dứt điểm nhanh nhưng lại đưa bóng trúng cột. Fulham cũng nhiều lần khiến hàng thủ đội khách phải làm việc vất vả, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội.

Man Utd chật vật thoát thua Fulham. (Ảnh: Reuters)

Man Utd tiếp tục cầm bóng nhiều hơn sau giờ nghỉ nhưng gặp khó trong việc đưa bóng tới những vị trí thuận lợi. Đội khách thực hiện tới 12 cú sút và được hưởng 10 quả phạt góc chỉ trong hiệp hai nhưng chất lượng cơ hội không cao. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Man Utd ở hiệp 2 chỉ là 0,56 và nửa số pha dứt điểm của họ là sút xa.

Fulham tận dụng tốt khoảnh khắc sơ suất của đối thủ. Phút 63, Bassey cướp bóng từ Cunha ngay trước vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn Lammens không thể bắt dính bóng. Lisandro Martinez lóng ngóng phản lưới khi bóng nảy ra, khiến Man Utd nhận bàn thua.

Bàn thua buộc Man Utd phải đẩy cao đội hình. Nỗ lực dồn ép đầy bế tắc của đội khách cuối cùng vẫn mang đến bàn thắng. Cú sút xa của Cunha chạm hậu vệ Fulham đổi hướng, giúp Man Utd có bàn gỡ hòa 1-1.

Fulham

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Bernd Leno

6,9

3

Calvin Bassey

7,1

7

Gonzalo Garcia

↓

6,6

14

Oscar Bobb

↓

6,3

16

Sander Berge

↓

6,4

17

Alex Iwobi

↓

7,6

19

Shea Charles

7,1

21

Timothy Castagne

▮

6,0

22

David Affengruber

6,5

24

Josh King

▮

↓

6,5

33

Antonee Robinson

7,1

DỰ BỊ VÀO SÂN

5

Joachim Andersen

↑

8

Cesar Palacios

↑

6,5

9

Rodrigo Muniz

▮

↑

11

Kevin

↑

6,5

15

Hugo Larsson

↑

6,3

Man Utd

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Senne Lammens

8,1

2

Diogo Dalot

6,7

5

Harry Maguire

6,7

6

Lisandro Martinez

6,7

8

Bruno Fernandes

7,3

9

Marcus Rashford

↓

7,7

10

Matheus Cunha

7,7

18

Youri Tielemans

7,8

19

Bryan Mbeumo

7,6

23

Luke Shaw

↓

6,4

37

Kobbie Mainoo

↓

7,2

DỰ BỊ VÀO SÂN

7

Mason Mount

↑

11

Joshua Zirkzee

↑

6,4

13

Patrick Dorgu

↑

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

Tính đến hết trận Fulham 1-1 Man Utd, thứ hạng các đội như sau:

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Manchester City

5

13

5

15

2

Arsenal

5

8

4

12

3

Brighton

5

16

5

10

4

Brentford

5

10

4

9

5

Leeds United

5

7

3

9

6

Liverpool

5

7

4

9

7

Everton

5

6

3

9

8

Hull City

5

6

4

8

9

Newcastle

5

9

9

8

10

Chelsea

5

10

12

7

11

Ipswich Town

5

7

11

6

12

Manchester United

5

8

8

5

13

Nottingham Forest

5

4

5

5

14

Sunderland

5

6

10

4

15

Aston Villa

5

4

9

4

16

Bournemouth

4

6

7

3

17

Crystal Palace

4

6

11

3

18

Coventry City

5

1

10

3

19

Fulham

5

5

8

2

20

Tottenham

5

2

8

2

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Thông tin trước trận Fulham vs Man Utd

Fulham bước vào vòng 5 ở vị trí thứ 18 với một điểm sau 4 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 7 lần. Đội bóng thành London thua Chelsea, Sunderland, Crystal Palace trước khi hòa Liverpool 0-0 tại Anfield. Giữa tuần, Fulham thắng West Ham 3-2 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Man Utd đứng thứ 13 với 4 điểm, thành tích một thắng, một hòa và hai thua. Đội bóng của HLV Michael Carrick thua Hull City ở vòng mở màn, thắng Ipswich Town, hòa Everton rồi thua Man City 0-1. Giữa tuần, Man Utd dẫn Brighton 2-0 nhưng thua ngược 2-3 tại Cúp Liên đoàn.

Man Utd vừa thua 2 trận liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Sau 4 vòng Ngoại Hạng Anh, Man Utd thực hiện 84 cú sút, nhiều nhất giải và là số cú sút cao nhất của đội sau 4 trận đầu mùa kể từ khi Opta bắt đầu thống kê năm 2003. Tổng xG của Man Utd đạt 8,3, chỉ thấp hơn Brighton.

Man Utd chỉ thua một trong 21 lần gần nhất gặp Fulham tại Ngoại Hạng Anh, với 16 chiến thắng và 4 trận hòa. Fulham cũng không thắng trong 10 trận gần nhất tiếp Man Utd tại Craven Cottage, hòa 2 và thua 8. Lần gần nhất Fulham thắng Man Utd trên sân nhà tại Ngoại Hạng Anh diễn ra năm 2009.

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