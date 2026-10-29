FED giữ nguyên lãi suất

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của FED, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để duy trì lãi suất, cho rằng cần thêm dữ liệu nhằm xác định lập trường chính sách phù hợp và đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn 2%.

FED đồng thời đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ “mạnh mẽ”, cách diễn đạt tích cực hơn so với tuyên bố tại cuộc họp 6 tuần trước.

Phía ngược lại, 2 thành viên FOMC là Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland Beth Hammack phản đối quyết định, đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %.

Áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran bùng phát từ cuối tháng 2 đẩy giá năng lượng lên cao, trong khi các chính sách thuế quan của Washington và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng trung tâm dữ liệu cũng tác động đến giá cả.

Quyết định được đưa ra chưa đầy 1 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11, khi chi phí sinh hoạt trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Đảng Dân chủ đang tìm cách giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội từ Đảng Cộng hòa.

Dù lạm phát chưa trở lại mục tiêu, các nhà hoạch định chính sách chủ chốt của FED phát tín hiệu chưa cần tăng lãi suất ngay lập tức. Việc giữ nguyên lãi suất cho thấy cơ quan này muốn có thêm dữ liệu trước khi quyết định bước đi tiếp theo.