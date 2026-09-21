Facebook phiên bản web gặp sự cố, không thể truy cập

Facebook bản web gặp lỗi truy cập, sáng 21/9. Ảnh: Du Lam

Các phản ánh về sự cố Facebook xuất hiện trên mạng xã hội từ sáng 21/9. Người dùng cho biết khi truy cập Facebook bằng máy tính, trang web không tải được bảng tin, chỉ hiển thị logo Facebook trên nền đen. Một số người nói đã thử đổi trình duyệt, xóa bộ nhớ đệm nhưng tình trạng không thay đổi.

Một số báo cáo cho thấy sự cố chủ yếu ảnh hưởng đến phiên bản web trên máy tính. Có người cho biết Facebook không hoạt động trên nhiều trình duyệt, trong khi một số dịch vụ Meta khác cũng gặp vấn đề. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không giống nhau giữa các khu vực và thiết bị.

Trên trang theo dõi sự cố Downdetector, số lượng báo cáo tăng vọt vào khoảng 7 giờ sáng ngày 21/9.

Hiện chưa có thông tin cho thấy tài khoản người dùng bị mất dữ liệu hay bị khóa do sự cố. Meta cũng chưa công bố nguyên nhân hoặc xác nhận chính thức về sự gián đoạn này trên các kênh thông tin được kiểm tra.

Do lượng báo cáo thay đổi liên tục, chưa thể xác định chính xác phạm vi ảnh hưởng của sự cố sáng nay. Người dùng gặp lỗi có thể truy cập Facebook bằng ứng dụng di động hoặc chờ dịch vụ khôi phục thay vì liên tục đăng nhập lại.

Theo ghi nhận của VietNamNet, các ứng dụng Instagram, Threads cũng đang gặp sự cố không hiển thị bài viết mới. Chúng tôi đã liên hệ với đại diện Meta để có thông tin về sự việc.

Hiện tại, các nền tảng của Meta, bao gồm Facebook, Instagtam, Threads đã dần hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Meta chưa thông tin về lý do xảy ra sự cố.