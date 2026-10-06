Cách dùng bản đồ số để tránh các đoạn ngập, kẹt xe trên đường về nhà

Mưa lớn có thể khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc di chuyển. Ảnh: Duy Hiệu.

Mưa lớn vào giờ tan tầm có thể khiến giao thông TP.HCM thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Một tuyến đường đang lưu thông bình thường có thể nhanh chóng ùn ứ khi nước dâng, trong khi những đoạn ngập cục bộ khiến việc di chuyển bằng xe máy trở nên khó khăn.

Tình trạng này đã xảy ra trong nhiều đợt mưa gần đây, gây ngập cục bộ và đình trệ giao thông, nhất là trong giờ cao điểm.

Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm hoặc hỏi thông tin từ người quen, người dân có thể sử dụng các nền tảng bản đồ và hệ thống giao thông trực tuyến để theo dõi tình hình. Những công cụ này cung cấp nhiều lớp dữ liệu, từ tình trạng giao thông, camera đường phố đến các điểm ngập được ghi nhận.

Bản đồ giúp tìm đường, camera cho biết đường đang thế nào

Google Maps là một trong những công cụ phổ biến để kiểm tra giao thông trước khi di chuyển. Ứng dụng sử dụng thông tin giao thông theo thời gian thực để tìm tuyến đường phù hợp và có thể hiển thị các sự cố ảnh hưởng đến hành trình. Google cũng cho phép người dùng nhận cảnh báo về một số tình trạng như đường bị ngập hoặc tầm nhìn kém.

Google Maps có thể hỗ trợ người dùng theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Tuy nhiên, bản đồ giao thông không phải lúc nào cũng cho biết chính xác một đoạn đường đang ngập đến mức nào. Màu sắc thể hiện mật độ phương tiện có thể cho thấy một tuyến đang ùn tắc, nhưng không giải thích nguyên nhân là mưa, ngập hay tai nạn.

Lúc này, camera giao thông có thể cung cấp thêm thông tin trực quan. Cổng thông tin giao thông TP.HCM hiện tích hợp các lớp dữ liệu về tình trạng giao thông, sự cố, cảnh báo kẹt xe và camera. Người dùng có thể tìm một tuyến đường hoặc khu vực cụ thể rồi mở camera để theo dõi hình ảnh thực tế.

Bản đồ giao thông TP.HCM cung cấp thông tin về tình trạng đường phố, sự cố, cảnh báo kẹt xe và camera giao thông.

Điều này hữu ích trong những ngày mưa lớn, khi tình hình tại một tuyến đường có thể thay đổi nhanh hơn tốc độ cập nhật của người dùng. Nếu bản đồ cho thấy một khu vực đang ùn tắc bất thường, hình ảnh từ camera có thể giúp người dân kiểm tra liệu nguyên nhân có liên quan đến ngập nước hay không.

Thay vì chỉ nhập điểm đến và đi theo tuyến đường được đề xuất, người dùng có thể kiểm tra trước những đoạn thường xuyên ùn tắc hoặc có nguy cơ ngập trên hành trình. Đây cũng là cách tận dụng smartphone như một công cụ quan sát tình hình giao thông thay vì chỉ dùng để dẫn đường.

Có thể kiểm tra điểm ngập trước khi ra đường

Ngoài dữ liệu giao thông, TP.HCM còn có hệ thống Cảnh báo ngập - SCFC, cung cấp thông tin về mưa, triều và các điểm ngập. Hệ thống hiện hiển thị cả điểm ngập hiện tại và dự báo, đồng thời tích hợp dữ liệu từ trạm đo mưa, trạm đo triều, camera và thông tin do người dân cung cấp.

Đây là lớp thông tin khác với bản đồ giao thông. Nếu Google Maps chủ yếu giúp người dùng biết tuyến nào đang đông hoặc có sự cố, hệ thống cảnh báo ngập tập trung hơn vào điều kiện thời tiết và tình trạng ngập tại từng khu vực.

Hệ thống cảnh báo ngập cung cấp thêm dữ liệu để người dân theo dõi các khu vực có nguy cơ ngập trước khi ra đường.

Người dân vì vậy có thể kết hợp nhiều nguồn trước khi ra đường. Đầu tiên, kiểm tra dự báo để biết khả năng xuất hiện mưa lớn. Sau đó, mở bản đồ giao thông để xem tình hình trên tuyến đường dự kiến. Nếu phát hiện một khu vực bất thường, camera giao thông có thể được dùng để kiểm tra trực tiếp. Cuối cùng, hệ thống cảnh báo ngập giúp bổ sung thông tin về những điểm đang ngập hoặc có nguy cơ ngập.

Cách này không giúp dự đoán chính xác mọi đoạn đường sẽ ngập. Tình trạng thực tế vẫn có thể thay đổi nhanh khi lượng mưa tăng, nước dâng hoặc giao thông bị ảnh hưởng. Các dữ liệu trên ứng dụng cũng có thể có độ trễ nhất định.