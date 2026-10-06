Cách lấy tích xanh TikTok mà không phải ai cũng biết.

Việc đăng ký huy hiệu xác minh TikTok có thể thực hiện ngay trên ứng dụng nếu tài khoản của bạn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết. Thay vì phải liên hệ riêng với TikTok, bạn có thể chủ động gửi yêu cầu để hệ thống kiểm duyệt. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước giúp bạn thực hiện thủ tục này nhanh chóng và chính xác.

Cách đăng ký huy hiệu xác minh TikTok hiệu quả

Ngay trên ứng dụng TikTok, người dùng có thể chủ động gửi yêu cầu xác minh tài khoản nếu đáp ứng các tiêu chí do nền tảng đưa ra. Quy trình đăng ký khá đơn giản và có thể thực hiện trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản.

Đăng ký tích xanh cho tài khoản cá nhân đơn giản

Với tài khoản cá nhân, bạn có thể gửi yêu cầu xác minh bằng các bước sau:

Bước 1: Trước tiên, mở TikTok, đăng nhập vào tài khoản cần đăng ký và chọn Hồ sơ (Profile) ở thanh menu phía dưới.

Trước tiên, mở TikTok, đăng nhập vào tài khoản cần đăng ký.

Bước 2: Tại trang cá nhân, nhấn biểu tượng Menu (☰) ở góc trên bên phải rồi chọn Cài đặt và quyền riêng tư.

Tại trang cá nhân, nhấn biểu tượng Menu (☰).

Bước 3: Tiếp tục truy cập Tài khoản, tìm và chọn Xác minh để bắt đầu quá trình đăng ký tích xanh.

Tiếp tục truy cập Tài khoản, tìm và chọn Xác minh.

Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin được yêu cầu. Khi mọi nội dung đã chính xác, nhấn Start (Bắt đầu) để gửi yêu cầu xác minh.

Kiểm tra lại các thông tin được yêu cầu.

Sau khi tiếp nhận, TikTok sẽ kiểm tra hồ sơ và đưa ra quyết định cấp huy hiệu xác minh. Việc gửi yêu cầu nhiều lần không giúp tăng khả năng được duyệt. Nếu hồ sơ chưa được chấp thuận, TikTok có thể yêu cầu bạn chờ một khoảng thời gian nhất định trước khi đăng ký lại.

Cách xác minh tài khoản doanh nghiệp trên TikTok

Với tài khoản doanh nghiệp, quy trình đăng ký tích xanh tương tự tài khoản cá nhân nhưng có thêm bước lựa chọn hình thức xác minh. Bạn thực hiện lần lượt như sau:

Bước 1: Thực hiện các thao tác đăng ký tương tự tài khoản cá nhân. Khi đến phần xác minh, chọn Xác minh doanh nghiệp.

Thực hiện các thao tác đăng ký tương tự tài khoản cá nhân.

Bước 2: Đánh dấu vào ô Khi tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách quyền riêng tư, sau đó nhấn Bắt đầu để tiếp tục.

Đánh dấu vào ô Khi tiếp tục.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của TikTok và tải lên các giấy tờ cần thiết, gồm Giấy phép kinh doanh, CMND/CCCD của người đại diện, Logo và ảnh đại diện thương hiệu.

Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của TikTok.

Bước 4: Kiểm tra lại hồ sơ rồi nhấn Gửi để hoàn tất quá trình đăng ký xác minh.

Kiểm tra lại hồ sơ rồi nhấn Gửi để hoàn tất quá trình đăng ký xác minh.

Thông thường, TikTok sẽ xem xét yêu cầu trong khoảng 7 - 10 ngày. Nếu hồ sơ được chấp thuận, huy hiệu xanh sẽ xuất hiện ngay bên cạnh tên tài khoản.

Đăng ký tích xanh TikTok cho tài khoản doanh nghiệp không quá phức tạp nếu bạn chuẩn bị đầy đủ thông tin và giấy tờ theo yêu cầu. Sau khi gửi hồ sơ, hãy chờ TikTok kiểm duyệt và theo dõi kết quả để biết tài khoản có được cấp huy hiệu xác minh hay không.