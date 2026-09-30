Excel có tính năng mới sau 40 năm

Theo thông báo chính thức từ Microsoft, sau 40 năm ra mắt, Excel có thể nhận danh sách, mảng và mảng lồng nhau trong một ô. Tính năng này xuất hiện trên phiên bản thử nghiệm trên nền tảng Windows lẫn Mac.

Phần quan trọng của bản cập nhật là tính năng List (danh sách). Thay vì nhập nhiều giá trị vào các ô riêng biệt hoặc kết hợp chúng thành văn bản, người dùng có thể lưu trữ nhiều giá trị riêng lẻ trong cùng một ô.

Ví dụ, một dự án có thể có nhiều chủ sở hữu được liệt kê trong cùng một ô, trong khi một phản hồi khảo sát có thể chứa nhiều thời gian hẹn khác nhau. Với List, Excel giữ các mục đó riêng biệt bên trong ô, cho phép người dùng lọc các giá trị riêng lẻ và sử dụng vào các phép tính.

Để tạo danh sách, người dùng chọn Insert > List hoặc nhấn Ctrl+J, sau đó nhập hoặc dán các mục được phân cách bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy. Người dùng có thể chỉnh sửa từng mục bằng cách nhấp đúp vào ô hoặc nhấn phím F2.

Tính năng này cũng thay đổi cách thức hoạt động của bộ lọc. Thay vì coi một ô được phân tách bằng dấu phẩy như một đoạn văn bản dài, Excel có thể lọc theo từng mục riêng lẻ. Tham chiếu đến một danh sách cũng có thể trả về tất cả giá trị của nó, cho phép dữ liệu phân bổ vào các ô riêng biệt khi cần thiết.

Ô trong Excel có thể nhận vào một danh sách dữ liệu. Ảnh: Microsoft.

Điều đó có thể giúp việc sắp xếp các bảng tính chứa thông tin về nhiệm vụ dự án, phản hồi khảo sát hoặc các dữ liệu đa giá trị khác trở nên dễ dàng hơn.

Cùng với List, Microsoft cũng giới thiệu tính năng mảng trực tiếp bên trong ô, bao gồm cả mảng lồng nhau. Giờ đây, mảng có thể tồn tại dưới dạng giá trị hoặc kết quả công thức bên trong một ô, có kích thước và hình dạng khác nhau.

Mảng lồng nhau còn tiến xa hơn, cho phép các mảng tồn tại bên trong các mảng khác. Microsoft cho biết các công thức trước đây trả về kết quả bị cắt bớt hoặc lỗi #CALC! trong một số trường hợp mảng lồng nhau giờ đây có thể trả về kết quả lồng nhau đầy đủ.

Để làm việc với các cấu trúc này, Microsoft bổ sung vào Excel bổ sung 4 hàm mới: FLATTEN, HAS, HASANY và HASALL. Hàm FLATTEN có thể loại bỏ các cấp độ lồng nhau, trong khi hàm HAS có thể kiểm tra xem một giá trị cụ thể, một số giá trị được chỉ định hoặc tất cả các giá trị được chỉ định có xuất hiện trong một mảng hay không.

Đối với người dùng chuyên nghiệp, sự thay đổi này có thể mở ra những thiết kế bảng tính mới. Microsoft minh hoạ một công cụ theo dõi quãng đường chạy, thể lưu trữ nhiều mốc km khác nhau trong cùng một hàng, đồng thời tính toán số liệu thống kê ngay bên cạnh.

Hiện tại, Microsoft coi đây là bản xem trước, chưa phải là tính năng hoàn chỉnh của Excel. Nếu quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ, ô trong bảng tính sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể so với trước đây.

Nguyễn Hiếu