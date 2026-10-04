Cách đánh số thứ tự trong Excel tự động đơn giản, dễ dàng.

Cách đánh số thứ tự trong Excel có thể thực hiện nhanh chóng mà không cần nhập từng số theo cách thủ công. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tạo dãy số tự động, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót khi làm việc với bảng dữ liệu.

Hướng dẫn tạo số thứ tự tự động trong Excel nhanh chóng

Việc tạo dãy số thứ tự trong Excel có thể hoàn thành nhanh chóng chỉ với một vài thao tác. Tùy nhu cầu, bạn có thể lựa chọn kéo chuột hoặc sử dụng công thức để thực hiện.

Tạo số thứ tự trong Excel bằng thao tác kéo chuột

Với những bảng dữ liệu thông thường, kéo chuột là phương pháp dễ thực hiện và giúp tạo dãy số liên tiếp nhanh chóng.

Bước 1: Trước tiên, mở tệp Excel, nhập số vào hai ô đầu tiên rồi dùng chuột bôi đen cả hai ô vừa nhập.

Bước 2: Tiếp theo, đưa con trỏ đến góc dưới bên phải của vùng đã chọn. Khi dấu cộng nhỏ xuất hiện, giữ chuột và kéo xuống các ô bên dưới để tự động tạo số thứ tự.

Tiếp theo, đưa con trỏ đến góc dưới bên phải của vùng đã chọn.

Thực hiện theo cách này giúp bạn giảm thời gian nhập liệu và hạn chế sai sót khi đánh số thủ công.

Tạo dãy số liên tiếp bằng công thức Excel

Nếu cần đánh số cho bảng dữ liệu dài, sử dụng công thức sẽ giúp quá trình thực hiện thuận tiện và nhanh hơn.

Bước 1: Tại ô đầu tiên, nhập số bắt đầu. Ở ô kế tiếp, nhập công thức =A2+1 để tạo số tiếp theo trong dãy.

Bước 2: Di chuyển chuột đến góc dưới của ô chứa công thức. Khi xuất hiện dấu cộng, giữ và kéo xuống các ô cần đánh số để Excel tự động điền dãy số.

Di chuyển chuột đến góc dưới của ô chứa công thức.

Phương pháp này giúp bạn nhanh chóng sắp xếp nhiều dòng dữ liệu và dễ dàng theo dõi bảng tính hơn.

Tạo dãy số tự động với hàm SEQUENCE

Với hàm SEQUENCE, bạn có thể nhanh chóng tạo một dãy số thứ tự liên tiếp chỉ bằng một công thức duy nhất, phù hợp khi cần xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác.

Bước 1: Đầu tiên, chọn ô mà bạn muốn bắt đầu tạo dãy số thứ tự.

Bước 2: Nhập công thức =SEQUENCE(Số hàng cần đánh số) vào ô đã chọn.

Bước 3: Nhấn Enter, Excel sẽ tự động hiển thị dãy số theo số hàng bạn đã thiết lập.

Nhấn Enter, Excel sẽ tự động hiển thị dãy số theo số hàng bạn đã thiết lập.

Lưu ý: Các ô thuộc dãy SEQUENCE không thể chỉnh sửa riêng lẻ vì chúng được liên kết với cùng một công thức. Đây là cách đánh số thứ tự tự động giúp bạn rút ngắn thời gian khi thực hiện các công việc trên Excel.

Đánh số thứ tự bằng tính năng Auto Fill

Trường hợp Excel chưa có sẵn tính năng Auto Fill, bạn cần kích hoạt công cụ này trước khi sử dụng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở thẻ File trên thanh công cụ, sau đó chọn Options để truy cập phần cài đặt Excel.

Mở thẻ File trên thanh công cụ, sau đó chọn Options để truy cập phần cài đặt Excel.

Bước 2: Tại mục Customize Ribbon, chọn All Commands rồi tìm đến Filter Series or Pattern.

Chọn All Commands rồi tìm đến Filter Series or Pattern.

Bước 3: Trong cột bên phải, nhấn chuột phải vào Home và chọn Add New Group để tạo một nhóm mới.

Nhấn chuột phải vào Home và chọn Add New Group.

Bước 4: Chọn Filter Series or Pattern, nhấn Add để đưa công cụ vào nhóm vừa tạo rồi bấm OK.

Chọn Filter Series or Pattern.

Khi thiết lập hoàn tất, tính năng Auto Fill sẽ xuất hiện trong nhóm mới trên thanh Ribbon. Lúc này, bạn có thể bắt đầu đánh số thứ tự theo các bước dưới đây:

Bước 1: Nhập số thứ tự đầu tiên vào ô cần sử dụng trong tệp Excel.

Bước 2: Chọn thẻ Home trên thanh công cụ, lần lượt nhấn Fill và chọn Series.

Chọn thẻ Home trên thanh công cụ, lần lượt nhấn Fill và chọn Series.

Bước 3: Trong phần tùy chọn, lựa chọn kiểu đánh số phù hợp gồm Linear (tăng dần), Growth (lũy tiến), Date (ngày tháng) hoặc Auto Fill.

Bước 4: Chọn Rows nếu muốn đánh số theo hàng hoặc Columns nếu cần tạo số thứ tự theo cột, tùy thuộc vào bố cục bảng dữ liệu.

Bước 5: Nhập số bắt đầu tại ô Step value, điền số cuối tại Stop value, sau đó nhấn OK để hoàn tất.

Điền số cuối tại Stop value, sau đó nhấn OK để hoàn tất.

Lưu ý: Khi sử dụng Auto Fill, nếu xóa một hàng thì dãy số thứ tự đã tạo sẽ không tự động cập nhật lại.

Với các cách đánh số thứ tự trong Excel trên, bạn có thể dễ dàng tạo dãy số tự động mà không cần nhập thủ công từng dòng. Tùy vào lượng dữ liệu và nhu cầu sử dụng, hãy chọn phương pháp phù hợp để tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn.