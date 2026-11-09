Dưới bóng đa Tân Trào…

Nơi "ý Đảng, lòng dân" hội tụ

Sau 18 ngày đêm băng rừng vượt suối từ Pác Bó (Cao Bằng) ngày 21/5/1945, Bác Hồ đặt chân đến Tân Trào. Cũng từ thời khắc lịch sử ấy, đây chính thức trở thành "đại bản doanh", trung tâm lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Tại mái đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã họp, quyết định những vấn đề hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc, mang lại thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám.

Trước khi rời Tân Trào về Hà Nội, Bác đã dặn lại các đồng chí trong Đảng: "Bây giờ, ta đã có chính quyền, chắc các cô, các chú cũng muốn về Hà Nội. Nhưng chưa được đâu! Lênin đã nói: Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn. Bởi vậy, các cô, các chú còn ở lại địa phương đây, giúp đồng bào tổ chức cuộc sống sao cho tươi đẹp hơn, ấm no, văn minh hơn. Biết đâu, chúng ta còn trở lên đây nhờ cậy đồng bào lần nữa…".

Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi. Cuối năm 1945, Pháp trở lại xâm lược nước ta, Bác nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Ta lại trở về Tân Trào".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ Khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ảnh: Lâm Hiển

Lý do Bác hai lần chọn Tuyên Quang làm căn cứ địa cách mạng chính là lòng dân, ở đây đồng bào các dân tộc luôn hướng về cách mạng. Tinh thần Tân Trào và mạch nguồn "ý Đảng, lòng dân" trở thành ngọn đuốc soi đường cho dân tộc suốt hơn tám thập kỷ qua. Và hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu trở về miền đất thiêng, mang theo tâm nguyện, lòng tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước tiền nhân. Lễ khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào như sự tiếp nối liền mạch của lịch sử.

Sự đổi thay, phát triển của đất và người vùng chiến khu xưa đang hiện diện sinh động trên những công trình giao thông khang trang và không gian trưng bày hiện đại kết nối di sản của lịch sử: Đình Hồng Thái, lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào... Giữ khối tài sản tinh thần vô giá này không phải cho riêng ai mà là giữ cho Nhân dân Việt Nam, giữ cho các thế hệ mai sau; để dù 81 năm đã trôi qua, thời gian có làm phôi pha đi nhiều thứ nhưng những di sản cách mạng nơi đây vẫn còn sống động.

Như chia sẻ của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn: "Hai công trình không chỉ mang lại giá trị về giao thông, văn hóa và du lịch mà còn góp phần kết nối những địa danh lịch sử, gìn giữ ký ức cách mạng và lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc đến các thế hệ mai sau".

Lan tỏa mạch nguồn cách mạng…

Sự kết nối, đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại còn lắng đọng, ấm áp trong câu chuyện đồng lòng góp sức của chính người dân. Đứng trên tuyến đường cách mạng mới rộng mở, bà Mạc Thị Chi, thôn Tân Lập, xã Tân Trào bồi hồi nhớ lại những ngày gian khó.

Trong lời kể của cha mẹ và ký ức tuổi thơ của bà, Tân Trào xưa chỉ lác đác mười mấy nóc nhà ẩn mình giữa rừng cây rậm rạp. Thời Bác Hồ về ở lán Nà Nưa, Người đi theo con đường mòn nhỏ hẹp men theo bờ suối. Những ngày mưa gió, lối đất lầy lội trơn trượt, bà con thôn bản cứ thế đi chân đất, lội suối gùi gạo, đưa cơm lên lán cho cán bộ. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, con đường dần được xây dựng, cải tạo, giờ đây trở thành tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên, đi qua không gian gắn với những địa danh lịch sử tiêu biểu của quê hương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Lâm Hiển

"Chúng tôi nhất lòng tự nguyện chặt bỏ cây cối, tháo dỡ phần lán, nhà để máy móc vào thi công, giải phóng mặt bằng. Cứ nghĩ thời xưa chiến tranh khổ lắm, nay nhờ Đảng, Chính phủ mà đất nước phát triển, Nhân dân được ấm no và có con đường lớn đi thẳng lên lán Bác Hồ, qua các điểm di tích lịch sử, văn hóa, mà vui mừng, tự hào khôn xiết. Mấy ngày vừa qua, nghe tin các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quốc hội về dự lễ khánh thành, bà con háo hức lắm, càng biết ơn, tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước", bà Mạc Thị Chi nói.

Trong niềm vui ngày khánh thành công trình mới trên quê hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Trào, thầy Phạm Đình Sơn chia sẻ, ở ngôi trường nằm giữa lòng "Thủ đô kháng chiến", việc giữ lửa và truyền lửa lịch sử cách mạng vốn được thầy trò thực hiện thường xuyên. Nhà trường tích hợp lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt Câu lạc bộ Hướng dẫn viên du lịch nhỏ tuổi, trực nhật vệ sinh hàng tuần tại các khu di tích…

"Khi tuyến đường cách mạng, bảo tàng ATK Tân Trào hoàn thành, đây tiếp tục trở thành "bài học" trực quan về tinh thần đoàn kết, giáo dục, nối tiếp mạch nguồn truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ", thầy Phạm Đình Sơn nói.

Chính từ những buổi chăm sóc di tích lịch sử, tham quan bảo tàng, sinh hoạt Câu lạc bộ, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản cách mạng đã thấm sâu vào tâm hồn những học trò như em Vi Quỳnh Chi, lớp 9B3, Trường THCS Tân Trào.

Háo hức đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu về dự lễ khánh thành con đường cách mạng, cô học trò đầy tự hào chia sẻ về ước mơ được ấp ủ dưới bóng đa lịch sử: "Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng Tân Trào, em tự nhủ phải chăm ngoan, học thật giỏi, xứng đáng với những cống hiến của ông cha và sự quan tâm của các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Em ước mơ sau này sẽ làm về truyền thông, báo chí để kể lại những câu chuyện lịch sử, để lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp quê hương cách mạng đến với mọi người".

Từ lời căn dặn Bác Hồ "giúp đồng bào tổ chức cuộc sống sao cho tươi đẹp hơn, ấm no, văn minh hơn", hơn 80 năm trước, đến con đường mới, không gian bảo tàng mới, những chương trình giáo dục cách mạng... tất cả đã đan cài, hòa quyện vào dòng chảy tiếp nối không ngừng của lịch sử. Dưới bóng đa Tân Trào, mạch nguồn "ý Đảng - lòng dân" từ Quốc dân Đại hội vẫn đang được bồi đắp qua từng thế hệ, để "Thủ đô gió ngàn" mãi tỏa sáng niềm tin, cùng cả nước vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc…