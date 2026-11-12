Khánh Hòa: Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hải Triều

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, mang đậm bản sắc truyền thống địa phương. Nổi bật là các tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ thôn Hải Triều biểu diễn, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động đánh trống đình Hải Triều cùng các nội dung tuyên truyền về ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Thiếu tướng Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa trao quà tặng các gia đình tiêu biểu của thôn Hải Triều.

Hoạt động đánh trống đình Hải Triều.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Túy đã trao 20 suất quà tặng các gia đình tiêu biểu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Lãnh đạo xã Tu Bông cùng các nhà hảo tâm cũng trao nhiều phần quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó, học giỏi. Những món quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái, góp phần động viên các gia đình và học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập.