Khách Tây run rẩy vì lạnh ở Hà Giang

Nam du khách nước ngoài co ro vì lạnh ở Hà Giang Khoảnh khắc được hướng dẫn viên bản địa Ngô Quang Hiếu vô tình ghi lại tại hẻm Tu Sản sáng 9/11.

Đoạn video ghi lại cảnh một nam du khách nước ngoài co ro giữa cái lạnh tại khu vực hẻm Tu Sản (Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Trong video, nam du khách mặc áo khoác, đứng giữa khung cảnh núi đá và liên tục run lên vì lạnh. Gió thổi mạnh khiến anh phải thu mình, hai tay giữ chặt cơ thể để chống chọi với thời tiết. Theo chia sẻ, khoảnh khắc này diễn ra sau một trận mưa, khi nhiệt độ tại khu vực giảm sâu, khiến thời tiết trở nên giá rét.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Ngô Quang Hiếu, hướng dẫn viên du lịch có 3 năm kinh nghiệm, hiện làm việc tại một đơn vị lữ hành ở Hà Giang, cho biết đoạn video được anh tình cờ ghi lại trong lúc đưa đoàn khách tham quan hẻm Tu Sản vào sáng 9/11.

"Thời tiết hôm đó đột ngột chuyển lạnh. Tôi vô tình bắt gặp cảnh nam du khách liên tục kêu lạnh, có vẻ khá bất ngờ trước cái rét ở Hà Giang nên ghi lại khoảnh khắc", anh kể.

Không riêng vị khách trên, đoàn khách do Hiếu trực tiếp dẫn tour cũng có những trải nghiệm tương tự. Trong một video được đăng tải sau đó, một nữ du khách phải khoác thêm khăn, hai tay ôm bát cơm nóng để sưởi ấm trong bữa tối.

Đoàn du khách Australia ăn tối giữa cái lạnh buốt ở Hà Giang, ngày 9/11. Ảnh: Ngô Quang Hiếu.

Hiếu cho biết đây là đoàn khách ghép, chủ yếu đến từ Australia, ngoài ra có một số du khách Anh, tham gia hành trình khám phá Hà Giang trong 3 ngày.

Ngày đầu chuyến đi, thời tiết tương đối bình thường. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, nhiệt độ bất ngờ giảm sâu khiến nhiều thành viên không kịp thích nghi. Dù đã mang theo quần áo, các du khách vẫn không chuẩn bị đủ đồ giữ ấm trước sự thay đổi của thời tiết.

Theo nam hướng dẫn viên, một số vị khách Australia nhận xét thời tiết tại Hà Giang còn lạnh hơn cả quê nhà của họ. Để chống chọi với cái rét, ngoài việc quấn thêm khăn, một số thành viên phải tận dụng áo mưa khoác bên ngoài nhằm giữ ấm cơ thể.

Dù gặp thời tiết không thuận lợi, đoàn khách vẫn hoàn thành hành trình khám phá Hà Giang và trở về trong ngày 10/11.

Trước đó, vào năm 2024, hình ảnh du khách nước ngoài quấn chăn bông chống rét tại Hà Giang cũng từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong một buổi tối nhiệt độ xuống còn 6-7 độ C tại Đồng Văn, một nam du khách đã mượn chăn bông của chủ homestay, quấn kín người trong lúc chờ ăn tối. Khoảnh khắc hài hước được một hướng dẫn viên du lịch tại Hà Giang ghi lại và chia sẻ, thu hút sự thích thú của nhiều người.

Tại nhà hàng ở Đồng Văn (Tuyên Quang), một nam du khách nước ngoài lấy chăn bông của chủ nhà khoác lên người, trùm thêm mũ kín mít vì lạnh, năm 2024. Ảnh: Hồng Xiểm.

Hà Giang nói riêng và khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nói chung đang trải qua đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông 2026-2027.

Đợt rét xuất hiện đúng dịp cao điểm du lịch mùa thu - đông tại Hà Giang, khi đông đảo du khách tìm đến cao nguyên đá Đồng Văn để ngắm hoa tam giác mạch, khám phá các bản làng và trải nghiệm những cung đường đèo nổi tiếng. Tháng 11 cũng là thời điểm khu vực này thu hút nhiều khách nhờ cảnh sắc vùng cao và các hoạt động du lịch gắn với mùa hoa.

Du khách có kế hoạch khám phá Hà Giang trong thời gian này nên theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành, chuẩn bị áo giữ nhiệt, áo khoác chống gió, khăn, găng tay và áo mưa. Với những hành trình di chuyển bằng xe máy qua các cung đường đèo, cần đặc biệt chú ý giữ ấm, kiểm soát tốc độ và bảo đảm tầm nhìn khi gặp mưa, sương mù.