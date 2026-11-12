Điện Biên quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ từ thông tin nhân chứng

Ngày 12/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập 2 phần mộ liệt sĩ tại thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa.

Hai phần mộ được phát hiện trong khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn. Theo ông Sơn, gia đình chuyển từ Thái Bình (cũ) lên sinh sống tại đây từ năm 1978. Khi mới đến, gia đình phát hiện hai ụ đất hình chữ nhật nhô cao nên giữ nguyên hiện trạng, không tác động đến khu vực này.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phủ cờ Tổ quốc lên hài cốt liệt sĩ.

Đến năm 2012, một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tìm đến và cho biết chính ông đã trực tiếp chôn cất đồng đội tại vị trí trên. Do chiến tranh ác liệt, ông phải tiếp tục hành quân cùng đơn vị và chưa có điều kiện trở lại.

Từ đó, gia đình ông Sơn xây dựng khuôn viên, thường xuyên chăm sóc, thắp hương vào các dịp lễ, Tết, gìn giữ phần mộ với mong muốn các liệt sĩ được yên nghỉ.

Nguồn tin được cựu chiến binh Hà Văn Việt, 78 tuổi, người sinh sống gần gia đình ông Sơn và nắm rõ sự việc, cung cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trên cơ sở thông tin của nhân dân, Tổ khảo sát, xác minh tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát, đối chiếu, xác minh trước khi tổ chức khai quật.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên khai quật phần mộ liệt sĩ.

Thượng tá Lê Hào Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận hàng nghìn tin báo của nhân dân. Qua xác minh, đối chiếu với dữ liệu quân khu, thông tin nhân chứng và tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, có 38 phiếu cung cấp thông tin được xác định có cơ sở trùng khớp. Từ các nguồn tin này, lực lượng chức năng đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ.

Với 2 hài cốt được tìm thấy tại thôn Hưng Thịnh ngày 12/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập từ các nguồn tin trong Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh đã nâng lên 29.

Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục mong muốn nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin từ nhân dân và các nhân chứng về những phần mộ liệt sĩ còn nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần mở rộng phạm vi tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.