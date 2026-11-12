Phụ nữ Thủ đô sẵn sàng cho Ngày hội Áo dài, lan tỏa văn hóa Việt

Chương trình dự kiến diễn ra sáng 22-11, thu hút khoảng 1.500 người tại điểm cầu chính ở Bảo tàng Hà Nội, cùng hai điểm cầu tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm) và Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (xã Quốc Oai).

Để sẵn sàng cho ngày hội, những ngày qua, hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã luyện tập với trách nhiệm và niềm tự hào về tà áo dài truyền thống, góp mặt những màn trình diễn quy mô, ấn tượng.

Tập luyện sau giờ làm và bữa cơm gia đình

Các cán bộ, hội viên phụ nữ xã Quốc Oai hăng say luyện tập, chuẩn bị chu đáo cho sự kiện lớn của phụ nữ Thủ đô. Ảnh: PV

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quốc Oai Đỗ Thị Quyến, Hội đã huy động trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ, độ tuổi từ 20 đến 60, đến từ 17 chi hội tham gia đồng diễn áo dài.

Thời gian tập luyện được sắp xếp sau giờ làm việc, sau bữa cơm tối. Ở mỗi chi hội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ của Hội trực tiếp hướng dẫn các động tác đồng diễn áo dài, xếp hình bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc. Sau mỗi buổi tập, động tác thuần thục hơn, đội hình hoàn thiện hơn, qua đó thể hiện quyết tâm và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Quốc Oai.

Đội hình cán bộ, hội viên phụ nữ xã Quốc Oai thực hiện các động tác dân vũ và xếp hình. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quốc Oai Đỗ Thị Quyến chia sẻ, thông qua sự kiện, phụ nữ xã Quốc Oai muốn thể hiện tình yêu đối với tà áo dài truyền thống Việt Nam. Đây cũng là dịp để phụ nữ Quốc Oai tự hào giới thiệu, quảng bá tới người dân Thủ đô và du khách về Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy - địa điểm tổ chức sự kiện.

Không khí chuẩn bị cho Ngày hội Áo dài cũng đang diễn ra đầy hào hứng tại xã Thư Lâm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thư Lâm Ngô Thị Thúy Hằng, Hội đã huy động gần 400 cán bộ, hội viên thuộc 34 chi hội tham gia màn đồng diễn áo dài.

Người trẻ nhất sinh năm 1990, người lớn tuổi nhất sinh năm 1960, dù có sự khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp và điều kiện sinh hoạt, các chị em đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và tinh thần trách nhiệm khi được góp mặt trong sự kiện văn hóa ý nghĩa này.

Không khí luyện tập vào buổi tối đầy hào hứng của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thư Lâm. Ảnh: PV

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Châu Phong Phạm Thị Hà phấn khởi cho biết: “Tôi rất tự hào khi được tham gia sự kiện do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phát động hưởng ứng Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Đối với phụ nữ xã Thư Lâm, chương trình càng có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại Khu lưu niệm Bác Hồ”.

Những nụ cười rạng rỡ của các chị em phụ nữ Thư Lâm trong buổi tập luyện chuẩn bị cho màn đồng diễn. Ảnh: PV

Thông qua màn đồng diễn, phụ nữ Thư Lâm mong muốn góp phần tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội viên và nhân dân.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Tại điểm cầu chính ở Bảo tàng Hà Nội, bên cạnh không gian trưng bày áo dài, đại biểu và người tham dự sẽ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chương trình trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn dân vũ.

Một hoạt động ý nghĩa khác của chương trình là “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh” cho 50 nữ sinh nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập. Ban tổ chức cũng sẽ trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài”.

Phụ nữ Thư Lâm tích cực tập luyện chuẩn bị cho màn đồng diễn. Ảnh: PV

Còn tại hai điểm cầu Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm) và chùa Thầy (xã Quốc Oai) sẽ diễn ra chương trình dân vũ, xếp hình bản đồ Việt Nam, cờ Tổ quốc. Sự kết hợp giữa sắc áo dài với hình ảnh bản đồ, lá cờ Tổ quốc được kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và nét đẹp văn hóa Việt Nam. Ở các xã, phường, địa bàn dân cư, cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng dân vũ với áo dài, chụp ảnh áo dài tại các điểm di tích, di sản và mặc áo dài trong sinh hoạt cộng đồng.

Sự kiện là hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội nhằm tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam và vẻ đẹp áo dài truyền thống; phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô và các cấp Hội trong bảo tồn, sáng tạo các giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố sáng tạo và hội nhập.

Không khí luyện tập đầy hào hứng và đông đủ của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Quốc Oai. Clip: PV