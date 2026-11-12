Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự AIPA-47 tại Philippines

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” De Guzman Dy III, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự AIPA-47 tại Manila, Philippines, từ ngày 17 đến 18-11.

Theo Bộ Ngoại giao, kể từ khi gia nhập AIPA vào năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng AIPA trong nỗ lực xây dựng một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng.