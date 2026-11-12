Giải thưởng Loa Thành 2026 vinh danh 104 đồ án tốt nghiệp xuất sắc

Theo kết quả công bố, Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 - năm 2026 vinh danh 104 đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường đại học đào tạo chuyên ngành Xây dựng và Kiến trúc trên cả nước. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải Đặc biệt, 8 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba và 47 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức Giải thưởng Loa Thành lần thứ 37 trao giải cho các thí sinh năm 2025.

Riêng chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch có 63 đồ án đạt giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 12 giải Nhì, 17 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Giải Đặc biệt thuộc về đồ án "Dẫn mạch Đô thị: Kiến tạo Nền tảng TOD tại Bình Triệu" của sinh viên Trần Ngọc Trân, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Ba đồ án đạt giải Nhất gồm: "Trung tâm hành hương Phúc Nhạc" của Đỗ Trung Kiên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; "Club - Vertigo Vinyl" của Đỗ Tường Khiết Minh, Trường Đại học Hoa Sen; "Thiết kế đô thị khu vực Kinh thành Huế" của nhóm sinh viên Tô Thành Luân, Nguyễn Trung Nhật và Phạm Ngọc Quỳnh Phương, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ở nhóm giải Nhì, nhiều đồ án hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đa dạng sinh học, văn hóa truyền thống và phát triển đô thị.

Tiêu biểu như đồ án "Thiết kế trung tâm bảo tồn và giáo dục về đa dạng sinh học tại Thảo cầm viên Sài Gòn" của Phạm Đỗ Anh Tú, Trường Đại học Tôn Đức Thắng; "Trung tâm Bảo tồn và Phát huy các giá trị di sản Tháp Chăm Phố Hài (Posahinu)" của Nguyễn Thái Bảo Thuận, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM; "Không gian ký ức sông Tô Lịch" của Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội…

Đáng chú ý, ở nhóm giải Ba, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có các đồ án được vinh danh gồm: "Trung tâm bảo tồn và phát triển cụm làng nghề thêu Thường Tín" của Nguyễn Đức Thắng và "Bảo tàng địa chất Mèo Vạc" của Vũ Xuân Khánh.

Các đồ án đạt giải năm nay thể hiện sự đa dạng trong tư duy thiết kế, từ kiến trúc công trình, thiết kế nội thất đến quy hoạch đô thị và cảnh quan. Nhiều đề tài cho thấy sự quan tâm của sinh viên đối với bảo tồn di sản, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề đương đại của đô thị.

Giải thưởng Loa Thành là Giải thưởng uy tín lâu năm nhất dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Xây dựng toàn quốc, được tổ chức bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng.