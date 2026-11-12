338 vận động viên đăng ký tham gia các giải thể thao phường Thục Phán

Họp Ban tổ chức các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Thục Phán năm 2026.

Đến nay, có 338 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia 3 giải đấu. Trong đó, Giải Bóng rổ 3x3 mở rộng thu hút 170 VĐV, Giải Bóng bàn các lứa tuổi phường Thục Phán mở rộng lần thứ I có 108 VĐV, Giải Kéo co có 60 VĐV.

Đặc biệt, Giải Bóng bàn thu hút sự tham gia của nhiều câu lạc bộ ngoài tỉnh, gồm: Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La... Cùng với đó là các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh như: Đông Khê, Bảo Lạc, Thục Phán, Sông Bằng, PC67, Điện lực... Sự góp mặt của các câu lạc bộ đến từ nhiều địa phương không chỉ mở rộng quy mô giải đấu mà còn tạo cơ hội để các VĐV giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần kết nối phong trào bóng bàn giữa Cao Bằng với các tỉnh, thành phố.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đánh giá công tác chuẩn bị cho các giải đấu cơ bản đã hoàn thành. Các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, chuyên môn và các nội dung phục vụ thi đấu được triển khai theo kế hoạch, sẵn sàng cho các giải diễn ra.

Theo kế hoạch, các giải đấu diễn ra từ ngày 13 - 15/11/2026. Trong đó, Giải Kéo co tổ chức tại sân vận động (cũ), Giải Bóng rổ 3x3 tại sân bóng rổ cộng đồng thuộc khuôn viên sân vận động (cũ) vào ngày 14 - 15/11; Giải Bóng bàn diễn ra cùng thời gian tại Nhà thi đấu Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh. Bên cạnh các giải thi đấu, trong khuôn khổ chương trình còn tổ chức các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và giao lưu, trải nghiệm, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao phong phú, thu hút người dân và du khách tham gia.

Các hoạt động góp phần khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; đồng thời tạo điều kiện để các VĐV gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.