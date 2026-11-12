[Video] Tràng An ghi dấu ấn trong Danh sách 100 Di sản địa chất thế giới

Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất đánh giá Tràng An là hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về địa hình karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực, nay nổi trên đất liền. Hệ thống núi đá vôi, hang động, thung lũng cùng những dấu tích biển cổ đã tạo nên một bảo tàng địa chất tự nhiên độc đáo, lưu giữ lịch sử biến đổi của Trái Đất qua hàng triệu năm. Việc L ghi danh Tràng An không chỉ khẳng định giá trị khoa học địa chất nổi bật toàn cầu, mà còn ghi nhận thành quả của quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

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