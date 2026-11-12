Sẽ tổ chức Giải lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa 2027

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 13682 về việc tổ chức Giải lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa năm 2027. Giải do UBND tỉnh tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND xã Vĩnh Hải, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa, các câu lạc bộ, doanh nghiệp hoạt động lướt ván diều trên địa bàn tỉnh, các công ty du lịch và nhà tài trợ phối hợp.

Giải lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa năm 2025 tại khu bãi biển Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải.

Theo đó, Giải lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa năm 2027 (tên tiếng Anh: My Hoa - Khanh Hoa International Kiteboarding Championship 2027) có chủ đề “Cánh diều Mỹ Hòa - Vươn tầm đại dương xanh”, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24-1-2027, tại khu lướt ván diều biển Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Giải đấu dự kiến thu hút khoảng 200 vận động viên trong và ngoài nước. Dự kiến giải khai mạc lúc 15 giờ 30 phút ngày 22-1 và bế mạc chiều 24-1. Bên cạnh các hoạt động thi đấu của các vận động viên, trong khuôn khổ giải đấu còn có các hoạt động hướng ứng, phụ trợ như: Thả diều khổng lồ “Sắc màu Mỹ Hòa”, với quy mô 60 - 70 con diều (từ ngày 22 đến 24-1); gian hàng văn hóa, ẩm thực, sản phẩm OCOP (từ ngày 21 đến 24-1); chương trình nghệ thuật chào mừng (dự kiến lúc 19 giờ ngày 22-1); hành trình khám phá du lịch Khánh Hòa (từ ngày 20 đến 24-1); hoạt động bảo vệ môi trường biển (ngày 23-1); hoạt động truyền thông, quảng bá giải đấu và hình ảnh Mỹ Hòa - Khánh Hòa…

Giải được tổ chức nhằm phát huy tiềm năng du lịch, thể thao biển của tỉnh, xây dựng sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, mang tầm quốc tế; quảng bá hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến năng động, thân thiện và an toàn; góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là khu vực phía nam Khánh Hòa; lan tỏa phong trào thể thao biển, khuyến khích lối sống lành mạnh, gắn hoạt động thể thao với ý thức bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.