TP.HCM sẽ tạo dấu ấn riêng tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thông tin tại buổi họp báo sáng 12.11, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, Trưởng Tiểu ban khai mạc - bế mạc Đại hội, cho biết đây là lần thứ hai TP.HCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc. Vì vậy, lễ khai mạc lần này được xây dựng với mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa sông nước đặc trưng của Sài Gòn, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho sự kiện.

Ông Lê Hồng Sơn thông tin về lễ khai mạc Đại hội tại buổi họp báo vào sáng 12.11. Ảnh: Hoàng Anh

Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức nhằm tạo không gian mở, thuận lợi để người dân tham gia và trực tiếp hòa mình vào không khí Đại hội. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh thành phố, văn hóa Nam Bộ cùng các công trình du lịch ven sông như cầu Ba Son, Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng và cầu đi bộ sông Sài Gòn.

Theo ông Lê Hồng Sơn, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc Đại hội. Ngọn đuốc sẽ được vận động viên rước bằng thuyền từ Bảo tàng Hồ Chí Minh trong khu di tích Bến Nhà Rồng, di chuyển trên sông Sài Gòn đến sân khấu chính.

Ông Lê Hồng Sơn cho biết: "Không gian lễ hội còn được mở rộng trên mặt nước với nhiều hoạt động trình diễn như đua thuyền rồng, mô tô nước, SUP, kayak và thuyền buồm. Sự kết hợp giữa các hoạt động thể thao dưới nước với chương trình nghệ thuật được kỳ vọng tạo nên không khí sôi động, đồng thời thể hiện nét đặc trưng văn hóa của vùng đất Nam Bộ".

Phối cảnh sân khấu lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Hoàng Anh

Cũng theo ông Lê Hồng Sơn, trục đường mang tên “Đại lộ Vinh quang” dài 200m, nối từ cổng chào Đại hội đến sân khấu chính, sẽ được trang trí cờ hoa, hệ thống đèn LED và thảm xanh. Điểm nhấn tại đây là linh vật chim Lạc cao 3,2m, đặt trên bục cao 1,3m, hứa hẹn trở thành địa điểm check-in dành cho người dân và du khách.

Khu vực tổ chức được bố trí gần 4.000 chỗ ngồi tại các khán đài, phục vụ đại biểu, VĐV và người dân. Sân khấu chính có tháp đèn cao 24m, bảo đảm chiếu sáng toàn bộ không gian biểu diễn.

Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 19 giờ ngày 21.11. Trước thời điểm diễn ra nghi thức chính, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao sẽ được tổ chức phục vụ người dân.

Nghi thức rước đuốc một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Anh

Ban tổ chức dự kiến phát hành 2.000 vé để khán giả theo dõi trực tiếp, đồng thời bố trí nhiều màn hình LED cỡ lớn xung quanh khu vực nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sự kiện.

Không chỉ là nghi thức mở màn cho Đại hội, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối thể thao với đời sống cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dịp để các địa phương, ngành đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và sự phát triển của thể thao thành tích cao.

Do vậy, lễ khai mạc bên dòng sông Sài Gòn không chỉ mở đầu cho những cuộc tranh tài mà còn gửi gắm thông điệp về ý chí, khát vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam.