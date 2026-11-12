Cao Bồ khánh thành công trình Nhà tránh trú - sinh hoạt cộng đồng thôn Tát Khao

Lãnh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 7-2026, theo kiến trúc nhà sàn 5 gian, kết cấu bê tông cốt thép, tổng diện tích sàn 300 m², có khu vực bếp và 2 phòng vệ sinh, sân bê tông, sân chơi thể thao rộng trên 300 m² phục vụ nhu cầu hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ và rèn luyện thể dục thể thao của Nhân dân. Tổng nguồn lực thực hiện công trình có sự chung tay của nhiều tổ chức, đơn vị và người dân địa phương. Trong đó, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) hỗ trợ 499 triệu đồng; UBND xã Cao Bồ đối ứng 50 triệu đồng và Nhân dân thôn Tát Khao đóng góp 95 triệu đồng. Đặc biệt, bà con đã đóng góp gần 1.400 ngày công lao động và vận động một hộ gia đình tự nguyện hiến 40 m² đất để xây dựng công trình.

Công trình không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang mà còn tăng cường khả năng phòng, chống và ứng phó với thiên tai tại địa phương. Đây là kết quả thiết thực từ sự phối hợp giữa các tổ chức, chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, phát huy hiệu quả phương châm Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ, Nhân dân cùng tham gia, cùng hưởng lợi.