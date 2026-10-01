Đừng tìm người thay Xuân Son

Chấn thương của Nguyễn Xuân Son lập tức kéo theo câu hỏi quen thuộc: ai sẽ thay anh trên hàng công tuyển Việt Nam? Đình Bắc, Williams Minh Hoàng hay Phạm Gia Hưng đều có thể được nhắc tới, nhưng sau hai trận tại FIFA ASEAN Cup 2026, câu hỏi ấy có lẽ cần được đặt lại.

Xuân Son không đơn thuần chiếm một vị trí trong đội hình. Anh giải quyết cùng lúc nhiều công việc: tranh chấp với trung vệ, giữ bóng khi đội cần thoát pressing, làm tường cho tuyến hai, chiếm vị trí trong vùng cấm và tự mình kết thúc tình huống. Có Son, một đường chuyền dài tưởng như chỉ để giải vây đôi khi vẫn có thể trở thành điểm khởi đầu cho pha tấn công.

Không ai trong lực lượng hiện tại của HLV Kim Sang-sik có đầy đủ những đặc điểm đó. Vì thế, tìm một cầu thủ rồi yêu cầu người ấy làm đúng những gì Xuân Son từng làm chưa chắc là lời giải.

Thậm chí, cách làm ấy có thể tạo thêm một vấn đề khác: Việt Nam mất Xuân Son và đồng thời làm giảm điểm mạnh của người được chọn thay anh.

Đình Bắc không cần trở thành một trung phong khác

Nguyễn Đình Bắc là ví dụ rõ nhất. Anh đang sở hữu bàn thắng duy nhất của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, sau pha băng vào vùng cấm đón đường căng ngang của Williams Minh Hoàng ở trận thắng Philippines 1-0.

Tình huống ấy nói khá nhiều về cách Đình Bắc nên được sử dụng.

Anh không phải đứng giữa hai trung vệ, tì đè rồi xoay sở trong tư thế quay lưng. Đình Bắc xuất hiện từ phía sau, hướng mặt về khung thành và dùng tốc độ để tới điểm bóng trước đối thủ. Đó mới là không gian giúp cầu thủ này nguy hiểm.

Đình Bắc nguy hiểm nhất khi được hướng mặt về khung thành và xâm nhập khoảng trống, thay vì phải chơi như một trung phong mục tiêu kiểu Xuân Son.

Ở ASEAN Cup 2026, Đình Bắc ghi 5 bàn, ngang Xuân Son trong cuộc đua Vua phá lưới. Nhưng hai người tạo ra mối đe dọa theo những cách khác nhau, và chính sự khác biệt ấy từng giúp hàng công Việt Nam khó bị bắt bài hơn.

Nếu Đình Bắc được đẩy lên cao nhất rồi phải nhận bóng dài, tranh chấp liên tục và chơi quay lưng phần lớn thời gian, HLV Kim Sang-sik có thể đang dùng cầu thủ nguy hiểm nhất còn lại theo cách ít phù hợp nhất với anh.

Việt Nam khi đó có một người đứng đúng vị trí của Xuân Son trên sơ đồ, nhưng không có những phẩm chất từng giúp Xuân Son chơi tốt ở đó.

Bàn thắng trước Philippines lại gợi ra một phương án khác. Williams Minh Hoàng nhận bóng bên phải và đưa vào, còn Đình Bắc là người kết thúc. Không ai phải làm tất cả, nhưng hai cầu thủ cùng chia phần việc trong một đợt tấn công.

Đó có thể là hướng mà Việt Nam cần đi tiếp.

Williams có thể hình tốt hơn, đủ khả năng tranh chấp và tạo thêm một điểm đến ở phía trên. Đình Bắc có thể được giải phóng khỏi những cuộc đấu sức liên tục để tập trung chạy vào khoảng trống. Những tiền vệ phía sau phải tiến gần vùng cấm hơn để đón bóng hai và những đường trả ngược.

Bàn thắng duy nhất của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup đến từ pha phối hợp giữa Williams Minh Hoàng và Đình Bắc, gợi mở một cách tấn công ít phụ thuộc hơn vào một cá nhân.

Thay Xuân Son, theo cách đó, không còn là đổi một cầu thủ lấy một cầu thủ. Nó trở thành việc phân phối lại công việc trên toàn bộ hàng công.

Vấn đề thật sự nằm ở hệ thống

Trận thua Thái Lan 0-2 cho thấy điều Việt Nam nhớ Xuân Son nhất không hẳn là một cái tên đứng ở vị trí số 9, mà là khả năng tạo ra một điểm tựa khi thế trận trở nên khó khăn.

Trong hiệp hai, Việt Nam giữ bóng nhiều hơn và liên tục đẩy đội hình lên. Thái Lan lùi sâu, tập trung đông người quanh vùng cấm, còn đội của HLV Kim Sang-sik gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng.

Không có Xuân Son, những đường bóng trực diện ít hiệu quả hơn. Nhưng sự bế tắc còn đến từ cách các cầu thủ còn lại di chuyển.

Nhiều thời điểm, Việt Nam đưa bóng ra biên nhưng trong vùng cấm không có đủ người chiếm các vị trí khác nhau. Khi bóng được trả về trung lộ, Thái Lan lại đã tập trung đông quân ở đúng khu vực đó.

Một trung phong khác chưa chắc thay đổi được tình hình nếu cấu trúc xung quanh vẫn như cũ.

Đây mới là giới hạn đáng chú ý sau chấn thương của Xuân Son. Trong thời gian dài, khả năng xử lý nhiều công việc của anh giúp tuyển Việt Nam có thể bỏ qua một số vấn đề trong cách tổ chức tấn công. Son giữ được bóng, đội có thêm vài giây để dâng lên; Son ghim được hai trung vệ, khoảng trống tự xuất hiện cho người khác; Son tự tạo ra cú sút, một đợt lên bóng chưa hoàn chỉnh vẫn có thể kết thúc bằng cơ hội.

Khi anh không còn trên sân, những mắt xích ấy phải vận hành chính xác hơn.

Sự vắng mặt của Xuân Son buộc tuyển Việt Nam phải chia lại nhiệm vụ trên hàng công, từ giữ bóng, tranh chấp đến xâm nhập vùng cấm.

Đình Bắc phải chọn đúng thời điểm xâm nhập. Hai cầu thủ biên phải tạo được chiều rộng và đưa bóng vào đúng lúc. Tiền vệ trung tâm không thể đứng quá xa khu vực dứt điểm, còn hậu vệ biên cần biết lúc nào nên dâng thay vì cùng lúc kéo cả đội hình lên cao.

Nói cách khác, Việt Nam phải thay một cầu thủ đặc biệt bằng cách chơi tập thể tốt hơn.

Đây cũng là hướng có lợi cho đội tuyển về lâu dài. Một hệ thống chỉ vận hành tốt khi có Xuân Son luôn tiềm ẩn rủi ro, bởi chấn thương lần này cho thấy kế hoạch có thể thay đổi chỉ sau một tình huống.

Ngay cả khi Xuân Son trở lại, việc có thêm nhiều nguồn ghi bàn và nhiều cách tiếp cận vùng cấm vẫn giúp Việt Nam khó đoán hơn. Khi ấy, Son không phải gánh mọi nhiệm vụ trên hàng công, còn đối thủ cũng không thể chỉ tập trung khóa một người.

Trận gặp Pakistan vì thế đáng xem không chỉ ở việc Đình Bắc, Williams hay Gia Hưng ai đá trung phong. Pakistan đã thủng lưới 6 bàn sau hai lượt, nên Việt Nam có điều kiện thử một cách tấn công chủ động hơn và xem liệu những nhiệm vụ từng dồn vào Xuân Son có thể được chia ra hay không.

Nếu Đình Bắc được đặt đúng không gian để tăng tốc, Williams tạo được điểm tựa, còn tuyến hai thường xuyên xuất hiện trong vùng cấm, Việt Nam có thể tìm ra một cấu trúc khác mà không cần ai phải đóng vai Xuân Son.

Xuân Son sẽ trở lại sau chấn thương. Nhưng điều tốt nhất HLV Kim Sang-sik có thể làm trong thời gian anh vắng mặt không phải tìm một b