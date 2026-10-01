Võ sĩ Trung Quốc học tuyệt kỹ Thiếu Lâm, giành HCV ở ASIAD 2026

Ngày 24/ 9, các nội dung thi đấu môn Võ thuật Tán thủ tại ASIAD 2029 chính thức khép lại. Đội tuyển Tán thủ Trung Quốc cử 6 vận động viên tranh tài ở 6 hạng cân, toàn bộ đều thẳng tiến vào chung kết và xuất sắc thâu tóm trọn vẹn 6 huy chương vàng. Trong đó, vận động viên Âu Gia Minh (sinh năm 2007) ở hạng cân 56 kg nam đã đoạt HCV sau khi trải qua 4 vòng đấu đầy gian khổ.

Tuy nhiên theo Sina, khoảnh khắc tỏa sáng nhất trong hành trình của Âu Gia Minh lại diễn ra vào ngày 22/ 9. Tại vòng tứ kết, khi đối đầu với vận động viên người Bangladesh Hossain Shojib, chỉ 45 giây sau khi trận đấu bắt đầu, anh đã nhanh chóng nắm bắt sơ hở của đối phương, tung một cú “tiên thoái” (đá tạt) trúng đích vào vùng đầu, kết thúc trận đấu bằng chiến thắng KO đẹp mắt.

Video Âu Gia Minh đánh bại võ sĩ Bangladesh ở ASIAD 2026

Ngày 29/9, sau khi đăng quang tại ASIAD 2026, Âu Gia Minh đã trở về trường cũ là Trường Võ thuật Tháp Câu và nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng nhiệt. Chia sẻ về pha KO ấn tượng này, Âu Gia Minh tâm sự: “Đó là trận đấu thứ hai của tôi. Sau khi đối thủ ra đòn trúng tôi trước, trong đầu tôi liền nảy ra ý định tung cú đá đó. Đòn đánh này đã tạo ra sức uy hiếp rất lớn đối với các đối thủ khác. Bản thân tôi cũng cực kỳ xúc động vì đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi KO được đối phương”.

Âu Gia Minh khi quay trở lại Trường Võ thuật Tháp Câu

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Tán thủ Trung Quốc tại ASIAD, đồng thời là Tổng huấn luyện viên Trường Võ thuật Tháp Câu - ông Lưu Hải Khoa cho phóng viên biết, Âu Gia Minh đến Tháp Câu tập luyện võ thuật truyền thống từ năm 10 tuổi nên sở hữu nền tảng võ thuật Thiếu Lâm rất vững chắc: “Bạn có thể cảm nhận rõ rệt sức nặng trong từng cú đá của cậu ấy”.

Ông Lưu Hải Khoa chia sẻ thêm: “Tuyệt kỹ này gọi là ‘Thiếu Lâm Phi Thoái’. Để đạt được điều này, giai đoạn đầu bắt buộc phải rèn luyện thành phản xạ cơ bắp, mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần thì mới hình thành được ghi nhớ cơ bắp như vậy”.

Sinh năm 2007, Âu Gia Minh bước vào Trường Võ thuật Tháp Câu Đăng Phong luyện võ từ năm 10 tuổi. Ngôi trường được mệnh danh là “nôi đào tạo tài năng võ thuật” này chính là điểm xuất phát trên con đường vô địch của anh.

Trong thời gian học tại Trường Võ thuật Tháp Câu, năng khiếu tán thủ của Âu Gia Minh bộc lộ rất nhanh. Trong khi những đứa trẻ khác thấy tập căn bản rập khuôn khô khan, anh luôn nghiến răng kiên trì, thậm chí tập nhiều hơn người khác nửa tiếng và chủ động tìm huấn luyện viên để học hỏi các kỹ thuật độ khó cao.

Năm 2022, khi mới 15 tuổi, anh giành huy chương vàng hạng cân 48 kg tại Giải vô địch Võ thuật Trẻ Thế giới lần thứ 8 diễn ra ở Indonesia. Sau đó, anh tiếp tục đăng quang tại Giải vô địch Võ thuật Trẻ châu Á lần thứ 11, từng bước thu hút sự chú ý của công chúng.

Tháng 4 năm 2026, Âu Gia Minh vô địch hạng cân 56 kg tại Giải vô địch Tán thủ Võ thuật toàn quốc kết hợp tuyển chọn ASIAD 2026, chính thức giành vé tham dự Á vận hội. Tiếp đó vào tháng 6, anh giành chức vô địch tại Giải Tán thủ Võ thuật các nước SCO, hoàn thành cọ xát thực chiến trước giải đấu lớn.

Âu Gia Minh có khả năng chuyển đổi giữa công và thủ mượt mà, hiệu quả; các tổ hợp đòn tay - chân uy lực và chắc chắn. Anh sở hữu nền tảng bộ pháp di chuyển, đòn vật bắt ôm và khả năng áp sát cận chiến cực kỳ vững vàng, những yếu tố then chốt ở các hạng cân nhỏ.

Ở tuổi 19, Âu Gia Minh thể hiện sự điềm tĩnh trên sàn đấu. Mỗi khi bước vào thời điểm quyết định, anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh từng chia sẻ: “Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, đó là cứ tiến về phía trước”.

Một điều đặc biệt về Âu Gia Minh là võ sĩ này đã thắng võ sĩ Đinh Văn Tâm của Việt Nam để giành HCV ở ASIAD 2026. Tuy nhiên trước đó vào tháng 5/2026, Đinh Văn Tâm đã đánh bại Âu Gia Minh ở Wushu Sanda World Cup để giành chức vô địch.