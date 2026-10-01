Cử tạ Triều Tiên phô diễn sức mạnh

Cử tạ Triều Tiên tham dự ASIAD 20 với 10 đô cử thì tất cả đều giành huy chương, trong đó có 7 HCV, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Ri Song-gum mở màn “cơn mưa” huy chương cho cử tạ Triều Tiên khi giành HCV và phá 3 kỷ lục thế giới ở hạng 49kg nữ. Thành tích tổng cử 215kg, hơn người về nhì Saikhom Mirabai Chanu (Ấn Độ) tới 17kg cho thấy sự vượt trội của đô cử Triều Tiên. Sau thành tích giành HCV ở 3 kỳ ASIAD liên tiếp, mục tiêu tiếp theo của Ri Song-gum là chinh phục Olympic 2028.

Ri Song-gum giành huy chương vàng, phá 3 kỷ lục thế giới ở hạng 49kg nữ tại ASIAD 20. Ảnh: AP

Tiếp nối thành công của Ri Song-gum, Song Guk-hyang lập kỷ lục thế giới mới ở hạng 69kg nữ, giành HCV. Ro Kwang-ryul ở hạng cân 85kg nam cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành HCV, phá 2 kỷ lục thế giới...

Sức mạnh của cử tạ Triều Tiên không phải là hiện tượng nhất thời. Kể từ năm 1953, Triều Tiên coi cử tạ là môn thể thao chiến lược quốc gia, tập trung đào tạo các VĐV trẻ. Triều Tiên rèn đô cử trong các trại tập trung, nơi VĐV dành phần lớn thời gian để tập luyện, ăn, ngủ cùng cử tạ. Các đô cử được tuyển chọn từ sớm, trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt dựa trên thể hình, sức mạnh, khả năng vận động và ý chí thi đấu. Cường độ tập luyện cao được duy trì trong thời gian dài nhằm giúp VĐV hình thành khả năng chịu đựng áp lực, đặc biệt ở những thời điểm phải tranh tài tại các giải đấu lớn.

Nếu các đô cử đến từ những quốc gia có nền thể thao cởi mở thường sớm bị đối thủ “đọc vị” qua hàng loạt giải đấu, video thi đấu và thông tin trên truyền thông, thì sự khan hiếm dữ liệu về đô cử Triều Tiên lại trở thành vũ khí bí mật của họ. Khi đô cử trẻ tài năng ít xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, đối thủ khó biết chính xác thực lực của họ.

Sau khi thống trị ASIAD 20, cử tạ Triều Tiên hướng tới các mục tiêu lớn, đặc biệt là Olympic 2028. Cuộc cạnh tranh môn cử tạ tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh vì thế được dự báo diễn ra khắc nghiệt, khi những Ri Song-gum, Ro Kwang-ryul, Song Guk-hyang... đang đặt quyết tâm rất lớn.