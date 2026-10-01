FIFA ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đến Jakarta, hướng tới trận gặp Pakistan

Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sau khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe bus từ Bandung, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta trong chiều 30/9, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan vào ngày 2/10 tới.

Ngay sau khi tới Jakarta, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik ổn định nơi lưu trú và nghỉ ngơi, hồi phục sau hành trình di chuyển.

Trước đó, lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn đã sớm có mặt tại Jakarta để làm việc với khách sạn và hoàn tất các thủ tục nhận phòng, giúp toàn đội nhanh chóng ổn định khi tới nơi.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 1/10 để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik là bảo toàn vị trí nhì bảng B để giành quyền tham dự trận tranh giải Ba với đội nhì bảng A, hiện là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia và Malaysia.

Về lực lượng, tiền đạo Phạm Gia Hưng sẽ không thể góp mặt ở trận đấu tới. Sáng 30/9, Gia Hưng nhận tin mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển đã động viên, chia sẻ, đồng thời tạo điều kiện để tiền đạo này trở về bên gia đình.

Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận đấu với Thái Lan tối 29/9. Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, chấn thương không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của thủ môn này ở trận gặp Pakistan.

Trước buổi tập sáng 30/9, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã chia sẻ với báo giới về lần trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn một năm rưỡi. Cầu thủ của Becamex Thành phố Hồ Chí Minh cho biết anh cảm thấy vinh dự và tự hào khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân.

Đề cập thất bại trước Thái Lan, Minh Khoa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và cho rằng toàn đội đã nỗ lực hết sức nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Tiền vệ này mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong chặng đường phía trước./.