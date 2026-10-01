U23 Hàn Quốc lần thứ tư liên tiếp có mặt ở chung kết

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (áo đỏ) giành quyền vào chung kết boxing hạng 51kg nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Tuy nhiên, đội bóng ba lần liên tiếp vô địch Á vận hội đã lên tiếng chỉ sau đó 10 phút. Từ tình huống phạt góc, Lee Young Jun đánh đầu căng gỡ hòa 1-1. Phút 82, Hàn Quốc đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cũng bằng đầu của Bae Jun Ho.

Ở trận bán kết thứ hai, đội tuyển U23 Uzbekistan chủ động nhập cuộc và ghi được bàn thắng vào lưới U23 Nhật Bản ngay ở phút thứ tám do Bakhromov. Sau những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai, hàng công U23 Nhật Bản thi đấu khởi sắc, ép sân trở lại và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng phải tới phút cuối của hiệp đấu, Ishiashi mới cân bằng tỷ số 1-1 bằng cú bật cao đánh đầu hiểm hóc. Sau hai hiệp phụ không có bàn thắng, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu và U23 Nhật Bản thắng chung cuộc 9-8. Với kết quả này, chung kết môn bóng đá nam sẽ là trận derby Đông Bắc Á của hai anh hào bóng đá châu lục.

Boxing nữ và cầu mây Việt Nam thi đấu thành công

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã xuất sắc giành quyền vào chung kết hạng 51kg nữ boxing trong ngày thi đấu thứ 11 (30/9) tại ASIAD 20 sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova của Kazakhstan 5-0 ở trận bán kết.

Võ sĩ của Việt Nam liên tục di chuyển để giữ cự ly và tận dụng những cú đấm trái nhằm ghi điểm, trong khi Balkibekova tìm cách áp sát bằng tốc độ ra đòn và các pha phản công nhanh. Thế trận giằng co trong hiệp đầu, nhưng Tâm được bốn người trong năm giám định chấm thắng 10-9. Sang hiệp hai, Balkibekova gia tăng sức ép, song Tâm không bị cuốn vào những pha đôi công, tiếp tục di chuyển, chọn thời điểm phản đòn và một lần nữa được bốn giám định chấm thắng 10-9.

Bước vào hiệp cuối, Balkibekova phải đẩy cao nhịp độ để tìm cách đảo ngược thế trận, trong khi nữ võ sĩ Việt Nam thi đấu tỉnh táo, kiểm soát khoảng cách và duy trì các pha ra đòn hiệu quả. Cả năm giám định đều chấm Tâm thắng 10-9 ở hiệp này. Kết quả chung cuộc, ba giám định chấm 30-27 và hai người chấm 29-28, giúp võ sĩ Việt Nam thắng tuyệt đối 5-0. Ở chung kết lúc 11 giờ hôm nay (1/10), Tâm sẽ gặp Wu Yu của Trung Quốc, người cũng thắng 5-0 trước Feruza Kazakova của Uzbekistan ở bán kết. Wu Yu là đương kim vô địch Olympic và đứng số một thế giới hạng 51kg theo bảng xếp hạng World Boxing tháng 6/2026.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam có ngày thi đấu ấn tượng. Ở nội dung bốn người nữ, Việt Nam đánh bại Ấn Độ với tỷ số 2-0. Các cô gái Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan, duy trì sự tập trung trong những tình huống cầu giằng co, hạn chế sai sót và tận dụng tốt cơ hội để tạo cách biệt ở những thời điểm quyết định. Chiến thắng này cũng giúp đội tuyển nữ giữ vững ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, đội cầu mây nam bốn người cũng có màn trình diễn đáng chú ý khi đối đầu Myanmar. Bị đối thủ gây sức ép và để thua một ván, các VĐV Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, tăng cường khả năng phòng thủ và tổ chức tấn công hiệu quả hơn. Việt Nam giành lại thế trận ở hai ván tiếp theo để hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 2-1.

Đoàn Trung Quốc đã chạm mốc 150 Huy chương vàng (HCV) tại ASIAD 20. Họ giành HCV ở môn canoeing vượt chướng ngại vật, canoeing đơn nữ, kayak. Trên đường đua xe đạp lòng chảo, Uyển Lệ Dĩnh giành HCV keirin nữ. Ở môn nhảy cầu, Trần Nghệ Văn bảo vệ thành công HCV cầu mềm 3m nữ, còn Luyện Tuấn Kiệt giành HCV cầu cứng 10m nam. Tấm HCV của Luyện Tuấn Kiệt đánh dấu HCV thứ 100 của đội tuyển môn nhảy cầu Trung Quốc trong lịch sử ASIAD. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích.

Judo Nhật Bản có ngày thi đấu đáng nhớ khi hai anh em Kondo Hayato và Kondo Mizuki cùng giành HCV tại ASIAD 20 ở hạng 60kg nam và hạng 48kg nữ. Một VĐV khác là Anraku Sorato, 19 tuổi, giành HCV nam môn leo núi thể thao với 74,5 điểm sau bốn bài thi. Đoàn Uzbekistan giành thêm hai HCV ở hạng 52kg nữ môn judo và hạng 67kg nam môn vật cổ điển, đứng vị trí thứ 4 trong nhóm đoàn dẫn đầu khi nâng số HCV lên con số 16, tiếp tục bám sát top 3 và đang tạo khoảng cách đáng kể với phần lớn các đoàn phía sau.