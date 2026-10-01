Điền kinh Việt Nam: Sau mưa, liệu trời có sáng?

Câu chuyện buồn của điền kinh Việt Nam nối dài từ ASIAD 19, nơi các tuyển thủ trắng tay. Trong khi ở ASIAD 20, tấm HCĐ không thể đáp ứng kỳ vọng. Từng được xem là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games, từng có những gương mặt kỳ vọng có thể tranh chấp tốp đầu châu Á, nhưng điền kinh Việt Nam hiện đang thụt lùi.

Nhìn trên bảng thành tích điền kinh ở ASIAD 20, điền kinh Việt Nam đang bị các đại diện khu vực Đông Nam Á bỏ xa. Thái Lan sở hữu 3 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 1 HCĐ; Singapore 1 HCV, 1 HCB; Philippines 1 HCV, 2 HCĐ. Điền kinh Đông Nam Á đang vươn lên mạnh mẽ, cạnh tranh trực tiếp với các quốc gia tốp đầu châu lục. Ở tuổi 20, Puripol Boonson (Thái Lan) giành 2 HCV ở nội dung danh giá 100m và 200m nam; Shanti Pereira (Singapore) bảo vệ thành công tấm HCV 200m nữ.

Trần Nhật Hoàng cùng tổ tiếp sức 4 x 400m Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ ở ASIAD 20.

Trong khi các đối thủ tiến lên và biến cuộc đua châu Á ngày càng gay cấn thì điền kinh Việt Nam đang... tìm cách thu hẹp trình độ. Sang năm là SEA Games 2027 tại Malaysia, có lẽ các vận động viên điền kinh Việt Nam vẫn sẽ đem về những thành tích cao, nhưng để biến những tấm HCV SEA Games thành một tấm HCV ASIAD hay huy chương Olympic là điều không hề đơn giản.

Điền kinh Việt Nam từng có những niềm tự hào mang tên Vũ Thị Hương, Bùi Thị Thu Thảo..., nhưng giờ đây thế hệ kế cận chưa thể đạt thành tích như mong muốn. Sau cơn mưa ở Mizuho Park, liệu có chuyện "trời lại sáng" với điền kinh Việt Nam?