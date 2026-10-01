FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia, Malaysia và Singapore tranh vé chung kết

Lượt cuối bảng A Division 1 sẽ là tâm điểm của FIFA ASEAN Cup 2026 trong ngày 1/10. Indonesia tiếp Bangladesh tại Jakarta, trong khi Malaysia đối đầu Singapore ở Bandung. Hai trận được tổ chức cùng giờ nhằm bảo đảm tính cạnh tranh khi ba đội vẫn còn liên quan trực tiếp tới cuộc đua ngôi đầu bảng.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10

Cả hai trận đấu diễn ra lúc 19h30 giờ Việt Nam. Jakarta, Bandung và Việt Nam cùng sử dụng múi giờ UTC+7 nên độc giả không cần quy đổi thời gian.

Việc hai trận cùng bắt đầu lúc 19h30 khiến cục diện bảng A có thể thay đổi liên tục trong 90 phút. Malaysia và Indonesia đang cùng có 4 điểm, Singapore sở hữu 3 điểm, còn Bangladesh đã hết khả năng cạnh tranh hai vị trí đầu.

BXH bảng A trước lượt trận cuối

Malaysia đang tạm dẫn đầu nhờ hiệu số và số bàn thắng tốt hơn Indonesia. Singapore chỉ kém hai đội phía trên một điểm nên vẫn có thể chen vào cuộc đua, trong khi Bangladesh chưa giành được điểm nào sau hai trận.

Malaysia mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh rồi hòa Indonesia 0-0. Indonesia thắng Singapore 2-0 trước khi chia điểm với Malaysia, còn Singapore trở lại cuộc đua nhờ chiến thắng 1-0 trước Bangladesh ở lượt thứ hai.

Indonesia - Bangladesh: Chủ nhà buộc phải hướng đến chiến thắng

Indonesia bước vào lượt cuối với 4 điểm nhưng không nắm vị trí số một. Do Malaysia đang có lợi thế về hiệu số và số bàn thắng, đội chủ nhà cần giành kết quả tốt hơn đối thủ trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm tại Bandung. FIFA

Mục tiêu trước Bangladesh vì thế rất rõ: ba điểm và càng nhiều bàn thắng càng tốt. Indonesia đã cho thấy khả năng phòng ngự ổn định khi chưa để thủng lưới qua hai trận, nhưng hàng công mới ghi hai bàn và không thể xuyên thủng Malaysia ở lượt đấu gần nhất.

Một khó khăn đáng kể là Indonesia không có Thom Haye do tiền vệ này nhận thẻ đỏ ở trận hòa Malaysia. Đây là tổn thất ở khu trung tuyến bởi Haye giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết và tổ chức lên bóng. Joey Pelupessy vì thế có thể phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong khâu kết nối giữa hàng thủ và hàng công.

Bangladesh đã thua cả hai trận trước Malaysia và Singapore nên không còn khả năng vào chung kết hay tranh hạng ba. Tuy nhiên, tâm lý không còn nhiều sức ép có thể khiến đại diện Nam Á trở thành đối thủ khó chịu hơn, nhất là khi họ vẫn sở hữu một số cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở tuyến giữa.

Malaysia - Singapore: Trận đấu căng nhất ngày 1/10

Nếu Indonesia được đánh giá có lợi thế về đối thủ, trận Malaysia - Singapore lại mang dáng dấp của một trận đấu loại trực tiếp.

Malaysia đang đứng đầu với 4 điểm, nhưng khoảng cách chỉ là một điểm so với Singapore. Vì vậy, Singapore bắt buộc phải thắng nếu muốn có cơ hội vào chung kết. Ngay cả khi giành ba điểm, đội bóng đảo quốc vẫn phải chờ kết quả của Indonesia ở trận đấu diễn ra song song.

Với Malaysia, nhiệm vụ có phần thuận lợi hơn nhưng chưa hề đơn giản. Đội bóng áo vàng đang có hiệu số +3, nhỉnh hơn Indonesia một bàn, đồng thời sở hữu số bàn thắng nhiều hơn. Nếu Malaysia và Indonesia cùng giành chiến thắng, kết quả cụ thể của hai trận có thể trở thành yếu tố quan trọng trong việc xác định ngôi đầu.

Arif Aiman tiếp tục là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Malaysia. Khả năng đi bóng, tạo cơ hội và dứt điểm của cầu thủ chạy cánh này đã được thể hiện ngay từ chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Phía Singapore, Nur Adam Abdullah có thể phải đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong việc hạn chế những pha đột phá từ hành lang phải của Malaysia.

Singapore cũng có thêm sự tự tin sau chiến thắng 1-0 trước Bangladesh. Harhys Stewart ghi bàn duy nhất ở phút 35, còn hàng phòng ngự giữ sạch lưới để đưa đội bóng trở lại cuộc đua sau thất bại trước Indonesia ở trận mở màn.

Ba đội tranh một vé chung kết

Thể thức FIFA ASEAN Cup 2026 khiến lượt đấu tối nay đặc biệt căng thẳng. Division 1 chia thành hai bảng, các đội đá vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào chung kết. Hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba.

Malaysia đang có lợi thế ban đầu nhưng không được phép tính toán quá nhiều trước Singapore. Một chiến thắng sẽ giúp họ tạo nền tảng tốt nhất trong cuộc đua với Indonesia, trong khi một trận hòa có thể mở ra cơ hội cho đội chủ nhà vượt lên.

Indonesia cũng không chỉ cần quan tâm tới ba điểm. Trong bối cảnh hai đội dẫn đầu bằng điểm trước lượt cuối, khả năng tận dụng cơ hội trước Bangladesh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc nếu các kết quả tạo ra thế cân bằng.

Singapore là đội chịu sức ép lớn nhất vì không còn quyền lựa chọn: họ phải thắng Malaysia để tiếp tục hy vọng. Điều này có thể khiến trận đấu tại Bandung diễn ra cởi mở hơn, đặc biệt trong hiệp hai nếu tỷ số chưa đáp ứng mục tiêu của một trong hai đội.

Việt Nam thi đấu khi nào?

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong ngày 1/10. Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 tại Gelora Bung Karno, Jakarta.

Thái Lan đã chắc chắn giành vé vào chung kết bảng B sau hai chiến thắng liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam. Việt Nam đang đứng thứ hai với 3 điểm và chỉ cần một trận hòa trước Pakistan ở lượt cuối để chắc suất dự trận tranh hạng ba.

Như vậy, trước khi bảng B khép lại vào ngày 2/10, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ xác định đội đầu tiên của bảng A vào chung kết trong tối nay. Malaysia đang nắm lợi thế nhỏ, Indonesia có điểm tựa sân nhà, còn Singapore ở thế phải thắng. Hai trận cùng giờ lúc 19h30 vì thế hứa hẹn tạo nên một trong những buổi tối khó lường nhất kể từ khi giải khởi tranh.