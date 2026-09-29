Tin dữ cho Thái Lan trước giờ đấu tuyển Việt Nam

Cụ thể, Jude Soonsup-Bell được cho đã gặp chấn thương và có thể phải ngồi ngoài ở trận Thái Lan - Việt Nam. Đây chắc chắn là tin dữ cho HLV Anthony Hudson, khi Jude Soonsup-Bell đang được đánh giá cao ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Cụ thể, Jude Soonsup-Bell đã để lại dấu ấn trong lần đầu tiên được đá chính cho tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, góp phần giúp “Voi chiến” giành chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở lượt trận mở màn bảng B.

Tuyển Thái Lan khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng cách biệt trước Pakistan. Dù màn trình diễn của thầy trò HLV Anthony Hudson vẫn còn những điểm cần cải thiện, trận đấu cũng mang đến tín hiệu tích cực khi Jude Soonsup-Bell được trao cơ hội đá chính.

Theo truyền thông Thái Lan, tuyển Thái Lan có nguy cơ mất Jude Soonsup-Bell, tân binh đã ghi dấu ấn trong lần đầu đá chính cho tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Đây là lần đầu tiên tiền đạo mang hai dòng máu Thái Lan - Anh có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Thái Lan. Trước đó, Jude đã có 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị và ghi được 2 bàn thắng.

Được trao cơ hội ngay từ đầu, Jude thi đấu 54 phút và nỗ lực tạo ra sự kết nối với các đồng đội. Tiền đạo 22 tuổi liên tục di chuyển để tìm khoảng trống, phối hợp với tuyến dưới và từng bước thích nghi với hệ thống chiến thuật mà HLV Anthony Hudson xây dựng.

Dấu ấn đầu tiên của Jude Soonsup-Bell đến trong bàn mở tỷ số. Tiền đạo này bật cao đánh đầu sau một tình huống tấn công của tuyển Thái Lan, buộc thủ môn Pakistan phải cản phá. Tuy nhiên, bóng bật ra và Teerasil tiếp tục có mặt để đá bồi, đưa “Voi chiến” vượt lên dẫn trước. Không lâu sau đó, Jude trực tiếp ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Thái Lan. Anh phối hợp với Seksan Ratree trước khi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.

Việc vừa ghi bàn vừa tạo ra dấu ấn trong bàn thắng mở màn cho thấy Jude Soonsup-Bell có khả năng tạo khác biệt ở khu vực 1/3 cuối sân. Đây là điều tuyển Thái Lan kỳ vọng ở tiền đạo trẻ đang từng bước tìm kiếm vị trí trong đội hình.

Từ ngôi sao được kỳ vọng có thể tạo bất ngờ cho tuyển Việt Nam, Jude Soonsup-Bell bây giờ có khả năng cao sẽ không thể ra sân do chấn thương. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 hôm nay trên sân Sri Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.