ASIAD 2026 ngày thi đấu 1/10: Chờ bước ngoặt từ võ đài và trường bắn

Tấm vé chung kết boxing lịch sử và đà hưng phấn của cầu mây

Ngày thi đấu 30/9 ghi nhận những nỗ lực bứt phá đáng khen ngợi của các vận động viên Việt Nam.

Nguyễn Thị Tâm đã tạo nên "cơn địa chấn" ở hạng cân 51kg nữ môn boxing khi đánh bại nhà vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở bán kết, qua đó giành tấm vé vào chơi trận chung kết lịch sử.

Nguyễn Thị Tâm xuất sắc vào Chung kết Boxing hạng 51kg nữ tại ASIAD 2026. Ảnh: Cục TDTTVN

Trong khi đó, ở hạng 75kg nữ, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh mang về tấm HCĐ sau khi dừng bước trước đối thủ mạnh của chủ nhà Trung Quốc.

Tại môn cầu mây (nội dung đồng đội 4 người - Quadrant), tuyển nữ Việt Nam khẳng định thế lực khi vượt qua Ấn Độ 2-0 và thắng thuyết phục kình địch Thái Lan 2-0 để mở rộng cửa bảo vệ HCV. Đội nam cầu mây cũng lội ngược dòng hạ Myanmar 2-1.

Tính đến hết ngày 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ.

Kỳ vọng bùng nổ từ bắn súng, bắn cung và thể thao điện tử

Bước sang ngày thi đấu 1/10, thể thao Việt Nam ra quân ở 9 môn với nhiều nội dung mang tính quyết định huy chương.

Đương kim vô địch ASIAD Phạm Quang Huy cùng Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam bước vào vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 07h40, hướng tới loạt bắn chung kết tranh huy chương lúc 13h30.

Ở môn bắn cung, Đặng Công Đức thi đấu tứ kết cung 3 dây nam gặp đối thủ Hàn Quốc lúc 11h34; nếu thắng, anh sẽ tiếp tục bước vào bán kết và chung kết ngay trong buổi trưa.

Ở môn thể thao điện tử (Esports), trận bán kết Liên Minh Huyền Thoại giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra lúc 07h00 là tâm điểm thu hút người hâm mộ. Một chiến thắng sẽ mở ra cơ hội tranh HCV lịch sử cho Esports Việt Nam.

Cầu mây tiếp đà hưng phấn, các môn võ thuật xung trận

Ở môn cầu mây, đội tuyển nữ (Quadrant) gặp Philippines lúc 12h00 nhằm tích lũy điểm số quyết định cho tấm vé vào bán kết, còn đội nam chạm trán Ấn Độ từ 07h00.

Cầu mây Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng tại ASIAD 2026. Ảnh: Cục TDTTVN

Lực lượng các môn võ thuật và vật cũng đồng loạt ra quân. Ở môn JuJitsu, Cấn Văn Thắng (-62kg nam), Đặng Đình Tùng, Lê Trọng Hoàng (-69kg nam) thi đấu từ 07h00; Phùng Thị Huệ cùng Vương Trần Hoài Thương xuất đấu hạng -48kg nữ lúc 10h15.

Với môn Taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang và Nguyễn Xuân Thành thi đấu nội dung quyền cá nhân. Còn trên thảm vật cổ điển nam, Nguyễn Đình Huy (60kg) và Nguyễn Công Mạnh (77kg) bước vào vòng loại trực tiếp từ 08h30.

Ngoài ra, các golfer Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng 2, trong khi đội tuyển bóng chuyền nam chạm trán Uzbekistan lúc 14h00 ở vòng phân hạng 9-16.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 1/10

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

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